Петер Шмейхель – о фаворите ЧМ-2018: «Лучшей является Франция, Бельгия идет вслед за ней»

У Шмейхеля именно почему-то Бразилия никакая и Неймар симулянт а вот Французы с его родной Данией играют в антифутбол он это почему-то не замечает.
Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель назвал главного претендента на победу в чемпионате мира-2018.
«Сейчас каждая оставшаяся команда имеет шансы на чемпионство. Бразилия не играет очень здорово.
Пожалуй, лучшей на данный момент является Франция, а Бельгия идет вслед за ней. У остальных команд сильные тренеры.
У меня нет никакого представления, кто в итоге окажется на вершине», – считает Шмейхель.
Матчи 1/4 финала чемпионата мира-2018 стартуют в пятницу, 6 июля.