Алдервейрелд: «Мбаппе в матче с нами хотел убить игру»

Бельгия разочаровала и результатом и комментарием
Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд прокомментировал поведение нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе во время полуфинального матча чемпионата мира-2018 (0:1).
«Мбаппе концовку матча провел на газоне? Да, он прошeл дальше, но считаю, что он хотел убить игру. Тем не менее, это очень мастеровитый футболист, у которого большое будущее», – считает игрок.
Французы в финале сыграют либо с англичанами, либо с хорватами.
Гениальный пас Мбаппе, который круче любого гола