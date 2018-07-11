Алдервейрелд: «Мбаппе в матче с нами хотел убить игру»

Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд прокомментировал поведение нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе во время полуфинального матча чемпионата мира-2018 (0:1).

«Мбаппе концовку матча провел на газоне? Да, он прошeл дальше, но считаю, что он хотел убить игру. Тем не менее, это очень мастеровитый футболист, у которого большое будущее», – считает игрок.

Французы в финале сыграют либо с англичанами, либо с хорватами.

Гениальный пас Мбаппе, который круче любого гола