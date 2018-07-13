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    Дрогба: «Головин мог бы достойно выступать в любом клубе АПЛ»

    Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба поговорил о перспективах полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина закрепиться в АПЛ, если он туда попадет. На игрока претендуют лондонские клубы.

    «Головин прекрасно проявил себя на чемпионате мира в составе сборной России. У него хороший удар, великолепная тактика, а также очень хорошее видение поля в плане тактического мышления.

    Уверен, что Головин может достойно выступать в любом клубе английской Премьер-лиги», – считает африканец.

    Также россиянином интересуется «Ювентус».

    Источник: ТАСС

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    13.07.2018 20:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 15:11

      Кроме всевозможных слухов ,дело не движется вперед.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июля 2018, 09:31

      конечно мог бы, да вот только пока что БЫ мешает) одни слухи ходят да разговоры разные.

      4
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      Рейтинг: +3754

      Yev 14 июля 2018, 00:44

      Так пусть выступает, кто же против. Достали этим Головиным.
      По моему он ничего выдающегося на ЧМ не показал, в отличие от Черышева, Зобнина, Акинфеева, но упорно пишут только о Головине.
      Удачи ему и побыстрее найти счатье за границей!

      1
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      Рейтинг: +60

      pul > Yev 14 июля 2018, 08:58

      вы кроме своего носа дальше не видите уважаемый,все голы которая забила сборная с подачи Головина...

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      Рейтинг: +33445

      oyabun 13 июля 2018, 20:51

      Чем дольше я слышу как Головин "мог бы играть в Европе" и при этом ничего не меняется, тем больше крепнет предчувствие, что уже и не поменяется. По крайней мере этим летом. Потому как если бы был так сильно нужен, уже давно договорились бы.

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 13 июля 2018, 20:39

      Ну, АПЛ не АПЛ, а Роналду так и говорит, что с детства мечтал играть с Головиным.

      3
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Супервайзер 13 июля 2018, 20:58

      у раналду просто детство тяжёлое было, лучшие годы с бенземой промучился

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