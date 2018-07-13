Роберто Карлос: «Махачкала до сих пор удерживает меня в своих объятиях»

Экс-защитник сборной Бразилии и «Анжи» Роберто Карлос порассуждал о чемпионате мира-2018 и заявил, что провел прекрасные три года в махачкалинском клубе.

Футболист выступал за российскую команду с февраля 2011 по август 2012 года.

«У меня много друзей в сборной Хорватии, но фаворитом финала считаю Францию. Весь чемпионат мира просто превосходен. У меня нет слов: организация, любовь футбола, культура, с которой познакомились все гости турнира.

Жаль, но Бразилия не показала самую оптимальную игру. Хотя игроки у нас отличные. Ждем 2022 года. Из России мне больше всего понравился Дзюба. Но главное в случае вашей команды – ее взаимодействие с болельщиками.

Я был поражен временем, проведенном в «Анжи». Многому успел научиться. Это были прекрасные три года с Керимовым. Махачкала до сих пор удерживает меня в своих объятиях», – сказал Карлос.