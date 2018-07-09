Ташаев: «Зобнин говорил мне: «Переходи в «Спартак» – не пожалеешь»

Новичок «Спартака» полузащитник Александр Ташаев рассказал о причинах перехода в этот столичный клуб из «Динамо».

«Спартак» всегда борется за самые высокие места, играет в еврокубках, поэтому мой выбор пал именно на эту команду. Все получилось очень быстро. Я рад оказаться в «Спартаке».

Команда встретила тепло, за что благодарен ребятам. До перехода в «Спартак» Зобнин говорил мне, что это сильная команда: «Переходи – не пожалеешь».

Что касается целей, то мне нужно побыстрее познакомиться с командой, понять, какие здесь требования. Буду выкладываться, чтобы помочь команде.

Каррера пока только поприветствовал, думаю, разговор состоится в ближайшее время», – рассказал Ташаев.

На днях 24-летний футболист заключил с красно-белыми контракт сроком на четыре года. С 2014 по 2018 года хавбек выступал за московское «Динамо». За переход Ташаева «Спартак» заплатил 1,5 миллиона евро.