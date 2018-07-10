Ерохин: «С первого дня работы под руководством Черчесова верили в успех»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин рассказал, что команда с первых сборов верила в успех под руководством Станислава Черчесова.

«С первого дня работы под руководством Черчесова мы верили в успех. Даже несмотря на неудачи в контрольных играх. Верили в его слова, в его требования и методы работы.

Было понимание – если будем четко выполнять рекомендации и установки тренерского штаба, то успех придет. Теперь мы видим, что все делалось правильно», – заявил Ерохин.

Сборная России выбыла на стадии четвертьфинала чемпионата мира-2018 уступив Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).