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    «Реал» объявил о переходе Роналду в «Ювентус»

    «Реал» на своем официальном сайте объявил, что нападающий команды Криштиану Роналду продолжит карьеру в «Ювентусе».

    Туринцы официально сообщили, что сумма трансфера составит 112 миллионов евро, а сам португалец подпишет с туринцами четырехлетний контракт с зарплатой 30 миллионов евро в год.

    33-летний Роналду выступал за «Реал» с 2009 года. Всего он провел за мадридский клуб 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 результативную передачу. По два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира.

    Роналду – в «Ювентусе»! Все подробности тут

    Источник: ФК «Реал»

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    10.07.2018 18:36
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    Комментарии107
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 11 июля 2018, 12:25

      Как жаль..., тем более в ювентус (((

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 09:57

      Ювентус конечно не Реал ,но думаю Роналду проявит себя там.

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 11 июля 2018, 09:14

      Вот и настал тот момент, за который болельщики любого из клуба не любят футблол. Уходят легенды! Как было не приятно когда клуб покидал Рауль, вот теперь Роналдо, хотя я думал, что он завершит карьеру в Мадриде. Скоро будет очередь Рамоса, Марсело,Модрича и на их место придут новые. В своё время так же уходили из клуба Зидан, Фигу, Р.Карлос. Реал будет реалом всегда, но уже не такой как был с Роналду. На его место обязательно придет кто нибудь другой в мире полно классных игроков, но тень Роналду и его достижения в "Галактикос" еще долгое время будут недостижимы ни для кого в клубе и в мире

      2
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 11 июля 2018, 08:23

      ну вот и свершилось))) это даже покруче 222 мильонов за неймара будет

      2
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 10 июля 2018, 23:39

      Похоже Дибала поедет в Мадрид

      1
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      Рейтинг: +355

      kvm5 10 июля 2018, 22:21

      молодец юве

      1
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      Рейтинг: +294

      Мортус 10 июля 2018, 22:17

      Значит Головин всё-таки в "Реал"

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      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn 10 июля 2018, 21:59

      можно говорить что угодно, но он великий игрок....

      2
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      Рейтинг: +617

      nelez 10 июля 2018, 21:41

      Удачи тебе Рон , надеюсь не сожелееш. Спасибо за все что сделал для РЕАЛ МАДРИД. Мы будем помнить тебя только с хорошей стороны.

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      Рейтинг: +1055

      3ton 10 июля 2018, 21:27

      Выплакал 30 млн.

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