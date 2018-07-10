Роналду – в «Ювентусе»! Все подробности тут

Это все-таки произошло.

20:07. Официальная информация от «Ювентуса»:

Криштиану подписал контракт до 30 июня 2022 года.

Сумма трансфера составила 100 миллионов евро.

Комиссия Жорже Мендешу – 12 миллионов евро.

20:02. Наконец-то.

twit text — JuventusFC (@juventusfc) 10 июля 2018 г.

19:51. Болельщики «Ювентуса» уже психуют. Клуб так ничего и не подтверждает.

19:42. Карьерные цифры Роналду в Мадриде. Правда, парень забыл еще об одном голе. «Реал» дает информацию, что Криштиану забил 451 мяч за клуб.

twit text — InfoCristiano(@InfoCristiano)10 июля 2018 г.

19:37. Рамос попрощался с Криштиану. Говорит, что было приятно играть в месте. В истории «Реала» место Кришу точно обеспечено.

text Публикация от text (@sergioramos) 10 Июл 2018 в 8:38 PDT

Хедира приветствует Криша в «Ювентусе».

twit text — Sami Khedira (@SamiKhedira) 10 июля 2018 г.

Дибала тоже рад.

twit text — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 10 июля 2018 г.

19:30. Кстати, сам «Ювентус» пока ничего не объявлял. Последняя запись в твиттере клуба – рассказ о тренировках.

19:24. Transfermarkt дает информацию, что сумма трансфера действительно 105 миллионов евро.

19:20. Боль фанатов «Реала» прямо сейчас.

twit text — Arthur (@arthurbetter) 10 июля 2018 г.

19:10. Уже пошла реакция от журналистов. Официально о сумме трансфера пока ничего не сообщается.

twit text —Stephen Howson(@MrStephenHowson)10 июля 2018 г.

19:00. «Реал» подтвердил, что Роналду уходит!

Заявление на официальном сайте «Реала» Клуб сообщает, что переход Роналду в «Ювентус» оформлен по его просьбе. Сегодня «Реал» хочет выразить свою благодарность игроку, который оказался лучшим в мире и который отметил одно из самых ярких событий в истории нашего клуба и мирового футбола. Помимо завоеванных титулов, достигнутых трофеев в течение девяти лет, Криштиану Роналду стал примером самоотверженности, работы, ответственности, таланта и улучшения. Он также стал лучшим бомбардиром в истории «Реала» с 451 голом в 438 играх. Всего 16 титулов, в том числе 4 Кубка Европы, 3 из них подряд и 4 за последние 5 сезонов. На индивидуальной основе он выиграл 4 «Золотых мяча» и 3 «Золотых бутсы», многие другие награды. Для «Реала» Криштиану Роналду всегда будет одним из его великих символов и уникальной ссылкой для следующих поколений. «Реал Мадрид» всегда будет вашим домом.

Криштиану Роналду тоже высказался о времени, которое провел в «Реале».