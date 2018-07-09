Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Муса – Игнашевичу: «Ты фантастический лидер. Я наслаждался моментами, проведенными с тобой в ЦСКА»

Муса – Игнашевичу: «Ты фантастический лидер. Я наслаждался моментами, проведенными с тобой в ЦСКА»

9 июля 2018, 18:42
6

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса поблагодарил защитника армейцев и сборной России Сергея Игнашевича за годы, проведенные вместе в московском клубе.

После поражения национальной команды от Хорватии (2:2, 3:4) в четвертьфинале чемпионата мира-2018 38-летний Игнашевич объявил о завершении карьеры.

«Сергей, какой же ты фантастический лидер. У тебя была замечательная карьера, о которой один футболист только мечтает.

Ты был для меня отличным товарищем по команде в ЦСКА, и я наслаждался моментами, проведенными вместе. Наслаждайся следующим этапом своей жизни, мой друг», – написал Муса в своем инстаграме.

text

Публикация от text (@ahmedmusa718)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игнашевич Сергей Муса Ахмед
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KOLBIS
1531151608
Он прав,бесценный опыт с такими людьми и пусть амплуа у них разные,зато у него гранитный камушек в груди...
Ответить
SunRomeS
1531151730
Ах ты подлиза))) Не, на самом деле молодец. ЦСКА как дом родной, не хочет он обратно в Лестер, ну не хочет
Ответить
84aivengo
1531156411
я горд ,что у игнашевича родственное из чувашии...
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1531157485
да.Игнашевичу респект! Березуцким тоже..
Ответить
ALEX ML
1531165378
Вернули бы Максимку))))
Ответить
A-Den
1531190779
Глядишь и тренером станет
Ответить
Главные новости
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
1
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
2
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
2
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
2
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
Все новости
Все новости
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Широков с сожалением высказался о «Спартаке»
12:59
2
Прогноз на выступление Батракова в Турции
12:53
1
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА
12:29
2
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
2
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
«Алексей полезнее и лучше»: «Галатасарай» пытался купить Бруну Фернандеша вместо Батракова
11:33
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
4
В «Спартаке» оправдались за концерт «Ленинграда» на «Лукойл Арене»
10:59
2
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
9
Оздоев дал негативный прогноз насчет снятия бана с России
10:35
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
10:12
1
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
7
«Гены папы»: сын Зобнина поступил в академию «Спартака»
09:49
2
Семак – о преимуществе «Зенита» перед матчем со «Спартаком»: «Мы не имеем к этому ни малейшего отношения»
09:30
5
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
16
Реакция Самородова на возможный трансфер в «Спартак»
09:11
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
27
«Не наша проблема»: Тарасов – об огромных зарплатах футболистов
08:24
2
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
1
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+