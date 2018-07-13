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    «Реал» хочет вернуть Хамеса в Мадрид из «Баварии»

    Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес в текущее межсезонье может вернуться в «Реал».

    Последние два сезона 27-летний колумбиец провел в «Баварии» на правах аренды. Мюнхенцы имеют право приоритетного выкупа футболиста за 40 миллионов евро. Немцы ранее заявляли о желании воспользоваться им.

    В «Реале» рассматривают возможность возвращения Родригеса в состав. Новый главный тренер команды Хулен Лопетеги настаивает на этом варианте развития событий. Хамес положительно воспринял такую новость.

    Родригес выступал за «Реал» с 2014 по 2017 год. В прошедшем сезоне в составе «Баварии» он провел 39 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 14 результативных передач.

    Источник: Marca

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    13.07.2018 09:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 11:14

      Практика в Баварии у него была хорошая, теперь можно вернуть в Реал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 13 июля 2018, 12:37

      Хамес ТОП. сейчас для него в Реале отличное место - будет строиться новая команда с замечательным костяком из уверенных в себе но командных игроков

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 13 июля 2018, 10:12

      Хамес сдулся!...так бывает !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +644

      кран 13 июля 2018, 09:54

      Бавария за 40 выкупит, за 60 обратно отдаст)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2018, 09:51

      все Реалу в этом году уже ничего не светит в ЛЧ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 13 июля 2018, 09:37

      мало ли чего реал хочет

      0
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 13 июля 2018, 09:23

      Провел всего один сезон. И как писали ранее. Реал не имеет ручагов давления. По идее еще один сезон и обязательный выкуп Баварии. Так что как то не вериться. Кря-Кря

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 13 июля 2018, 09:21

      Чёто Реал посыпался и теперь лезит из кожи вон, чтобы хоть как то компенсировать уход португальца, Барселона тоже лоханулась с уходом тиаго, теперь назад хотят

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 09:20

      Усиливаются,практически новая команда будет,без Зидана,без Роналду...

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon > KOLBIS 13 июля 2018, 12:38

      вроде бы Бенз тоже валит

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > panmon 13 июля 2018, 12:48

      Ага тоже читал...

      1
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