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  • «Ахмат»: «Пьяные английские фанаты оскорбляли футболистов нашего клуба. Их успокоили грозненские болельщики»

«Ахмат»: «Пьяные английские фанаты оскорбляли футболистов нашего клуба. Их успокоили грозненские болельщики»

12 июля 2018, 21:27
13

«Ахмат» в товарищеском матче обыграл «Бирмингем» со счетом 1:0. В конце первого тайма в игровом моменте столкнулись футболисты российского и английского клубов. Произошла перепалка, но арбитры успокоили игроков и персонал команд. На это отреагировали болельщики клубов.

«Пьяные английские болельщики предприняли попытки оскорблять футболистов грозненского клуба, после чего англичан успокоили грозненские болельщики. Случилось это уже на 45 минуте, перед свистком арбитра на перерыв», – сообщается в официальном твиттере «Ахмата».

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Ахмат Бирмингем Сити
Комментарии (13)
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Project Бабангида
1531420852
вот хорваты успокоили, так успокоили, английских фанатов
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Рубик Докоян
1531421578
Надеюсь, меры успокоения были аргументированные и весомые, чтобы пьяные английские болельщики протрезвели...
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Loko_Roma
1531422744
В Грозном принято извиняться, предлагаю сделать Грозный мировой столицей извинений!
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exreporter
1531426695
думаю, кто-то устал быть не в эпицентре внимания после отъезда сборной Египта.
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Lester84
1531430167
По классике жанра - англичан заставили извиняться)))
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Патронташ
1531433300
Сидят теперь англичане по зинданам веденского района и кукурузу шелушат.
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cska-62
1531433323
"Успокоили" - это как? С панихидой? Или с переломами конечностей? Ах, наверное, нет...?! Во всём мне видятся крайности... Каюсь! Грозненские болельщики, вероятно, растянули всё-таки банер с известными словами кота Леопольда: "Ребята! Давайте жить дружно!". :-))) Не думаю, что кто-то из них вообще видел этот мультфильм...
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a_who
1531456040
Английские болелы в Грозном ???!!! абзац...Мир сошел с ума !
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KOLBIS
1531456340
С помощью автоматов Калашникова и гранатометов Муха...
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OfaZavr
1531464132
известно как они умеют успокаивать :)
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