Головин: «Функционально весь турнир сборная была отлично готова»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин отметил физическую готовность национальной команды на чемпионате мира-2018.

– За счет чего команда весь турнир сохраняла хорошую физическую форму?

– Это – работа всего нашего тренерского штаба. Спасибо им всем за это: и главному тренеру, и его помощникам, и тренерам по физподготовке. Только за счет этого мы добились очень многого. Функционально весь турнир команда была отлично готова к каждой игре. Тот факт, что мы выдержали два матча подряд по 120 минут против таких сильных соперников, как Испания и Хорватия, говорит о многом.