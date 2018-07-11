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    Мбаппе – о симуляции: «Извините»

    Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе подвел итог матчу 1/2 финала чемпионата мира-2018 против бельгийцев (1:0). В частности, игрок ответил на вопрос о симуляции.

    «Это был самый сложный матч на турнире, у Бельгии другая тактика. У них очень хорошие игроки. Мы счастливы. Выложились сегодня по полной.

    Меня часто критикуют по поводу симуляций? Каждый пусть думает, что хочет. Если я кого-то обидел, извините. У бельгийцев очень крепкие игроки, с ними тяжело играть. На этом ЧМ Бельгия играла очень хорошо», – сказал футболист.

    Ранее защитник бельгийцев Тоби Алдервейрелд выразил точку зрения, что Мбаппе убивал игру.

    Гениальный пас Мбаппе, который круче любого гола

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.07.2018 01:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -22

      Cobold 11 июля 2018, 17:44

      Зная, что на тебя устремлены взоры всех камер и несмотря на это так кривляться на поле - это позор. Всему этому способствует отмена практики дачи "горчичника" за симуляцию. Противно смотреть на этих клоунов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июля 2018, 10:33

      не бери пример с Неймара парень, ты способен и без этих штучек разобраться с любым соперником.

      5
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 11 июля 2018, 08:41

      Надо бы тебе в АПЛ на перевоспитание, а то в ПСЖ совсем обабился. Ну или хотя бы бери пример с Кавани.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июля 2018, 07:25

      Дурной пример заразительный, парень. И Неймар тебя заразил, а у тебя должен быть свой путь в футболе. Для этого футбольный бог наградил тебя большим талантом.

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