Роналду: «Реал» завоевал мое сердце, я провел чудесные девять лет, но пришло время нового этапа»

Атакующий футболист Криштиану Роналду прокомментировал свой переход из мадридского «Реала» в «Ювентус». По словам португальца, пришла пора для нового этапа.

«Это были девять чудесных и уникальных лет в Мадриде. Клуб завоевал мое сердце. Было трудно, поскольку в «Реале» очень высокие требования. Никогда не забуду, как здесь наслаждался футболом.

Однако пришло время нового этапа, поэтому я попросил отпустить меня в Италию. Много размышлял над этим трансфером и прошу всех понять меня», – написал Роналду.

Португалец в «Реале» четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Роналду – в «Ювентусе»! Все подробности тут