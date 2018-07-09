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  • Ташаев: «Зобнин говорил мне: «Переходи в «Спартак» – не пожалеешь»

Ташаев: «Зобнин говорил мне: «Переходи в «Спартак» – не пожалеешь»

9 июля 2018, 06:43
21

Новичок «Спартака» полузащитник Александр Ташаев рассказал о причинах перехода в этот столичный клуб из «Динамо».

«Спартак» всегда борется за самые высокие места, играет в еврокубках, поэтому мой выбор пал именно на эту команду. Все получилось очень быстро. Я рад оказаться в «Спартаке».

Команда встретила тепло, за что благодарен ребятам. До перехода в «Спартак» Зобнин говорил мне, что это сильная команда: «Переходи – не пожалеешь».

Что касается целей, то мне нужно побыстрее познакомиться с командой, понять, какие здесь требования. Буду выкладываться, чтобы помочь команде.

Каррера пока только поприветствовал, думаю, разговор состоится в ближайшее время», – рассказал Ташаев.

На днях 24-летний футболист заключил с красно-белыми контракт сроком на четыре года. С 2014 по 2018 года хавбек выступал за московское «Динамо». За переход Ташаева «Спартак» заплатил 1,5 миллиона евро.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Александр Ташаев Александр
Комментарии (21)
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Рубик Докоян
1531110350
И я советую своим давним подругам : Если муж ночью в постели называет вас чужим именем. Не будьте дурами и не устраивайте сразу скандал. Лучше откликнитесь, не пожалеете... )))
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oyabun
1531110738
Зобнин дурного не посоветует. Достаточно посмотреть на его стремительный прогресс в Спартаке.
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Blossiya
1531113359
Удачи, Александр!
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OfaZavr
1531115477
все правильно Роман посоветовал, надеюсь Александр приживется так же хорошо и принесет много пользы.
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DOCTOR PENALTY
1531115510
Они могут стать одной из лучших пар полузащитников в РФПЛ.
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OldenVad
1531117143
Будем посмотреть! Удачи!
Ответить
Добрый Бобер
1531117251
Если так же раскроется, как Зобнин, это будет замечательно.
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Супервайзер
1531117757
А перед тем, как подписать контракт, Ташаев говорил, что болеет за Спартак с детства.
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Опорник84
1531126474
Добро пожаловать!
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Мары
1531134153
Очень надеюсь, что станет вторым Зобниным. Парень с характером и с хорошей выучкой. Спасибо за это Динамо.
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