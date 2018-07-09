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    Глава ФФУ: «Вида имеет право высказать уважение Украине. Наша страна дала Домагою многое»

    Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал поведение защитника сборной Хорватии Домагоя Виды после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против россиян (2:2, 4:3 по пенальти). Игрок произнес фразу «Слава Украине».

    «Федерация футбола Украины и я лично заняли жeсткую позицию в ситуации, сложившейся вокруг футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды после победы команды в четвертьфинале ЧМ-2018: своей яркой игрой и бойцовскими качествами Вида, как и вся сборная Хорватии, заслужил право участвовать в полуфинале турнира!

    У футболиста, который много лет защищал честь киевского «Динамо» и жил в столице Украины в очень тяжeлое для нашей страны время, осталось здесь много друзей и болельщиков, заслуживших, чтобы частичку этой победы он посвятил именно им!

    За последние несколько лет обращение «Слава Украине!» стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к еe гражданам. Он имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к еe гражданам!» – считает Павелко.

    ФИФА предупредила Виду.

    Источник: Facebook.com

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    09.07.2018 00:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 10:53

      Футбол должен быть вне политики.

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 9 июля 2018, 15:50

      На следующий матч надо выйти с баннерами "Крым наш!". И пусть они там потом все удавятся.

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 9 июля 2018, 09:32

      выразить уважение можно было после игры с Аргентиной или Данией..но зная политическую ситуацию после игры с Россией это говорить...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июля 2018, 08:39

      право конечно имеет, но теперь вот как обернется это все для него, не стоило примешивать постороннее к футболу.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 июля 2018, 08:24

      Меньше всего хотелось читать на спортивном сайте мнение представителей сопредельного "дружественного" нам государства. Мне это знакомо на генетическом уровне. Прожил там 30 лет и столько же ездил в отпуск каждый год к родителям, а то и не раз. ( престарелые родители болели, сумками возил лекарство и продукты из Питера ) Это не лечится, говорю как врач.

      2
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 9 июля 2018, 07:51

      Много лет поиграл в кукраине, это 5)паршивый игрок.

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 9 июля 2018, 03:13

      Глава фуууууу укусил Виду и зарозил дебилизмом.

      0
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      Рейтинг: +338

      Kрейсер 9 июля 2018, 01:18

      Всё верно. Имеет право.
      Но есть нюанс...
      Он этим "правом" воспользовался не после матча с Нигерией, или Аргентиной. Он это сказал именно после матча со сборной России.
      Из этого можно сделать вывод, что сказано это было намеренно.
      Следовательно - засpaнец и убльудок этот Вида.

      18
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 9 июля 2018, 00:29

      наша страна дала очень много - надеюсь доски на гроб вы ему тоже дали !

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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 июля 2018, 00:13

      Конечно имеет.Кто ж против то ?
      В полуфинале наши болельщики также выскажут уже своё мнение по поводу этой "крылатой фразы".Всё честно и без обмана.

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