Агент Эрнандеса: «Игрок перейдет в ЦСКА на следующей неделе. Мы приняли предложение»

Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы экс-нападающего «Халла» Абеля Эрнандеса, заявил, что уругваец принял предложение ЦСКА.

Ранее Бентанкур сообщал, что первое предложение российского клуба не устроило 26-летнего футболиста.

«ЦСКА увеличил своe официальное предложение, предложил больше денег, чем изначально. Мы приняли это предложение.

На следующей неделе Абель летит в Москву, чтобы поставить подпись под контрактом с ЦСКА», – сказал Бентанкур.

В прошлом сезоне Эрнандес провел в Чемпионшипе 10 матчей, записав в свой актив восемь мячей и две голевые передачи.