«Динамо» отправилось на сборы в Австрию без Ташаева

«Динамо» продолжает подготовку к новому сезону. Сегодня столичные футболисты отправились на предсезонный сбор, который команда проведет в Австрии. Всего на этот сбор отправились 24 футболиста.

Среди них нет полузащитника Александра Ташаева, который расторг контракт с бело-голубыми. В его услугах заинтересован «Спартак».

Полный список футболистов «Динамо», отправившихся в Австрию, выглядит следующим образом: Шунин, Лещук, Зириков, Козлов, Морозов, Шуньич, Рыков, Хольмен, Теттех, Панченко, Зотов, Липовой, Грулев, Темников, Терехов, Соснин, Самба Соу, Обольский, Рауш, Черных, Осипенко, Москвичев, Марков, Луценко.