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«Реал» объявил о переходе Роналду в «Ювентус»

10 июля 2018, 18:36
112

«Реал» на своем официальном сайте объявил, что нападающий команды Криштиану Роналду продолжит карьеру в «Ювентусе».

Туринцы официально сообщили, что сумма трансфера составит 112 миллионов евро, а сам португалец подпишет с туринцами четырехлетний контракт с зарплатой 30 миллионов евро в год.

33-летний Роналду выступал за «Реал» с 2009 года. Всего он провел за мадридский клуб 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 результативную передачу. По два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира.

Роналду – в «Ювентусе»! Все подробности тут

Источник: ФК «Реал»
Испания. Примера Италия. Серия А Реал Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (112)
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Saang (SCR)
1531237525
А что изменилось-то? Теперь Криштиану просто будет нагибать Неймара, Месси и Салаха за Ювентус.
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dinar7777dinar
1531237888
хаххахахахахахахаха ! 100 лямов за 33 летнего петуха который способен отыграть максимум пол сезона а пол сезона ни хрена не делает ! молодцы блювентус !
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T_REX
1531238003
Не удивлюсь что зимой уже сядет на скамейку плотно и 100 млн за пенса слишком много
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овертайм
1531238193
зря буффон ушел, теперь был бы шанс выиграть лч)
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DOCTOR PENALTY
1531238701
Успехов, Криштиану, в новой команде, продолжим болеть за тебя!
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dinar7777dinar
1531239023
кристина каждый год уходил ! Все вымогал бабки у переса ! ежегодно шантажируя его что перейдет то в мю то в псж ! лан хоть у тех клубов есть мозги в отличие от туринского кабинетуса ! щас перес не повелся на шантажи кристинки и послал его нахрен !
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dinar7777dinar
1531239057
хорошо что в италии есть видеопросмотры ! его ныркам теперь мало кто поверит !
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OfaZavr
1531239576
ну вот свершился все таки ожидаемый переход, интересно будет теперь взглянуть как у него пойдет в Юве и сможет ли показывать игру не хуже чем в Реале.
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BlackMurder
1531242559
Месси го в псж
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Surik43
1531245361
Удачи Рону в Юве, хотя я надеялся, что он вернется в родные пенаты к нам в МЮ
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