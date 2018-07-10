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    Головин: «Функционально весь турнир сборная была отлично готова»

    Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин отметил физическую готовность национальной команды на чемпионате мира-2018.

    – За счет чего команда весь турнир сохраняла хорошую физическую форму?

    – Это – работа всего нашего тренерского штаба. Спасибо им всем за это: и главному тренеру, и его помощникам, и тренерам по физподготовке. Только за счет этого мы добились очень многого. Функционально весь турнир команда была отлично готова к каждой игре. Тот факт, что мы выдержали два матча подряд по 120 минут против таких сильных соперников, как Испания и Хорватия, говорит о многом.

    Источник: Известия

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    10.07.2018 06:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 18:56

      Здесь Головин прав, функциональная подготовка была хорошей и это было заметно во всех играх сборной.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 июля 2018, 09:12

      в этом плане каждый прыгнул выше своей головы, нынешний успех нашей команды на 50% состоит из физики и еще 50% процентов, что наконец то удалось создать команду!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 июля 2018, 06:28

      Вот чем прежде всего удивили так это функционалом. Во всех матчах это было видно, особенно там где пришлось играть по 120 минут. Многие выполняли большой объём работы и не выключались из игры. И только досадные тактические ошибки приводили к голам. Не вижу и не слышу, чтобы игроки и вратарь подсказывали друг другу в игре. Это они должны делать, а не тренер у бровки своими жестами, мимикой, размахиванием руками, криком и записками...

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