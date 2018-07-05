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    «Динамо» отправилось на сборы в Австрию без Ташаева

    «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону. Сегодня столичные футболисты отправились на предсезонный сбор, который команда проведет в Австрии. Всего на этот сбор отправились 24 футболиста.

    Среди них нет полузащитника Александра Ташаева, который расторг контракт с бело-голубыми. В его услугах заинтересован «Спартак».

    Полный список футболистов «Динамо», отправившихся в Австрию, выглядит следующим образом: Шунин, Лещук, Зириков, Козлов, Морозов, Шуньич, Рыков, Хольмен, Теттех, Панченко, Зотов, Липовой, Грулев, Темников, Терехов, Соснин, Самба Соу, Обольский, Рауш, Черных, Осипенко, Москвичев, Марков, Луценко.

    Источник: ФК «Динамо»

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    05.07.2018 10:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +206

      andromend 6 июля 2018, 00:05

      Динамикам хороших сборов!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 5 июля 2018, 17:17

      Ему и на первых сборах нечего было делать.Гавнюк!

      0
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      Рейтинг: +654

      111Hunter111 5 июля 2018, 12:47

      Теперь ты Хрюшаев

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