Роналду – в «Ювентусе»! Все подробности тут

20:07. Официальная информация от «Ювентуса»:
- Криштиану подписал контракт до 30 июня 2022 года.
- Сумма трансфера составила 100 миллионов евро.
- Комиссия Жорже Мендешу – 12 миллионов евро.
20:02. Наконец-то.
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— JuventusFC (@juventusfc) 10 июля 2018 г.
19:51. Болельщики «Ювентуса» уже психуют. Клуб так ничего и не подтверждает.
19:42. Карьерные цифры Роналду в Мадриде. Правда, парень забыл еще об одном голе. «Реал» дает информацию, что Криштиану забил 451 мяч за клуб.
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— InfoCristiano(@InfoCristiano)10 июля 2018 г.
19:37. Рамос попрощался с Криштиану. Говорит, что было приятно играть в месте. В истории «Реала» место Кришу точно обеспечено.
Хедира приветствует Криша в «Ювентусе».
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— Sami Khedira (@SamiKhedira) 10 июля 2018 г.
Дибала тоже рад.
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— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 10 июля 2018 г.
19:30. Кстати, сам «Ювентус» пока ничего не объявлял. Последняя запись в твиттере клуба – рассказ о тренировках.
19:24. Transfermarkt дает информацию, что сумма трансфера действительно 105 миллионов евро.
19:20. Боль фанатов «Реала» прямо сейчас.
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— Arthur (@arthurbetter) 10 июля 2018 г.
19:10. Уже пошла реакция от журналистов. Официально о сумме трансфера пока ничего не сообщается.
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—Stephen Howson(@MrStephenHowson)10 июля 2018 г.
19:00. «Реал» подтвердил, что Роналду уходит!
Заявление на официальном сайте «Реала»
Клуб сообщает, что переход Роналду в «Ювентус» оформлен по его просьбе. Сегодня «Реал» хочет выразить свою благодарность игроку, который оказался лучшим в мире и который отметил одно из самых ярких событий в истории нашего клуба и мирового футбола. Помимо завоеванных титулов, достигнутых трофеев в течение девяти лет, Криштиану Роналду стал примером самоотверженности, работы, ответственности, таланта и улучшения.
Он также стал лучшим бомбардиром в истории «Реала» с 451 голом в 438 играх. Всего 16 титулов, в том числе 4 Кубка Европы, 3 из них подряд и 4 за последние 5 сезонов. На индивидуальной основе он выиграл 4 «Золотых мяча» и 3 «Золотых бутсы», многие другие награды. Для «Реала» Криштиану Роналду всегда будет одним из его великих символов и уникальной ссылкой для следующих поколений.
«Реал Мадрид» всегда будет вашим домом.
Криштиану Роналду тоже высказался о времени, которое провел в «Реале».
«Эти годы в «Реале», и в этом городе Мадриде, возможно, были самыми счастливыми в моей жизни. У меня есть только огромная благодарность этому клубу. Я могу поблагодарить всех за любовь, которую я получил.
Тем не менее, я считаю, что настало время открыть новый этап в моей жизни, и именно поэтому я попросил клуб отпустить меня. Я так чувствую, и я прошу всех, особенно наших болельщиков, угодить мне.
Они были совершенно прекрасны в течение девяти лет. Им было девять уникальных лет. Это было захватывающее время для меня, полное рассмотрения, но также и тяжело, потому что «Реал» пользуется очень высоким спросом. Я очень хорошо знаю, что никогда не забуду, как я наслаждался футболом здесь уникальным образом.
У меня были потрясающие товарищи по команде на поле и в раздевалке, я почувствовал тепло невероятной толпы, и вместе мы выиграли 3 чемпионства подряд и 4 чемпионства за 5 лет. И вместе с ними, на индивидуальном уровне, я получаю удовлетворение тем, что выиграл 4 «Золотых мяча» и 3 «Золотых бутсы». Все это время я был в этом огромном и необычном клубе.
«Реал Мадрид» покорил мое сердце и мою семью, и именно поэтому я больше хочу благодарить вас: благодаря клубу, президенту, директорам, моим коллегам, всем техникам, врачам, физиотерапевтам и невероятным работникам которые заставляют все работать и которые неустанно ждут каждой детали.
Благодарю вас бесконечно еще раз для наших поклонников и спасибо также испанскому футболу. За эти 9 захватывающих лет у меня были отличные игроки передо мной. Мое уважение и мое признание за всех.
Я много размышлял, и я знаю, что настало время для нового цикла. Я ухожу, но эта футболка, этот щит и «Сантьяго Бернабеу» будут по-прежнему оставаться моей собственной, где бы я ни был.
Спасибо всем и, конечно же, как я сказал, что первый раз на нашем стадионе 9 лет назад: Hala Madrid!