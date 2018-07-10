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    Роналду – в «Ювентусе»! Все подробности тут


    3
    Голосов: 19
    10.07.2018 18:40
    Это все-таки произошло.

    20:07. Официальная информация от «Ювентуса»:

    • Криштиану подписал контракт до 30 июня 2022 года.
    • Сумма трансфера составила 100 миллионов евро.
    • Комиссия Жорже Мендешу – 12 миллионов евро.

    20:02. Наконец-то.

    19:51. Болельщики «Ювентуса» уже психуют. Клуб так ничего и не подтверждает.

    19:42. Карьерные цифры Роналду в Мадриде. Правда, парень забыл еще об одном голе. «Реал» дает информацию, что Криштиану забил 451 мяч за клуб.

    19:37. Рамос попрощался с Криштиану. Говорит, что было приятно играть в месте. В истории «Реала» место Кришу точно обеспечено.

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    Публикация от text (@sergioramos)

    Хедира приветствует Криша в «Ювентусе».

    Дибала тоже рад.

    19:30. Кстати, сам «Ювентус» пока ничего не объявлял. Последняя запись в твиттере клуба – рассказ о тренировках.

    19:24. Transfermarkt дает информацию, что сумма трансфера действительно 105 миллионов евро.

    19:20. Боль фанатов «Реала» прямо сейчас.

    19:10. Уже пошла реакция от журналистов. Официально о сумме трансфера пока ничего не сообщается.

    19:00. «Реал» подтвердил, что Роналду уходит!

    Заявление на официальном сайте «Реала»

    Клуб сообщает, что переход Роналду в «Ювентус» оформлен по его просьбе. Сегодня «Реал» хочет выразить свою благодарность игроку, который оказался лучшим в мире и который отметил одно из самых ярких событий в истории нашего клуба и мирового футбола. Помимо завоеванных титулов, достигнутых трофеев в течение девяти лет, Криштиану Роналду стал примером самоотверженности, работы, ответственности, таланта и улучшения.

    Он также стал лучшим бомбардиром в истории «Реала» с 451 голом в 438 играх. Всего 16 титулов, в том числе 4 Кубка Европы, 3 из них подряд и 4 за последние 5 сезонов. На индивидуальной основе он выиграл 4 «Золотых мяча» и 3 «Золотых бутсы», многие другие награды. Для «Реала» Криштиану Роналду всегда будет одним из его великих символов и уникальной ссылкой для следующих поколений.

    «Реал Мадрид» всегда будет вашим домом.

    Криштиану Роналду тоже высказался о времени, которое провел в «Реале».

    «Эти годы в «Реале», и в этом городе Мадриде, возможно, были самыми счастливыми в моей жизни. У меня есть только огромная благодарность этому клубу. Я могу поблагодарить всех за любовь, которую я получил.

    Тем не менее, я считаю, что настало время открыть новый этап в моей жизни, и именно поэтому я попросил клуб отпустить меня. Я так чувствую, и я прошу всех, особенно наших болельщиков, угодить мне.

    Они были совершенно прекрасны в течение девяти лет. Им было девять уникальных лет. Это было захватывающее время для меня, полное рассмотрения, но также и тяжело, потому что «Реал» пользуется очень высоким спросом. Я очень хорошо знаю, что никогда не забуду, как я наслаждался футболом здесь уникальным образом.

    У меня были потрясающие товарищи по команде на поле и в раздевалке, я почувствовал тепло невероятной толпы, и вместе мы выиграли 3 чемпионства подряд и 4 чемпионства за 5 лет. И вместе с ними, на индивидуальном уровне, я получаю удовлетворение тем, что выиграл 4 «Золотых мяча» и 3 «Золотых бутсы». Все это время я был в этом огромном и необычном клубе.

    «Реал Мадрид» покорил мое сердце и мою семью, и именно поэтому я больше хочу благодарить вас: благодаря клубу, президенту, директорам, моим коллегам, всем техникам, врачам, физиотерапевтам и невероятным работникам которые заставляют все работать и которые неустанно ждут каждой детали.

    Благодарю вас бесконечно еще раз для наших поклонников и спасибо также испанскому футболу. За эти 9 захватывающих лет у меня были отличные игроки передо мной. Мое уважение и мое признание за всех.

    Я много размышлял, и я знаю, что настало время для нового цикла. Я ухожу, но эта футболка, этот щит и «Сантьяго Бернабеу» будут по-прежнему оставаться моей собственной, где бы я ни был.

    Спасибо всем и, конечно же, как я сказал, что первый раз на нашем стадионе 9 лет назад: Hala Madrid!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 19
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    Комментарии31
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    • ...
      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 15 июля 2018, 07:59

      +++++

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 12 июля 2018, 00:38

      Нормально перевести нельзя ????
      Как будто Кличко написал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      kella 11 июля 2018, 12:18

      Словами Тимошенко: текст для Роналду написали по дебильному!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 11 июля 2018, 10:41

      Через мэджик гуди переводили?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 11 июля 2018, 09:49

      В яндекс переводчик текст закидывали?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      T_REX 11 июля 2018, 08:27

      117 млн трансфер составил, а тут за Головина 5 млн добавить не могут

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 11 июля 2018, 08:06

      Эх,а так хотелось чтобы Криш вернулся в МЮ, но в любом случае удачи в Юве!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 11 июля 2018, 07:47

      ***...не могли нормально перевести чтоли? Больно читать даже..

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 10 июля 2018, 21:59

      переводчик что, гуглом переводил???

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      38 попугаев 10 июля 2018, 20:20

      Что за перевод слов Роналду на уровне "Охладите трахание"?!
      Позорно такое выкладывать товарищи редакторы!

      7
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