Петер Шмейхель – о фаворите ЧМ-2018: «Лучшей является Франция, Бельгия идет вслед за ней»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель назвал главного претендента на победу в чемпионате мира-2018.

«Сейчас каждая оставшаяся команда имеет шансы на чемпионство. Бразилия не играет очень здорово.

Пожалуй, лучшей на данный момент является Франция, а Бельгия идет вслед за ней. У остальных команд сильные тренеры.

У меня нет никакого представления, кто в итоге окажется на вершине», – считает Шмейхель.

Матчи 1/4 финала чемпионата мира-2018 стартуют в пятницу, 6 июля.