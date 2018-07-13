«Реал» хочет вернуть Хамеса в Мадрид из «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес в текущее межсезонье может вернуться в «Реал».

Последние два сезона 27-летний колумбиец провел в «Баварии» на правах аренды. Мюнхенцы имеют право приоритетного выкупа футболиста за 40 миллионов евро. Немцы ранее заявляли о желании воспользоваться им.

В «Реале» рассматривают возможность возвращения Родригеса в состав. Новый главный тренер команды Хулен Лопетеги настаивает на этом варианте развития событий. Хамес положительно воспринял такую новость.

Родригес выступал за «Реал» с 2014 по 2017 год. В прошедшем сезоне в составе «Баварии» он провел 39 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 14 результативных передач.