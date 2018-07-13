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    Роберто Карлос: «Махачкала до сих пор удерживает меня в своих объятиях»

    Экс-защитник сборной Бразилии и «Анжи» Роберто Карлос порассуждал о чемпионате мира-2018 и заявил, что провел прекрасные три года в махачкалинском клубе.

    Футболист выступал за российскую команду с февраля 2011 по август 2012 года.

    «У меня много друзей в сборной Хорватии, но фаворитом финала считаю Францию. Весь чемпионат мира просто превосходен. У меня нет слов: организация, любовь футбола, культура, с которой познакомились все гости турнира.

    Жаль, но Бразилия не показала самую оптимальную игру. Хотя игроки у нас отличные. Ждем 2022 года. Из России мне больше всего понравился Дзюба. Но главное в случае вашей команды – ее взаимодействие с болельщиками.

    Я был поражен временем, проведенном в «Анжи». Многому успел научиться. Это были прекрасные три года с Керимовым. Махачкала до сих пор удерживает меня в своих объятиях», – сказал Карлос.

    Источник: Sport24

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    13.07.2018 14:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +23

      Липецк1980 15 июля 2018, 22:43

      А махачкала, что - не Россия! Неуч!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 12:50

      Только вот объятия были недолгими и команда лопнула как мыльный пузырь.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат 13 июля 2018, 22:18

      Надеюсь, что Роберто говорил искренне. Бывает, что совершенно заурядный город зацепит человека, если с ним связаны приятные воспоминания.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 17:17

      Купил говорит три многоквартирных дома,сдал внаем,теперь приходится каждый месяц приезжать за денюжкой,пожаловался Роберто...

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 13 июля 2018, 17:01

      Эти объятья дорогого стоят, в прямом и переносном смысле.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 13 июля 2018, 15:05

      Я до сих пор деньги не могу потратить... Каждый день вспоминаю откуда пришли! - добавил Роберто
      Легендарный игрок, но лучше бы вспоминал этот этап как Россию, а не Махачкалу

      1
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