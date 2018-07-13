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    Агент Эрнандеса: «Игрок перейдет в ЦСКА на следующей неделе. Мы приняли предложение»

    Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы экс-нападающего «Халла» Абеля Эрнандеса, заявил, что уругваец принял предложение ЦСКА.

    Ранее Бентанкур сообщал, что первое предложение российского клуба не устроило 26-летнего футболиста.

    «ЦСКА увеличил своe официальное предложение, предложил больше денег, чем изначально. Мы приняли это предложение.

    На следующей неделе Абель летит в Москву, чтобы поставить подпись под контрактом с ЦСКА», – сказал Бентанкур.

    В прошлом сезоне Эрнандес провел в Чемпионшипе 10 матчей, записав в свой актив восемь мячей и две голевые передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.07.2018 15:49
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 13:04

      Подойдет ли он ЦСКА ,покажет время.

      2
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 14 июля 2018, 07:36

      Удачи в ЦСКА!
      Дай бог, поможет Армейцем!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 14 июля 2018, 07:16

      Что могу сказать молодцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 14 июля 2018, 01:18

      ну посмотрим, туда ли деньги воткнули...

      1
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 13 июля 2018, 17:57

      Ждем официального! Уже пол года переходить!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 13 июля 2018, 16:08

      Очень интересно посмотреть как будет выглядеть Абель в ЦСКА, " ранний" Эрнандес в Палермо был очень хорош , а вот перейдя в Англию он по моему слишком "раскачался" , но всё равно так и не смог заиграть в Англии, не случайно когда он играл в серии А он играл за сборную, а теперь нет. ЦСКА конечно нужен опытный игрок такого плана, но вопрос в том какого он будет образца , образца серии А ( тогда это хорошее приобретение) или английского образца.

      5
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > hevbn 28 13 июля 2018, 21:27

      10 матчей, 8 голов и 2 передачи, лучше английского образца

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 13 июля 2018, 15:53

      Да это же просто счастье !!!)))) Думаю,сгодится .

      3
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