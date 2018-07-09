Муса – Игнашевичу: «Ты фантастический лидер. Я наслаждался моментами, проведенными с тобой в ЦСКА»

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса поблагодарил защитника армейцев и сборной России Сергея Игнашевича за годы, проведенные вместе в московском клубе.

После поражения национальной команды от Хорватии (2:2, 3:4) в четвертьфинале чемпионата мира-2018 38-летний Игнашевич объявил о завершении карьеры.

«Сергей, какой же ты фантастический лидер. У тебя была замечательная карьера, о которой один футболист только мечтает.

Ты был для меня отличным товарищем по команде в ЦСКА, и я наслаждался моментами, проведенными вместе. Наслаждайся следующим этапом своей жизни, мой друг», – написал Муса в своем инстаграме.