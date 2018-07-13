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  • Агент Эрнандеса: «Игрок перейдет в ЦСКА на следующей неделе. Мы приняли предложение»

Агент Эрнандеса: «Игрок перейдет в ЦСКА на следующей неделе. Мы приняли предложение»

13 июля 2018, 15:49
8

Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы экс-нападающего «Халла» Абеля Эрнандеса, заявил, что уругваец принял предложение ЦСКА.

Ранее Бентанкур сообщал, что первое предложение российского клуба не устроило 26-летнего футболиста.

«ЦСКА увеличил своe официальное предложение, предложил больше денег, чем изначально. Мы приняли это предложение.

На следующей неделе Абель летит в Москву, чтобы поставить подпись под контрактом с ЦСКА», – сказал Бентанкур.

В прошлом сезоне Эрнандес провел в Чемпионшипе 10 матчей, записав в свой актив восемь мячей и две голевые передачи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Эрнандес Абель
Комментарии (8)
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shurik45
1531486397
Да это же просто счастье !!!)))) Думаю,сгодится .
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hevbn 28
1531487321
Очень интересно посмотреть как будет выглядеть Абель в ЦСКА, " ранний" Эрнандес в Палермо был очень хорош , а вот перейдя в Англию он по моему слишком "раскачался" , но всё равно так и не смог заиграть в Англии, не случайно когда он играл в серии А он играл за сборную, а теперь нет. ЦСКА конечно нужен опытный игрок такого плана, но вопрос в том какого он будет образца , образца серии А ( тогда это хорошее приобретение) или английского образца.
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_Kesh_Suntar_
1531493872
Ждем официального! Уже пол года переходить!
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vovan55
1531520320
ну посмотрим, туда ли деньги воткнули...
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FCZenit is Ivanovo
1531541807
Что могу сказать молодцы
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Dellleone
1531543004
Удачи в ЦСКА! Дай бог, поможет Армейцем!
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zigbert
1531562654
Подойдет ли он ЦСКА ,покажет время.
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