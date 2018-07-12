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    «Ахмат»: «Пьяные английские фанаты оскорбляли футболистов нашего клуба. Их успокоили грозненские болельщики»

    «Ахмат» в товарищеском матче обыграл «Бирмингем» со счетом 1:0. В конце первого тайма в игровом моменте столкнулись футболисты российского и английского клубов. Произошла перепалка, но арбитры успокоили игроков и персонал команд. На это отреагировали болельщики клубов.

    «Пьяные английские болельщики предприняли попытки оскорблять футболистов грозненского клуба, после чего англичан успокоили грозненские болельщики. Случилось это уже на 45 минуте, перед свистком арбитра на перерыв», – сообщается в официальном твиттере «Ахмата».

    Источник: ФК «Ахмат»

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    12.07.2018 21:27
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 13 июля 2018, 15:24

      Откуда в Австрии чеченские болельщики? Да и английские ващета

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июля 2018, 09:42

      известно как они умеют успокаивать :)

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 07:32

      С помощью автоматов Калашникова и гранатометов Муха...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2726

      a_who 13 июля 2018, 07:27

      Английские болелы в Грозном ???!!! абзац...Мир сошел с ума !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 июля 2018, 01:08

      "Успокоили" - это как? С панихидой? Или с переломами конечностей? Ах, наверное, нет...?! Во всём мне видятся крайности... Каюсь! Грозненские болельщики, вероятно, растянули всё-таки банер с известными словами кота Леопольда: "Ребята! Давайте жить дружно!". :-))) Не думаю, что кто-то из них вообще видел этот мультфильм...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 13 июля 2018, 01:08

      Сидят теперь англичане по зинданам веденского района и кукурузу шелушат.

      3
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 13 июля 2018, 00:16

      По классике жанра - англичан заставили извиняться)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 12 июля 2018, 23:21

      Микрофон использовали?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > DOCTOR PENALTY 12 июля 2018, 23:39

      Ага, засунули нагликосам поглубже ;-)

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 12 июля 2018, 23:18

      думаю, кто-то устал быть не в эпицентре внимания после отъезда сборной Египта.

      5
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 12 июля 2018, 22:12

      В Грозном принято извиняться, предлагаю сделать Грозный мировой столицей извинений!

      4
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