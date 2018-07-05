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«Динамо» отправилось на сборы в Австрию без Ташаева

5 июля 2018, 10:18
3

«Динамо» продолжает подготовку к новому сезону. Сегодня столичные футболисты отправились на предсезонный сбор, который команда проведет в Австрии. Всего на этот сбор отправились 24 футболиста.

Среди них нет полузащитника Александра Ташаева, который расторг контракт с бело-голубыми. В его услугах заинтересован «Спартак».

Полный список футболистов «Динамо», отправившихся в Австрию, выглядит следующим образом: Шунин, Лещук, Зириков, Козлов, Морозов, Шуньич, Рыков, Хольмен, Теттех, Панченко, Зотов, Липовой, Грулев, Темников, Терехов, Соснин, Самба Соу, Обольский, Рауш, Черных, Осипенко, Москвичев, Марков, Луценко.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Ташаев Александр
Комментарии (3)
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111Hunter111
1530784063
Теперь ты Хрюшаев
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yurdin
1530800240
Ему и на первых сборах нечего было делать.Гавнюк!
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andromend
1530824722
Динамикам хороших сборов!
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