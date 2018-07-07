Каррера: «Промес сказал, что был небольшой инцидент, но жену он не бил»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что новичок команды Александр Ташаев уже тренируется с остальными игроками на сборе в Австрии. Также специалист отметил, что полузащитник Квинси Промес не бил свою жену во время отдыха на Ибице.

– «Спартак» начал свой сбор в Австрии. Когда вы вернетесь в Москву?

– 22 числа. Там уже и чемпионат России готов стартовать.

– Новичок Ташаев уже тренируется с вами.

– Да.

– Квинси тоже?

– Да, и Квинси.

– Значит, все эти разговоры про его драку и про суд оказались несерьезными?

– У меня пока не было с ним длительной беседы. Мне Куинси сказал, что был небольшой инцидент, но не более того. Жену он не бил. В клубе мне тоже сказали, что ничего страшного не случилось. Значит, на сегодняшний день я из этого и исхожу.