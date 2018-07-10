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    Роналду: «Реал» завоевал мое сердце, я провел чудесные девять лет, но пришло время нового этапа»

    Атакующий футболист Криштиану Роналду прокомментировал свой переход из мадридского «Реала» в «Ювентус». По словам португальца, пришла пора для нового этапа.

    «Это были девять чудесных и уникальных лет в Мадриде. Клуб завоевал мое сердце. Было трудно, поскольку в «Реале» очень высокие требования. Никогда не забуду, как здесь наслаждался футболом.

    Однако пришло время нового этапа, поэтому я попросил отпустить меня в Италию. Много размышлял над этим трансфером и прошу всех понять меня», – написал Роналду.

    Португалец в «Реале» четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

    Роналду – в «Ювентусе»! Все подробности тут

    Источник: ФК «Реал»

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    10.07.2018 19:26
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 10:21

      Удачи тебе Криштиану в Ювентусе.

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      Рейтинг: +85

      Dmitrii Darian 11 июля 2018, 00:02

      Gracias Cristiano!!!
      Вот наконец-то Пересу и прилетел бумеранг за его отношение к клубу, которое проявлялось при подписании тренеров, странных трансферах, и самое главное, что я не могу забыть как мадридист, это свинский поступок с Раулем, который и по сей день воплощение corason клуба. После такого реально прорывает, клуб это семья, в ней нет места подлости...
      Мы все видели на примере ФК Локомотив как директор убивает семью в клубе, делая из него неизвестно что, и я очень боюсь, чтобы такой великий клуб как Реал Мадрид не пошел по этой дороге...
      Понимая, что клубу нужно обновление и новая жизнь, я надеюсь, что это обновление коснется не только главного тренера и игроков...
      Это была хорошая охота. Это была Великая Эпоха для клуба.
      Зидан и Криштану уходят после 3 выигранных подряд кубков Лиги Чемпионов...
      Я никогда не забуду испуганное лицо Флорентино на пресс конференции с Зизу приуроченной к его самостоятельному уходу из клуба, надеюсь на пресс конференции с Роналду лицо Переса будет такое же...
      Легенды уходят на пике достижений, сияя в лучах славы, оставив свои имена, написанные золотом в истории клуба...
      Остается грусть, но она теплая и нет никакой обиды... ведь легендами становятся только те, кто идет навстречу новым вызовам...
      Продолжайте покорять новые высоты и сердца болельщиков...
      Удачи CR7!!! Удачи Zizou!!! Madridista Para Siempre!!!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 июля 2018, 23:31

      Конечно не такого я ждал... МЮ был бы идеальным вариантом... Но, Рон красава что не боится пробовать что-то новое и везде где он был у него получалось. Красавец!!! Так держать. Возможно он хочет поиграть лет до 40 как Буффон... В Италии для этого отличные условия, в плане медицины, климата, кухни и уклада жизни.

      2
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 10 июля 2018, 20:57

      Кто бы что не говорил Роналду великий, человек сделавший себя сам, и на самом деле в Реале делать уже нечего, нужны новые вызовы.
      З.Ы. Опять моя вечно 2я 3я Рома будет лет 5 барахтаться в надежде на скудетто (((

      2
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      Рейтинг: +84

      Defensore 10 июля 2018, 20:43

      начало конца Юве)
      З/п серии А: Черофилини 0.03 млн. евро...вся серия А...Игуаин 7.5 млн.=>Роналду 30 млн.

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 10 июля 2018, 20:03

      Честно лучше бы перешел в милан, чтобы поднять клуб с колен
      Хоть и симпатизирую Ювентусу
      Теперь у Юве есть Норм страйкер
      Да и денег много а его футболках рекламе и спонсорах заработает, а Реал много считаю потерял

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 10 июля 2018, 19:58

      Даешь интригу! Месси в Наполи!))

      5
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 10 июля 2018, 19:57

      Мужик, ты принес им четыре ЛЧ! И не сваливал крысой как Неймар, поддержал Зидана когда все готовы были отвернуться. Теперь же - зажги в Юве!

      8
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 10 июля 2018, 19:57

      Теперь игра с Криштианом будут ещё интересные с новыми командами и с новыми соперниками Prima tella Juventus

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      Рейтинг: +91

      paketiwe 10 июля 2018, 19:51

      Как было бы здорово, если бы он вернулся в МЮ и закончил там карьеру. Это было бы потрясающе. Но думаю, что и в Ювентусе у него всё будет получаться так же превосходно, как и раньше.

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