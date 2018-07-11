Мбаппе – о симуляции: «Извините»

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе подвел итог матчу 1/2 финала чемпионата мира-2018 против бельгийцев (1:0). В частности, игрок ответил на вопрос о симуляции.

«Это был самый сложный матч на турнире, у Бельгии другая тактика. У них очень хорошие игроки. Мы счастливы. Выложились сегодня по полной.

Меня часто критикуют по поводу симуляций? Каждый пусть думает, что хочет. Если я кого-то обидел, извините. У бельгийцев очень крепкие игроки, с ними тяжело играть. На этом ЧМ Бельгия играла очень хорошо», – сказал футболист.

Ранее защитник бельгийцев Тоби Алдервейрелд выразил точку зрения, что Мбаппе убивал игру.

Гениальный пас Мбаппе, который круче любого гола