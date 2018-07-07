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  • Каррера: «Промес сказал, что был небольшой инцидент, но жену он не бил»

Каррера: «Промес сказал, что был небольшой инцидент, но жену он не бил»

7 июля 2018, 15:13
14

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что новичок команды Александр Ташаев уже тренируется с остальными игроками на сборе в Австрии. Также специалист отметил, что полузащитник Квинси Промес не бил свою жену во время отдыха на Ибице.

– «Спартак» начал свой сбор в Австрии. Когда вы вернетесь в Москву?

– 22 числа. Там уже и чемпионат России готов стартовать.

– Новичок Ташаев уже тренируется с вами.

– Да.

– Квинси тоже?

– Да, и Квинси.

– Значит, все эти разговоры про его драку и про суд оказались несерьезными?

– У меня пока не было с ним длительной беседы. Мне Куинси сказал, что был небольшой инцидент, но не более того. Жену он не бил. В клубе мне тоже сказали, что ничего страшного не случилось. Значит, на сегодняшний день я из этого и исхожу.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (14)
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subbotaspartak
1530966548
И я девушку не бил, И я девушку любил...
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prezent2017
1530966563
А жена у него тоже ч-ж?
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giluxa1963
1530967240
ну так шлепнул по попке разок
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multiscan
1530967752
Это было не битьё, а конфликт с применением домашнего насилия. Кстати, в одной из газетёнок недавно было интервью этого субъекта, где он жаловался на жену, что она запрещает ему... перд...ть! А ему это занятие очень нравится. Поэтому и побил?
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Миша13
1530969620
Она как Неймар ..чуть коснулся а она давай по полу кататься и кричать..)
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Chaborz.1990
1530970770
дал по попе...)))
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Blossiya
1530971321
Ну раз сам вернулся в команду ( а не под конвоем(!), то разберутся сами между собой. А слухи о драке - в которой не нашлось ни одного свидетеля, ни одной записи в сети, ни одной фотографии (хотя бар не безлюдное место, особенно на Ибице) сразу не вызывали особого доверия.
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Полная Канистра
1530975964
растрындели почём зря журналюжья тля
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Мары
1530977202
Всё нормально в королевстве Датском. Избиение без свидетелей, без снимков, без видео, закончилось фиаско для одной из самых древних профессий.Конкретно для журношлюх.
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OfaZavr
1530980130
вот и хорошо, а пресса значит напридумывала опять от фонаря лишь бы сенсацию создать.
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