Жирков: «Решил завершить выступления за сборную. Сил уже не хватает»

Футболист «Зенита» Юрий Жирков объявил о завершении международной карьеры. Игрок сделал это после участия в чемпионате мира-2018. Спортсмену 34 года.

– Сергей Игнашевич объявил об уходе из футбола, Александр Самедов – из сборной. Вы-то хоть останетесь?

– Тоже решил завершить выступления за национальную команду. Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма – еще один намек. Не остается времени на семью, детей. Считайте, второе лето без отпуска. И после Кубка конфедераций и сейчас нужно возвращаться в «Зенит» и после 50 дней на базе опять улетать на сборы. Очень тяжело.

Хотел бы поблагодарить всех, с кем играл, всех тренеров, наших болельщиков и, конечно, свою семью, которая уговорила меня остаться в команде и сыграть на чемпионате мира. Я горжусь тем, что мне посчастливилось представлять свою страну на двух чемпионатах мира и на чемпионате Европы.