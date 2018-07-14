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    Автор «золотого» гола на ЧМ-2014 пожелал удачи Франции и Хорватии в финале чемпионат мира-2018

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марио Гетце пожелал удачи участникам финала ЧМ-2018, в котором сыграют Франция и Хорватия.

    «Всегда приятно помнить. Удачи Хорватии и Франции. Это будет невероятное чувство для одной из команд», – написал Гетце в своем инстаграме под фото, на котором держит Кубок мира.

    Хавбек стал автором победного гола в финале чемпионата мира-2014. В решающем матче немцы победили Аргентину. Гетце забил единственный мяч в игре на 119-й минуте.

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    Источник: Instagram

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    14.07.2018 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 14 июля 2018, 21:21

      Жаль тебя, Марио. Вернись хотя бы на нормальный уровень, и удачи в карьере!

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