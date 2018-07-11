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    Алдервейрелд: «Мбаппе в матче с нами хотел убить игру»

    Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд прокомментировал поведение нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе во время полуфинального матча чемпионата мира-2018 (0:1).

    «Мбаппе концовку матча провел на газоне? Да, он прошeл дальше, но считаю, что он хотел убить игру. Тем не менее, это очень мастеровитый футболист, у которого большое будущее», – считает игрок.

    Французы в финале сыграют либо с англичанами, либо с хорватами.

    Гениальный пас Мбаппе, который круче любого гола

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.07.2018 01:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +915

      спанчес 11 июля 2018, 06:34

      Бельгия разочаровала и результатом и комментарием

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 июля 2018, 01:53

      Да он просто ещё ребёнок! А тут - полуфинал чемпионата мира! Это только Акинфеев с 17 лет с нервами умудрённого жизнью профессора! :-)))

      Большое будущее будет у Мбаппе! Он ведь не только реактивный бегунок с отличной техникой, он и читает игру, и передачи какие раздаёт!

      2
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > cska-62 11 июля 2018, 12:53

      а если травмы как у Зубастика?..... не уверен что он сможет так же восстановиться

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > вместе с ЦСКА 11 июля 2018, 15:58

      Опасность травмы или увечий есть у любого человека, не только у спортсмена. Равно как и риск преждевременной смерти. Вышел в булочную за хлебушком, а на голову самоубийца рухнул... С 14 этажа... Два трупа! И перспектив у обоих - никаких! :-)))

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