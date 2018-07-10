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  • Жирков: «Решил завершить выступления за сборную. Сил уже не хватает»

Жирков: «Решил завершить выступления за сборную. Сил уже не хватает»

10 июля 2018, 21:38
30

Футболист «Зенита» Юрий Жирков объявил о завершении международной карьеры. Игрок сделал это после участия в чемпионате мира-2018. Спортсмену 34 года.

– Сергей Игнашевич объявил об уходе из футбола, Александр Самедов – из сборной. Вы-то хоть останетесь?

– Тоже решил завершить выступления за национальную команду. Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма – еще один намек. Не остается времени на семью, детей. Считайте, второе лето без отпуска. И после Кубка конфедераций и сейчас нужно возвращаться в «Зенит» и после 50 дней на базе опять улетать на сборы. Очень тяжело.

Хотел бы поблагодарить всех, с кем играл, всех тренеров, наших болельщиков и, конечно, свою семью, которая уговорила меня остаться в команде и сыграть на чемпионате мира. Я горжусь тем, что мне посчастливилось представлять свою страну на двух чемпионатах мира и на чемпионате Европы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Жирков Юрий
Комментарии (30)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Иванов Иван Иванович
1531248091
Спасибо и тебе Юра!
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garet12222
1531248335
Юра - честный работяга на поле. всегда выкладывается по максимуму. Спасибо тебе!
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oyabun
1531248479
Юра был в сборной одним из лучших. Его будет не хватать. Спасибо за Игру!
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Фк Томь87
1531248672
Удачи ему в дальнейшем ! Много сил и времени отдал футболу
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Loko_Roma
1531248780
Юрка молодец, я помню еще в школу ходил когда он в составе Тамбова приезжал к нам в Пензу на игру, уже тогда выглядел единственным ФУТБОЛИСТОМ на поле. Самородок!
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Zenmaster
1531249276
Юра спасибо тебе и дальнейших успехов !!!
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polt
1531249329
Спасибо за умную игру. Есть что вспомнить. Удачи.
Ответить
SPACE TRUCKIN
1531249473
Спасибо,Юра!
Ответить
Freyk
1531253218
Окончательно ушла та эпоха, в которой у нас были Аршавин, Павлюченко, Кержаков, Жирков, Березуцкие с Игнашевичем. Хорошее было поколение футболистов, у которого были свои успехи и провалы, нереализованные мечты и моменты счастья. Надеюсь, что когда-нибудь мы будем с той же теплотой вспоминать Головина, Зобнина, Кузяева, Миранчуков.
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OfaZavr
1531293164
ну и правильно, Юрий всегда бьется на пределе и никогда нет претензий к нему по самоотдаче. тем более столько травм было за карьеру да и возраст уже приличный. спасибо Юрий за самоотверженную игру!
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