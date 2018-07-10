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    Ерохин: «С первого дня работы под руководством Черчесова верили в успех»

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин рассказал, что команда с первых сборов верила в успех под руководством Станислава Черчесова.

    «С первого дня работы под руководством Черчесова мы верили в успех. Даже несмотря на неудачи в контрольных играх. Верили в его слова, в его требования и методы работы.

    Было понимание – если будем четко выполнять рекомендации и установки тренерского штаба, то успех придет. Теперь мы видим, что все делалось правильно», – заявил Ерохин.

    Сборная России выбыла на стадии четвертьфинала чемпионата мира-2018 уступив Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

    Источник: Известия

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    10.07.2018 08:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 19:24

      Без веры в успех, конечно нельзя жить.

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