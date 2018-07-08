Смолов: «Не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти»

Нападающий сборной России Федор Смолов прокомментировал нереализованный пенальти в серии послематчевых ударов в игре 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти).

«Хочу поблагодарить всех жителей нашей страны и всех ребят в команде за то, что произошло, за то, что я являюсь частью этой команды. Я искренне счастлив и горжусь нашей страной.

К сожалению, неудача с пенальти произошла со мной, и я совершенно не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти. В моей голове всегда есть слова Майкла Джордана из интервью после завершения карьеры: «Я несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент и очень много раз не реализовывал». Я благодарен за то, что эта ситуация произошла. Искренне надеюсь, что смогу извлечь из неe выводы и стать сильнее.

Самое большое спасибо всем ребятам, персоналу и тренерскому штабу. Я действительно счастлив. Те 50 дней, что мы провели вместе, я никогда не забуду. Для меня это было очень круто», – сказал Смолов.

На ЧМ-2018 Смолов не забил ни одного гола.

Всего одно фото Смолова. Ему очень стыдно