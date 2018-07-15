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    ESPN: «Манчестер Сити» недоволен трансфером Жоржиньо в «Челси». Игрок хотел перейти в «Сити»

    В июне «Манчестер Сити» договорился с «Наполи» о переходе полузащитника Жоржиньо за 48 миллионов евро.

    Бразильский игрок был приоритетной трансферной целью главного тренера «горожан» Хосеп Гвардиола. 14 июля Жоржиньо стал игроком «Челси».

    В четверг, за два дня до трансфера, игрок сказал «Сити», что хочет переехать в Манчестер, но руководство «Наполи» вынудило его перейти в «Челси».

    По информации ESPN, «Манчестер Сити» недоволен этой ситуацией и навряд ли в будущем будет вести дела с неаполитанским клубом.

    «Челси» купил полузащитника за 65 миллионов. Но Сарри зовет еще топов

    Источник: ESPN

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    15.07.2018 01:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 15 июля 2018, 12:01

      В бизнесе нет чести и слова...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 июля 2018, 08:11

      Это рынок где продавец хочет продать по дороже, а покупатель купить по дешевле. Поэтому порой никакие устные предварительные договорённости и пожелания не несут за собой юридических обязательств. Здесь не песочница, чтобы обижаться и забирать свои игрушки.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +545

      T_REX 15 июля 2018, 01:35

      65 лучше чем 48 и на болту итальянцы вертели Сити

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