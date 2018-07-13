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  • Роберто Карлос: «Махачкала до сих пор удерживает меня в своих объятиях»

Роберто Карлос: «Махачкала до сих пор удерживает меня в своих объятиях»

13 июля 2018, 14:47
6

Экс-защитник сборной Бразилии и «Анжи» Роберто Карлос порассуждал о чемпионате мира-2018 и заявил, что провел прекрасные три года в махачкалинском клубе.

Футболист выступал за российскую команду с февраля 2011 по август 2012 года.

«У меня много друзей в сборной Хорватии, но фаворитом финала считаю Францию. Весь чемпионат мира просто превосходен. У меня нет слов: организация, любовь футбола, культура, с которой познакомились все гости турнира.

Жаль, но Бразилия не показала самую оптимальную игру. Хотя игроки у нас отличные. Ждем 2022 года. Из России мне больше всего понравился Дзюба. Но главное в случае вашей команды – ее взаимодействие с болельщиками.

Я был поражен временем, проведенном в «Анжи». Многому успел научиться. Это были прекрасные три года с Керимовым. Махачкала до сих пор удерживает меня в своих объятиях», – сказал Карлос.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Анжи Карлос Роберто
Комментарии (6)
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panmon
1531483547
Я до сих пор деньги не могу потратить... Каждый день вспоминаю откуда пришли! - добавил Роберто Легендарный игрок, но лучше бы вспоминал этот этап как Россию, а не Махачкалу
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DOCTOR PENALTY
1531490461
Эти объятья дорогого стоят, в прямом и переносном смысле.
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KOLBIS
1531491435
Купил говорит три многоквартирных дома,сдал внаем,теперь приходится каждый месяц приезжать за денюжкой,пожаловался Роберто...
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Вомбат
1531509512
Надеюсь, что Роберто говорил искренне. Бывает, что совершенно заурядный город зацепит человека, если с ним связаны приятные воспоминания.
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zigbert
1531561805
Только вот объятия были недолгими и команда лопнула как мыльный пузырь.
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Липецк1980
1531683795
А махачкала, что - не Россия! Неуч!
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