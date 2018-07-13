Дрогба: «Головин мог бы достойно выступать в любом клубе АПЛ»

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба поговорил о перспективах полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина закрепиться в АПЛ, если он туда попадет. На игрока претендуют лондонские клубы.

«Головин прекрасно проявил себя на чемпионате мира в составе сборной России. У него хороший удар, великолепная тактика, а также очень хорошее видение поля в плане тактического мышления.

Уверен, что Головин может достойно выступать в любом клубе английской Премьер-лиги», – считает африканец.

Также россиянином интересуется «Ювентус».