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  • Дортмундская «Боруссия» и «Сассуоло» заинтересовались Кутеповым

Дортмундская «Боруссия» и «Сассуоло» заинтересовались Кутеповым

4 июля 2018, 18:36
16

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов может продолжить карьеру в Италии или Германии. В услугах 24-летнего футболиста заинтересованы «Сассуоло» и дортмундская «Боруссия».

Ранее появилась информация, что на россиянина претендуют еще несколько клубов: «Фиорентина», «Лион», «Вест Хэм» и «РБ Лейпциг».

В сезоне-2017/18 Кутепов принял участие в 27 матчах «Спартака» во всех турнирах, отметившись двумя голами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,4 миллиона евро.

Источник: Corrieredellosport
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Кутепов Илья
Комментарии (16)
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sochi-2013
1530719179
Илья, в игре с хорватами, докажи, что стоишь больше. Удачи!
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Sergej-74
1530719775
да не нужен он им,полнейший бред
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T_REX
1530720193
Поржал удачно сегодня, особенно когда узнал про БД и сразу вспомнился Смолов, а теперь по играм за сборную и Краснодар жалко, новый нап им нужен
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OfaZavr
1530721510
еще не успела эпопея насчет Головина и Смолова придти к логической развязке а журналисты уже новую начинают)
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ВетеR
1530722112
Чудны дела твои,Господи....
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prezent2017
1530722263
Гы, надо продавать товар со свалки, и побыстрее!
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Мары
1530723231
Не отдавать ни за что. Такая корова нужна самому.:-)) А если серьёзно, то рядом с хорошими игроками, такими как Жиго и Джикия, парень заиграет другими красками.Как и на этом чемпионате рядом с Игнашевичем.
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Кинстифа
1530727953
странный интерес... Если бы наша сборная не играла в автобус. то увидели бы море косяков Ильи....
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Аэратор
1530729491
эх, пусть идёт, мы ещё и приплатим, чтоб наверняка.
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zigbert
1530731583
Вот это уже неожиданный поворот.
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