Черчесов: «К сожалению, сказку мы не сделали былью»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти) подвел итог выступлению команды на турнире.

«К сожалению, сказку мы не сделали былью. Всe-таки был шанс пройти дальше. Но можно сказать, что мы сделали большой качественный скачок в нашем развитии. Чемпионат мира для нас прошeл на очень хорошем уровне. Понятно, что обидно вылетать, но так бывает.

Стадион сходил с ума после счeта 2:2? С ума сходить не надо, всe-таки это футбол, это эмоции. Надо всe спокойно пережить, сделать анализ, выводы и двигаться дальше», – сказал тренер в эфире телеканала «Россия 24».

Хорваты в следующем раунде сыграют с англичанами.

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