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  • Роналду: «Реал» завоевал мое сердце, я провел чудесные девять лет, но пришло время нового этапа»

Роналду: «Реал» завоевал мое сердце, я провел чудесные девять лет, но пришло время нового этапа»

10 июля 2018, 19:26
12

Атакующий футболист Криштиану Роналду прокомментировал свой переход из мадридского «Реала» в «Ювентус». По словам португальца, пришла пора для нового этапа.

«Это были девять чудесных и уникальных лет в Мадриде. Клуб завоевал мое сердце. Было трудно, поскольку в «Реале» очень высокие требования. Никогда не забуду, как здесь наслаждался футболом.

Однако пришло время нового этапа, поэтому я попросил отпустить меня в Италию. Много размышлял над этим трансфером и прошу всех понять меня», – написал Роналду.

Португалец в «Реале» четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Роналду – в «Ювентусе»! Все подробности тут

Источник: ФК «Реал»
Испания. Примера Италия. Серия А Реал Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1531240293
Новый вызов, новые успехи. Никаких сомнений!!!+++***
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Ubuntu
1531240359
Рад буду видеть тебя в футболке Ювентуса
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paketiwe
1531241462
Как было бы здорово, если бы он вернулся в МЮ и закончил там карьеру. Это было бы потрясающе. Но думаю, что и в Ювентусе у него всё будет получаться так же превосходно, как и раньше.
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САНЁК17
1531241828
Теперь игра с Криштианом будут ещё интересные с новыми командами и с новыми соперниками Prima tella Juventus
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Saang (SCR)
1531241861
Мужик, ты принес им четыре ЛЧ! И не сваливал крысой как Неймар, поддержал Зидана когда все готовы были отвернуться. Теперь же - зажги в Юве!
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Fin035
1531241883
Даешь интригу! Месси в Наполи!))
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Loko_Roma
1531245472
Кто бы что не говорил Роналду великий, человек сделавший себя сам, и на самом деле в Реале делать уже нечего, нужны новые вызовы. З.Ы. Опять моя вечно 2я 3я Рома будет лет 5 барахтаться в надежде на скудетто (((
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ivanthebest
1531254715
Конечно не такого я ждал... МЮ был бы идеальным вариантом... Но, Рон красава что не боится пробовать что-то новое и везде где он был у него получалось. Красавец!!! Так держать. Возможно он хочет поиграть лет до 40 как Буффон... В Италии для этого отличные условия, в плане медицины, климата, кухни и уклада жизни.
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Dmitrii Darian
1531256561
Gracias Cristiano!!! Вот наконец-то Пересу и прилетел бумеранг за его отношение к клубу, которое проявлялось при подписании тренеров, странных трансферах, и самое главное, что я не могу забыть как мадридист, это свинский поступок с Раулем, который и по сей день воплощение corason клуба. После такого реально прорывает, клуб это семья, в ней нет места подлости... Мы все видели на примере ФК Локомотив как директор убивает семью в клубе, делая из него неизвестно что, и я очень боюсь, чтобы такой великий клуб как Реал Мадрид не пошел по этой дороге... Понимая, что клубу нужно обновление и новая жизнь, я надеюсь, что это обновление коснется не только главного тренера и игроков... Это была хорошая охота. Это была Великая Эпоха для клуба. Зидан и Криштану уходят после 3 выигранных подряд кубков Лиги Чемпионов... Я никогда не забуду испуганное лицо Флорентино на пресс конференции с Зизу приуроченной к его самостоятельному уходу из клуба, надеюсь на пресс конференции с Роналду лицо Переса будет такое же... Легенды уходят на пике достижений, сияя в лучах славы, оставив свои имена, написанные золотом в истории клуба... Остается грусть, но она теплая и нет никакой обиды... ведь легендами становятся только те, кто идет навстречу новым вызовам... Продолжайте покорять новые высоты и сердца болельщиков... Удачи CR7!!! Удачи Zizou!!! Madridista Para Siempre!!!
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zigbert
1531293672
Удачи тебе Криштиану в Ювентусе.
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