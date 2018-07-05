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Малуда: «Головин мог бы усилить «Челси»

5 июля 2018, 09:16
7

Бывший полузащитник «Челси» Флоран Малуда, выступающий сейчас в «Дифферданже» из Люксембурга, оценил шансы хавбека ЦСКА и сборной России Александра Головина на место в составе лондонского клуба.

«Головин – очень техничный и разносторонний игрок. Он универсал, способен сыграть на нескольких позициях. Еще очень важный момент – стабильность, которую Александр демонстрирует от матча к матчу. Думаю, у него большое будущее.

Конечно, у «Челси» богатый выбор полузащитников, и все зависит от позиции главного тренера. Но мне кажется, что Головин мог бы усилить «Челси». Ему по силам пробиться в состав синих и стать важным игроком клуба на долгие годы.

Хотя, как я понимаю, конкуренция за этого игрока будет очень серьезной и выиграет ли ее английский клуб – это еще вопрос», – сказал Малуда.

Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны «Ювентуса».

Источник: Известия
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Трансферы ЦСКА Челси Малуда Флоран Головин Александр
Комментарии (7)
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KOLBIS
1530771790
Купят и в аренду в Витесс отдадут,уж лучше тогда в ЛЧ за ЦСКА...
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vladimir-7
1530771925
Скорее всего объективная оценка игр А.Головина бывшим игроком Челси.
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Рубик Докоян
1530773445
Не будем гадать и прикидывать. Подождём где окажется Головин и как у него пойдёт. Всё-таки наши парни тяжело адаптируются в европейским чемпионатам и жизни в Европе, а особенно в АПЛ и Англии.
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серега кашин
1530786454
за основу челси все равно играть ни будет, просто не тот уровень
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Т34
1530803177
Никогда бы не подумал, что такие клубы, как Челси или Арсенал может усилить игрок из российского чемпионата. Видимо не тот футбол я смотрю.
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zigbert
1530866097
Сумеет ли Головин закрепиться Челси (если он туда попадет) ,покажет время.
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