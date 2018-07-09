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  • Глава ФФУ: «Вида имеет право высказать уважение Украине. Наша страна дала Домагою многое»

Глава ФФУ: «Вида имеет право высказать уважение Украине. Наша страна дала Домагою многое»

9 июля 2018, 00:08
12

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал поведение защитника сборной Хорватии Домагоя Виды после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против россиян (2:2, 4:3 по пенальти). Игрок произнес фразу «Слава Украине».

«Федерация футбола Украины и я лично заняли жeсткую позицию в ситуации, сложившейся вокруг футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды после победы команды в четвертьфинале ЧМ-2018: своей яркой игрой и бойцовскими качествами Вида, как и вся сборная Хорватии, заслужил право участвовать в полуфинале турнира!

У футболиста, который много лет защищал честь киевского «Динамо» и жил в столице Украины в очень тяжeлое для нашей страны время, осталось здесь много друзей и болельщиков, заслуживших, чтобы частичку этой победы он посвятил именно им!

За последние несколько лет обращение «Слава Украине!» стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к еe гражданам. Он имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к еe гражданам!» – считает Павелко.

ФИФА предупредила Виду.

Источник: Facebook.com
Чемпионат мира Украина. Плей-офф Хорватия Вида Домагой
Комментарии (12)
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Мары
1531084423
Конечно имеет.Кто ж против то ? В полуфинале наши болельщики также выскажут уже своё мнение по поводу этой "крылатой фразы".Всё честно и без обмана.
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Spartak 777
1531085391
наша страна дала очень много - надеюсь доски на гроб вы ему тоже дали !
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Kрейсер
1531088338
Всё верно. Имеет право. Но есть нюанс... Он этим "правом" воспользовался не после матча с Нигерией, или Аргентиной. Он это сказал именно после матча со сборной России. Из этого можно сделать вывод, что сказано это было намеренно. Следовательно - засpaнец и убльудок этот Вида.
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Yev
1531095193
Глава фуууууу укусил Виду и зарозил дебилизмом.
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BlackMurder
1531111919
Много лет поиграл в кукраине, это 5)паршивый игрок.
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Рубик Докоян
1531113850
Меньше всего хотелось читать на спортивном сайте мнение представителей сопредельного "дружественного" нам государства. Мне это знакомо на генетическом уровне. Прожил там 30 лет и столько же ездил в отпуск каждый год к родителям, а то и не раз. ( престарелые родители болели, сумками возил лекарство и продукты из Питера ) Это не лечится, говорю как врач.
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OfaZavr
1531114766
право конечно имеет, но теперь вот как обернется это все для него, не стоило примешивать постороннее к футболу.
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alexivanof197
1531117976
выразить уважение можно было после игры с Аргентиной или Данией..но зная политическую ситуацию после игры с Россией это говорить...
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Argon
1531140609
На следующий матч надо выйти с баннерами "Крым наш!". И пусть они там потом все удавятся.
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zigbert
1531209192
Футбол должен быть вне политики.
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