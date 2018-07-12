«Ахмат»: «Пьяные английские фанаты оскорбляли футболистов нашего клуба. Их успокоили грозненские болельщики»

«Ахмат» в товарищеском матче обыграл «Бирмингем» со счетом 1:0. В конце первого тайма в игровом моменте столкнулись футболисты российского и английского клубов. Произошла перепалка, но арбитры успокоили игроков и персонал команд. На это отреагировали болельщики клубов.

«Пьяные английские болельщики предприняли попытки оскорблять футболистов грозненского клуба, после чего англичан успокоили грозненские болельщики. Случилось это уже на 45 минуте, перед свистком арбитра на перерыв», – сообщается в официальном твиттере «Ахмата».