«Реал» объявил о переходе Роналду в «Ювентус»

«Реал» на своем официальном сайте объявил, что нападающий команды Криштиану Роналду продолжит карьеру в «Ювентусе».

Туринцы официально сообщили, что сумма трансфера составит 112 миллионов евро, а сам португалец подпишет с туринцами четырехлетний контракт с зарплатой 30 миллионов евро в год.

33-летний Роналду выступал за «Реал» с 2009 года. Всего он провел за мадридский клуб 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 результативную передачу. По два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира.

Роналду – в «Ювентусе»! Все подробности тут