Каррера: «Промес сказал, что был небольшой инцидент, но жену он не бил»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что новичок команды Александр Ташаев уже тренируется с остальными игроками на сборе в Австрии. Также специалист отметил, что полузащитник Квинси Промес не бил свою жену во время отдыха на Ибице.
– «Спартак» начал свой сбор в Австрии. Когда вы вернетесь в Москву?
– 22 числа. Там уже и чемпионат России готов стартовать.
– Новичок Ташаев уже тренируется с вами.
– Да.
– Квинси тоже?
– Да, и Квинси.
– Значит, все эти разговоры про его драку и про суд оказались несерьезными?
– У меня пока не было с ним длительной беседы. Мне Куинси сказал, что был небольшой инцидент, но не более того. Жену он не бил. В клубе мне тоже сказали, что ничего страшного не случилось. Значит, на сегодняшний день я из этого и исхожу.