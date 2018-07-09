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    Муса – Игнашевичу: «Ты фантастический лидер. Я наслаждался моментами, проведенными с тобой в ЦСКА»

    Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса поблагодарил защитника армейцев и сборной России Сергея Игнашевича за годы, проведенные вместе в московском клубе.

    После поражения национальной команды от Хорватии (2:2, 3:4) в четвертьфинале чемпионата мира-2018 38-летний Игнашевич объявил о завершении карьеры.

    «Сергей, какой же ты фантастический лидер. У тебя была замечательная карьера, о которой один футболист только мечтает.

    Ты был для меня отличным товарищем по команде в ЦСКА, и я наслаждался моментами, проведенными вместе. Наслаждайся следующим этапом своей жизни, мой друг», – написал Муса в своем инстаграме.

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    Источник: Instagram

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    09.07.2018 18:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +392

      A-Den 10 июля 2018, 05:46

      Глядишь и тренером станет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 9 июля 2018, 22:42

      Вернули бы Максимку))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 9 июля 2018, 20:31

      да.Игнашевичу респект! Березуцким тоже..

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 июля 2018, 20:13

      я горд ,что у игнашевича родственное из чувашии...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 9 июля 2018, 18:55

      Ах ты подлиза))) Не, на самом деле молодец. ЦСКА как дом родной, не хочет он обратно в Лестер, ну не хочет

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 9 июля 2018, 18:53

      Он прав,бесценный опыт с такими людьми и пусть амплуа у них разные,зато у него гранитный камушек в груди...

      7
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