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    Ташаев: «Зобнин говорил мне: «Переходи в «Спартак» – не пожалеешь»

    Новичок «Спартака» полузащитник Александр Ташаев рассказал о причинах перехода в этот столичный клуб из «Динамо».

    «Спартак» всегда борется за самые высокие места, играет в еврокубках, поэтому мой выбор пал именно на эту команду. Все получилось очень быстро. Я рад оказаться в «Спартаке».

    Команда встретила тепло, за что благодарен ребятам. До перехода в «Спартак» Зобнин говорил мне, что это сильная команда: «Переходи – не пожалеешь».

    Что касается целей, то мне нужно побыстрее познакомиться с командой, понять, какие здесь требования. Буду выкладываться, чтобы помочь команде.

    Каррера пока только поприветствовал, думаю, разговор состоится в ближайшее время», – рассказал Ташаев.

    На днях 24-летний футболист заключил с красно-белыми контракт сроком на четыре года. С 2014 по 2018 года хавбек выступал за московское «Динамо». За переход Ташаева «Спартак» заплатил 1,5 миллиона евро.

    Источник: ФК «Спартак»

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    09.07.2018 06:43
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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 11:25

      Пусть в Спартаке он еще больше раскроет свои способности.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 9 июля 2018, 14:02

      Очень надеюсь, что станет вторым Зобниным.
      Парень с характером и с хорошей выучкой.
      Спасибо за это Динамо.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > Мары 9 июля 2018, 14:39

      Пусть лучше будет "первым Ташаевым", чем "вторым Зобниным". )))))))))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > derrik2000 9 июля 2018, 14:47

      Ташаев может в конце концов стать именем нарицательным, если не раскроется.А вот второй Зобнин подразумевает его нужность и приверженность хорошему умению и нужному стилю.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > Мары 10 июля 2018, 11:41

      Ну, если только "подразумевает его нужность и приверженность хорошему умению и нужному стилю", тогда ладно.
      Тогда согласен. ))))))))))))))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 9 июля 2018, 11:54

      Добро пожаловать!

      3
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      Рейтинг: +379

      o33uk 9 июля 2018, 09:44

      За переход Ташаева «Спартак» заплатил 1,5 миллиона евро. Источник: ФК «Спартак» )))
      Так всё таки Спартак заплатил, а как же быть с тем что Ташаев якобы заплатил сам честно заработанными что б расторгнуть контракт?

      2
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      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > o33uk 9 июля 2018, 12:28

      Спартак дал деньги Ташаеву , а он заплатил ,так часто делается!!!

      4
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 9 июля 2018, 09:29

      А перед тем, как подписать контракт, Ташаев говорил, что болеет за Спартак с детства.

      4
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 > Супервайзер 9 июля 2018, 09:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а что эта мразь закончил академию Динамо ,а не академию свиней

      -7
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 9 июля 2018, 09:20

      Если так же раскроется, как Зобнин, это будет замечательно.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 9 июля 2018, 09:19

      Будем посмотреть! Удачи!

      6
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 9 июля 2018, 08:51

      Они могут стать одной из лучших пар полузащитников в РФПЛ.

      7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июля 2018, 08:51

      все правильно Роман посоветовал, надеюсь Александр приживется так же хорошо и принесет много пользы.

      6
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      Рейтинг: +379

      o33uk > OfaZavr 9 июля 2018, 09:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хорошее словцо ты подобрал ПРИЖИВЕТСЯ как дворняга какая то.

      -6
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      Рейтинг: +115

      яцык 9 июля 2018, 08:21

      конечно не пожалееш.посмотри на комбаровых

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