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    Жирков: «Решил завершить выступления за сборную. Сил уже не хватает»

    Футболист «Зенита» Юрий Жирков объявил о завершении международной карьеры. Игрок сделал это после участия в чемпионате мира-2018. Спортсмену 34 года.

    – Сергей Игнашевич объявил об уходе из футбола, Александр Самедов – из сборной. Вы-то хоть останетесь?

    – Тоже решил завершить выступления за национальную команду. Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма – еще один намек. Не остается времени на семью, детей. Считайте, второе лето без отпуска. И после Кубка конфедераций и сейчас нужно возвращаться в «Зенит» и после 50 дней на базе опять улетать на сборы. Очень тяжело.

    Хотел бы поблагодарить всех, с кем играл, всех тренеров, наших болельщиков и, конечно, свою семью, которая уговорила меня остаться в команде и сыграть на чемпионате мира. Я горжусь тем, что мне посчастливилось представлять свою страну на двух чемпионатах мира и на чемпионате Европы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.07.2018 21:38
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 июля 2018, 11:49

      давно было пора и вообще на гвоздь бутсы повесить и играть в футзале на Кубке Легенд

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 10:36

      Момент выбрал пожалуй самый подходящий. Спасибо за игру Юра.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июля 2018, 10:12

      ну и правильно, Юрий всегда бьется на пределе и никогда нет претензий к нему по самоотдаче. тем более столько травм было за карьеру да и возраст уже приличный. спасибо Юрий за самоотверженную игру!

      4
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      Рейтинг: +11821

      igo123 11 июля 2018, 09:14

      Удачи

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 11 июля 2018, 07:34

      Старый стал

      0
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      Рейтинг: +536

      19831170 11 июля 2018, 06:45

      Красавчик Юра, всех тебе благ и удачи. Спасибо за профессионализм и красивую игру. Ты один из немногих, кто вызывает уважения из Российских футболистов.

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 11 июля 2018, 05:26

      Отличный момент завершить выступление за сборную!Спасибо тебе Юра за твою настоящую работу!Чего-чего а в отсутствии самоотдачи на поле ты никогда не был замечен.Успешных игр в клубе и обойтись без травм!

      3
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 11 июля 2018, 03:25

      Спасибо за игру в сборной!

      1
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      Рейтинг: +2390

      baden69 11 июля 2018, 00:30

      Спасибо за игру в сборной, а в Зените еще годик другой можешь попылить...

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 11 июля 2018, 00:01

      красиво ушёл! удачи !

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