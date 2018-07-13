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    Министр спорта Ростовской области: «Ростов-Арена» остается домашним стадионом «Ростова»

    Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян опроверг информацию о том, что «Ростов» отказался выступать на новом стадионе из-за слишком большой стоимости аренды.

    Ранее сообщалось, что проведение одного матча на «Ростов Арене» будет стоить донской команде 12 миллионов рублей, и поэтому она продолжит играть на стадионе «Олимп-2».

    «Домашней площадкой для ФК «Ростов» на данный момент остается стадион «Ростов-Арена». Первая игра с чеченским «Ахматом» пройдет уже 28 июля, и мы будем оказывать всяческую поддержку нашему клубу», – приводит слова Аракеляна официальный сайт правительства Ростовской области.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2018 16:11
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 13:21

      Хотя министр спорта и успокоил общественность, разговоры в руководстве региона об этом наверное ходили. И все рассуждения о дальнейшей судьбе стадиона не беспочвенны.

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог 14 июля 2018, 10:42

      9 лямов навара!!!! 3 Дворковичу!!!! Остальное пропить!!!! Круто!!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 13 июля 2018, 21:37

      ...опять вгоняя его в долги!!!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июля 2018, 18:55

      хорошо если это окончательная правда и не последует потом опять опровержения.

      5
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 13 июля 2018, 17:59

      Всегда удивлялся таким вещам. Как можно стать министром спорта региона, это наверное надо быть мощнейшим управленцем. Попробуйте пройти туда...
      А вот Самвел Аракелян, смог.
      Теперь "Ростов" имеет стадион на котором будут проходить концерта, а клуб пока поиграет на Олимпе. Не простаивать же ему.
      Заметьте, он опроверг информацию, что клуб отказался играть, а не то, что арендная плата конская...

      3
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      Рейтинг: +481

      belrus21 13 июля 2018, 17:59

      Без административного ресурса нечего, как обычно, не решается...

      1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 13 июля 2018, 17:26

      Правительство области будет "доплачивать" прокладке и в результате:" волки сыты и кони целы".

      3
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 13 июля 2018, 16:30

      я в принципе предполагал что предыдущая новость это птичий помёт , поэтому не стал в там писать и умничать. аракеляну просто бошку бы свернули, если бы арена пустовала. а ему семью + диаспору кормить надо

      3
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 13 июля 2018, 16:29

      Игр несколько то сыграют...Потом у всех накопятся взаимные задолженности....Самвел Аракелян уедет в Ереван....

      5
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 июля 2018, 16:26

      а зато сколько злопыхателей и пуканов прошлая новость то позврывала, ей боку как первый раз за мужем, накинули на вентилятор, а они и рады под ним стоять.
      Официальный сайт клуба уже месяц абоненты продает и сейчас продает на новый стадион с выбором места, но это же никому не интересно.

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