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«Реал» хочет вернуть Хамеса в Мадрид из «Баварии»

13 июля 2018, 09:05
11

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес в текущее межсезонье может вернуться в «Реал».

Последние два сезона 27-летний колумбиец провел в «Баварии» на правах аренды. Мюнхенцы имеют право приоритетного выкупа футболиста за 40 миллионов евро. Немцы ранее заявляли о желании воспользоваться им.

В «Реале» рассматривают возможность возвращения Родригеса в состав. Новый главный тренер команды Хулен Лопетеги настаивает на этом варианте развития событий. Хамес положительно воспринял такую новость.

Родригес выступал за «Реал» с 2014 по 2017 год. В прошедшем сезоне в составе «Баварии» он провел 39 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 14 результативных передач.

Источник: Marca
Испания. Примера Германия. Бундеслига Трансферы Бавария Реал Родригес Хамес Лопетеги Хулен
Комментарии (11)
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KOLBIS
1531462850
Усиливаются,практически новая команда будет,без Зидана,без Роналду...
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BlackMurder
1531462871
Чёто Реал посыпался и теперь лезит из кожи вон, чтобы хоть как то компенсировать уход португальца, Барселона тоже лоханулась с уходом тиаго, теперь назад хотят
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OBOLEV
1531463036
Провел всего один сезон. И как писали ранее. Реал не имеет ручагов давления. По идее еще один сезон и обязательный выкуп Баварии. Так что как то не вериться. Кря-Кря
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Chaborz.1990
1531463844
мало ли чего реал хочет
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Garrincha58
1531464679
все Реалу в этом году уже ничего не светит в ЛЧ
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кран
1531464868
Бавария за 40 выкупит, за 60 обратно отдаст)
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САДЫЧОК
1531465926
Хамес сдулся!...так бывает !
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panmon
1531474659
Хамес ТОП. сейчас для него в Реале отличное место - будет строиться новая команда с замечательным костяком из уверенных в себе но командных игроков
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zigbert
1531556078
Практика в Баварии у него была хорошая, теперь можно вернуть в Реал.
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