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    Каррера: «Промес сказал, что был небольшой инцидент, но жену он не бил»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что новичок команды Александр Ташаев уже тренируется с остальными игроками на сборе в Австрии. Также специалист отметил, что полузащитник Квинси Промес не бил свою жену во время отдыха на Ибице.

    – «Спартак» начал свой сбор в Австрии. Когда вы вернетесь в Москву?

    – 22 числа. Там уже и чемпионат России готов стартовать.

    – Новичок Ташаев уже тренируется с вами.

    – Да.

    – Квинси тоже?

    – Да, и Квинси.

    – Значит, все эти разговоры про его драку и про суд оказались несерьезными?

    – У меня пока не было с ним длительной беседы. Мне Куинси сказал, что был небольшой инцидент, но не более того. Жену он не бил. В клубе мне тоже сказали, что ничего страшного не случилось. Значит, на сегодняшний день я из этого и исхожу.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.07.2018 15:13
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 20:53

      Не хочется копаться в этом мутном деле. Сейчас главное подготовка к сезону.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июля 2018, 19:15

      вот и хорошо, а пресса значит напридумывала опять от фонаря лишь бы сенсацию создать.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 7 июля 2018, 18:34

      Пусть уж лучше играет,чем сидит..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 7 июля 2018, 18:26

      Всё нормально в королевстве Датском.
      Избиение без свидетелей, без снимков, без видео, закончилось фиаско для одной из самых древних профессий.Конкретно для журношлюх.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 июля 2018, 18:06

      растрындели почём зря журналюжья тля

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 7 июля 2018, 16:48

      Ну раз сам вернулся в команду ( а не под конвоем(!), то разберутся сами между собой.
      А слухи о драке - в которой не нашлось ни одного свидетеля, ни одной записи в сети, ни одной фотографии (хотя бар не безлюдное место, особенно на Ибице) сразу не вызывали особого доверия.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 7 июля 2018, 16:39

      дал по попе...)))

      3
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 7 июля 2018, 16:20

      Она как Неймар ..чуть коснулся а она давай по полу кататься и кричать..)

      2
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 7 июля 2018, 15:53

      Он её дружески похлопал по плечу и отечески дал по попе...

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 7 июля 2018, 15:49

      Это было не битьё, а конфликт с применением домашнего насилия. Кстати, в одной из газетёнок недавно было интервью этого субъекта, где он жаловался на жену, что она запрещает ему... перд...ть! А ему это занятие очень нравится. Поэтому и побил?

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      Рейтинг: +23534

      Мары > multiscan 7 июля 2018, 18:24

      Домашнее насилие подразумевает, что насилие было дома.А Промес судя по словам журношлюх, побил жену в клубе.
      Согласись, одно с другим не вяжется, что наталкивает на мысли .....

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