Глава ФФУ: «Вида имеет право высказать уважение Украине. Наша страна дала Домагою многое»

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал поведение защитника сборной Хорватии Домагоя Виды после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против россиян (2:2, 4:3 по пенальти). Игрок произнес фразу «Слава Украине».

«Федерация футбола Украины и я лично заняли жeсткую позицию в ситуации, сложившейся вокруг футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды после победы команды в четвертьфинале ЧМ-2018: своей яркой игрой и бойцовскими качествами Вида, как и вся сборная Хорватии, заслужил право участвовать в полуфинале турнира!

У футболиста, который много лет защищал честь киевского «Динамо» и жил в столице Украины в очень тяжeлое для нашей страны время, осталось здесь много друзей и болельщиков, заслуживших, чтобы частичку этой победы он посвятил именно им!

За последние несколько лет обращение «Слава Украине!» стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к еe гражданам. Он имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к еe гражданам!» – считает Павелко.

ФИФА предупредила Виду.