ESPN: «Манчестер Сити» недоволен трансфером Жоржиньо в «Челси». Игрок хотел перейти в «Сити»

В июне «Манчестер Сити» договорился с «Наполи» о переходе полузащитника Жоржиньо за 48 миллионов евро.

Бразильский игрок был приоритетной трансферной целью главного тренера «горожан» Хосеп Гвардиола. 14 июля Жоржиньо стал игроком «Челси».

В четверг, за два дня до трансфера, игрок сказал «Сити», что хочет переехать в Манчестер, но руководство «Наполи» вынудило его перейти в «Челси».

По информации ESPN, «Манчестер Сити» недоволен этой ситуацией и навряд ли в будущем будет вести дела с неаполитанским клубом.

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