Малуда: «Головин мог бы усилить «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Флоран Малуда, выступающий сейчас в «Дифферданже» из Люксембурга, оценил шансы хавбека ЦСКА и сборной России Александра Головина на место в составе лондонского клуба.

«Головин – очень техничный и разносторонний игрок. Он универсал, способен сыграть на нескольких позициях. Еще очень важный момент – стабильность, которую Александр демонстрирует от матча к матчу. Думаю, у него большое будущее.

Конечно, у «Челси» богатый выбор полузащитников, и все зависит от позиции главного тренера. Но мне кажется, что Головин мог бы усилить «Челси». Ему по силам пробиться в состав синих и стать важным игроком клуба на долгие годы.

Хотя, как я понимаю, конкуренция за этого игрока будет очень серьезной и выиграет ли ее английский клуб – это еще вопрос», – сказал Малуда.

Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны «Ювентуса».