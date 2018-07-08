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    Черчесов: «К сожалению, сказку мы не сделали былью»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти) подвел итог выступлению команды на турнире.

    «К сожалению, сказку мы не сделали былью. Всe-таки был шанс пройти дальше. Но можно сказать, что мы сделали большой качественный скачок в нашем развитии. Чемпионат мира для нас прошeл на очень хорошем уровне. Понятно, что обидно вылетать, но так бывает.

    Стадион сходил с ума после счeта 2:2? С ума сходить не надо, всe-таки это футбол, это эмоции. Надо всe спокойно пережить, сделать анализ, выводы и двигаться дальше», – сказал тренер в эфире телеканала «Россия 24».

    Хорваты в следующем раунде сыграют с англичанами.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2018 14:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 8 июля 2018, 15:54

      да ну нафиг

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 8 июля 2018, 15:41

      И всё-таки космос, Стас, это не для тебя!

      0
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