Дортмундская «Боруссия» и «Сассуоло» заинтересовались Кутеповым

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов может продолжить карьеру в Италии или Германии. В услугах 24-летнего футболиста заинтересованы «Сассуоло» и дортмундская «Боруссия».

Ранее появилась информация, что на россиянина претендуют еще несколько клубов: «Фиорентина», «Лион», «Вест Хэм» и «РБ Лейпциг».

В сезоне-2017/18 Кутепов принял участие в 27 матчах «Спартака» во всех турнирах, отметившись двумя голами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,4 миллиона евро.