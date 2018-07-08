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    Смолов: «Не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти»

    Нападающий сборной России Федор Смолов прокомментировал нереализованный пенальти в серии послематчевых ударов в игре 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти).

    «Хочу поблагодарить всех жителей нашей страны и всех ребят в команде за то, что произошло, за то, что я являюсь частью этой команды. Я искренне счастлив и горжусь нашей страной.

    К сожалению, неудача с пенальти произошла со мной, и я совершенно не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти. В моей голове всегда есть слова Майкла Джордана из интервью после завершения карьеры: «Я несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент и очень много раз не реализовывал». Я благодарен за то, что эта ситуация произошла. Искренне надеюсь, что смогу извлечь из неe выводы и стать сильнее.

    Самое большое спасибо всем ребятам, персоналу и тренерскому штабу. Я действительно счастлив. Те 50 дней, что мы провели вместе, я никогда не забуду. Для меня это было очень круто», – сказал Смолов.

    На ЧМ-2018 Смолов не забил ни одного гола.

    Всего одно фото Смолова. Ему очень стыдно

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2018 01:45
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    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 16:23

      Мы ждали от него другие слова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 8 июля 2018, 11:44

      Да Бог с ним с пенальти это лотерея. Ты бы лучше извинился за свою безвольную, бездарную, беззубую игру.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 8 июля 2018, 10:24

      Ни одного гола, ни одной голевой передачи... отвратителтная игра, позерство и пеженство в каждом шаге. Пожалуйста Федя не играй за сборную больше никогда!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА 8 июля 2018, 09:59

      Федя,скажи нахер ты играешь за сборную? Играй в своем клубе,руби бабло. Сборная - это не твое,Федя! Лучше бы вместо тебя поехал молодой пацан Чалов. Хуже бы не было,Федя.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 8 июля 2018, 09:58

      Эх Федя,Федя-ладно,ладно...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      Cromathaar 8 июля 2018, 09:08

      Не надо травить Федю. Вся игра сборной в два опорника не заточена под Федю. Головин - не плеймейкер. Наша тактика - заброс на Дзюбу и скидка, Федя так не играет, Феде надо обыгрываться возле штрафной с креативной полузащитой вроде Маурисио и Мамая. В сборной такие Дзага и Миранчуки, но они ни одного матча не играли вместе, всегда два опорных.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1320

      ruded > Cromathaar 8 июля 2018, 10:40

      ага, Федя "креативил" аж пыль столбом стояла...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 8 июля 2018, 08:54

      Дорогой Федя Лопырев, причём тут пенальти? Твоя игра на протяжении всего чемпионата бесит, вот в чем дело?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +169

      Волховский 8 июля 2018, 08:45

      Федор, не зацикливайтесь. Желаю больших побед.

      0
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      Рейтинг: +1236

      омск55 8 июля 2018, 08:38

      Он тупой не понимает , пенальти не его сколько раз в Краснодаре лохонулся

      2
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 8 июля 2018, 08:36

      Ты был главной надежной нашей.... Жаль . что не вышло у тебя

      1
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