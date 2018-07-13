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  • Министр спорта Ростовской области: «Ростов-Арена» остается домашним стадионом «Ростова»

Министр спорта Ростовской области: «Ростов-Арена» остается домашним стадионом «Ростова»

13 июля 2018, 16:11
13

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян опроверг информацию о том, что «Ростов» отказался выступать на новом стадионе из-за слишком большой стоимости аренды.

Ранее сообщалось, что проведение одного матча на «Ростов Арене» будет стоить донской команде 12 миллионов рублей, и поэтому она продолжит играть на стадионе «Олимп-2».

«Домашней площадкой для ФК «Ростов» на данный момент остается стадион «Ростов-Арена». Первая игра с чеченским «Ахматом» пройдет уже 28 июля, и мы будем оказывать всяческую поддержку нашему клубу», – приводит слова Аракеляна официальный сайт правительства Ростовской области.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (13)
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KOLBIS
1531487667
Похоже Вова узнал про 12 миллионов...
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hevbn 28
1531488143
Команде нужна не поддержка в стиле "денег нет, а вы держитесь" ,а деньги ,иначе эти слова мистера Аракеляна чистая демагогия .
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Патронташ
1531488540
Игр несколько то сыграют...Потом у всех накопятся взаимные задолженности....Самвел Аракелян уедет в Ереван....
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Project Бабангида
1531488656
я в принципе предполагал что предыдущая новость это птичий помёт , поэтому не стал в там писать и умничать. аракеляну просто бошку бы свернули, если бы арена пустовала. а ему семью + диаспору кормить надо
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prtcs
1531491972
Правительство области будет "доплачивать" прокладке и в результате:" волки сыты и кони целы".
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Retiremen_VMF
1531493983
Всегда удивлялся таким вещам. Как можно стать министром спорта региона, это наверное надо быть мощнейшим управленцем. Попробуйте пройти туда... А вот Самвел Аракелян, смог. Теперь "Ростов" имеет стадион на котором будут проходить концерта, а клуб пока поиграет на Олимпе. Не простаивать же ему. Заметьте, он опроверг информацию, что клуб отказался играть, а не то, что арендная плата конская...
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OfaZavr
1531497351
хорошо если это окончательная правда и не последует потом опять опровержения.
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deinego77@yandex.ru
1531507063
...опять вгоняя его в долги!!!
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батог
1531554163
9 лямов навара!!!! 3 Дворковичу!!!! Остальное пропить!!!! Круто!!!!
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zigbert
1531563692
Хотя министр спорта и успокоил общественность, разговоры в руководстве региона об этом наверное ходили. И все рассуждения о дальнейшей судьбе стадиона не беспочвенны.
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