Автор «золотого» гола на ЧМ-2014 пожелал удачи Франции и Хорватии в финале чемпионат мира-2018

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марио Гетце пожелал удачи участникам финала ЧМ-2018, в котором сыграют Франция и Хорватия.

«Всегда приятно помнить. Удачи Хорватии и Франции. Это будет невероятное чувство для одной из команд», – написал Гетце в своем инстаграме под фото, на котором держит Кубок мира.

Хавбек стал автором победного гола в финале чемпионата мира-2014. В решающем матче немцы победили Аргентину. Гетце забил единственный мяч в игре на 119-й минуте.