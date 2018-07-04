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    Дортмундская «Боруссия» и «Сассуоло» заинтересовались Кутеповым

    Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов может продолжить карьеру в Италии или Германии. В услугах 24-летнего футболиста заинтересованы «Сассуоло» и дортмундская «Боруссия».

    Ранее появилась информация, что на россиянина претендуют еще несколько клубов: «Фиорентина», «Лион», «Вест Хэм» и «РБ Лейпциг».

    В сезоне-2017/18 Кутепов принял участие в 27 матчах «Спартака» во всех турнирах, отметившись двумя голами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,4 миллиона евро.

    Источник: Corrieredellosport

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    04.07.2018 18:36
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 5 июля 2018, 18:01

      на то и чм чтобы себя показать может как после евро2008 наши игроки в Европу поедут

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 5 июля 2018, 00:28

      Да просто порадуйтесь за парня, хреновы критики!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 4 июля 2018, 23:26

      самедова кто нибудь купите! а если серьезно то жалко что Джикия не выступил на чм, лучший защитник

      0
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 4 июля 2018, 22:27

      Ничего себе) непонятно правда или нет, но новость удивила

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 22:13

      Вот это уже неожиданный поворот.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 4 июля 2018, 21:38

      эх, пусть идёт, мы ещё и приплатим, чтоб наверняка.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 4 июля 2018, 21:12

      странный интерес...
      Если бы наша сборная не играла в автобус. то увидели бы море косяков Ильи....

      2
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 4 июля 2018, 20:10

      Кто бы только купил ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +982

      O-Z 4 июля 2018, 19:58

      Сассуоло в дубль если только

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 июля 2018, 19:53

      Не отдавать ни за что.
      Такая корова нужна самому.:-))
      А если серьёзно, то рядом с хорошими игроками, такими как Жиго и Джикия, парень заиграет другими красками.Как и на этом чемпионате рядом с Игнашевичем.

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