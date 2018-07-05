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    Малуда: «Головин мог бы усилить «Челси»

    Бывший полузащитник «Челси» Флоран Малуда, выступающий сейчас в «Дифферданже» из Люксембурга, оценил шансы хавбека ЦСКА и сборной России Александра Головина на место в составе лондонского клуба.

    «Головин – очень техничный и разносторонний игрок. Он универсал, способен сыграть на нескольких позициях. Еще очень важный момент – стабильность, которую Александр демонстрирует от матча к матчу. Думаю, у него большое будущее.

    Конечно, у «Челси» богатый выбор полузащитников, и все зависит от позиции главного тренера. Но мне кажется, что Головин мог бы усилить «Челси». Ему по силам пробиться в состав синих и стать важным игроком клуба на долгие годы.

    Хотя, как я понимаю, конкуренция за этого игрока будет очень серьезной и выиграет ли ее английский клуб – это еще вопрос», – сказал Малуда.

    Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны «Ювентуса».

    Источник: Известия

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    05.07.2018 09:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 11:34

      Сумеет ли Головин закрепиться Челси (если он туда попадет) ,покажет время.

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 5 июля 2018, 18:06

      Никогда бы не подумал, что такие клубы, как Челси или Арсенал может усилить игрок из российского чемпионата. Видимо не тот футбол я смотрю.

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 5 июля 2018, 13:27

      за основу челси все равно играть ни будет, просто не тот уровень

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 июля 2018, 09:50

      Не будем гадать и прикидывать. Подождём где окажется Головин и как у него пойдёт. Всё-таки наши парни тяжело адаптируются в европейским чемпионатам и жизни в Европе, а особенно в АПЛ и Англии.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 июля 2018, 09:25

      Скорее всего объективная оценка игр А.Головина бывшим игроком
      Челси.

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 09:23

      Купят и в аренду в Витесс отдадут,уж лучше тогда в ЛЧ за ЦСКА...

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