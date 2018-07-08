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  • Смолов: «Не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти»

Смолов: «Не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти»

8 июля 2018, 01:45
37

Нападающий сборной России Федор Смолов прокомментировал нереализованный пенальти в серии послематчевых ударов в игре 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти).

«Хочу поблагодарить всех жителей нашей страны и всех ребят в команде за то, что произошло, за то, что я являюсь частью этой команды. Я искренне счастлив и горжусь нашей страной.

К сожалению, неудача с пенальти произошла со мной, и я совершенно не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти. В моей голове всегда есть слова Майкла Джордана из интервью после завершения карьеры: «Я несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент и очень много раз не реализовывал». Я благодарен за то, что эта ситуация произошла. Искренне надеюсь, что смогу извлечь из неe выводы и стать сильнее.

Самое большое спасибо всем ребятам, персоналу и тренерскому штабу. Я действительно счастлив. Те 50 дней, что мы провели вместе, я никогда не забуду. Для меня это было очень круто», – сказал Смолов.

На ЧМ-2018 Смолов не забил ни одного гола.

Всего одно фото Смолова. Ему очень стыдно

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Смолов Федор
Комментарии (37)
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kvm
1531004054
дерево расписное
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Saang (SCR)
1531004156
Прощай, п**дабол, не скучай - смотри футбол... Единственный футболист нашей сборной которого хочется пнуть по итогам чемпа.
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Чуни Муни
1531004375
Гуляй Вася.
Ответить
Чуни Муни
1531004441
Позорище.
Ответить
Derzkiy1
1531006070
Он даже и тут понтанулся и сравниь себя с джорданом , убогий человек Федя Смолов ....
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Billy Blaidd
1531007001
Уж лучше бы промолчал... Кто Майкл Джордан и кто Фёдор Смолов, о существовании которого мало кому известно за пределами РФ... Насчёт «стать сильнее» — вперёд! Давай, забивай, и побольше. Тебе есть, что доказывать. Подвёл команду и разозлил фэнов. Щас старайся, Федя, чтобы не остаться в истории этим злосчастным пенальти.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1531011609
Эх Федя.. Федя ладно пенальти ...но ты вообще ничего не показал...
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LESTER68
1531015948
Нервная расписная обезьяна.Уровень ФНЛ.Какая Европа.Набей татуху на пятой точке-как уголь закидывают в топку.
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vavanze
1531027604
ЛОх. Просто лох
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Cromathaar
1531030133
Не надо травить Федю. Вся игра сборной в два опорника не заточена под Федю. Головин - не плеймейкер. Наша тактика - заброс на Дзюбу и скидка, Федя так не играет, Феде надо обыгрываться возле штрафной с креативной полузащитой вроде Маурисио и Мамая. В сборной такие Дзага и Миранчуки, но они ни одного матча не играли вместе, всегда два опорных.
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