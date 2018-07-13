Министр спорта Ростовской области: «Ростов-Арена» остается домашним стадионом «Ростова»

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян опроверг информацию о том, что «Ростов» отказался выступать на новом стадионе из-за слишком большой стоимости аренды.

Ранее сообщалось, что проведение одного матча на «Ростов Арене» будет стоить донской команде 12 миллионов рублей, и поэтому она продолжит играть на стадионе «Олимп-2».

«Домашней площадкой для ФК «Ростов» на данный момент остается стадион «Ростов-Арена». Первая игра с чеченским «Ахматом» пройдет уже 28 июля, и мы будем оказывать всяческую поддержку нашему клубу», – приводит слова Аракеляна официальный сайт правительства Ростовской области.