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    Петер Шмейхель – о фаворите ЧМ-2018: «Лучшей является Франция, Бельгия идет вслед за ней»

    Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель назвал главного претендента на победу в чемпионате мира-2018.

    «Сейчас каждая оставшаяся команда имеет шансы на чемпионство. Бразилия не играет очень здорово.

    Пожалуй, лучшей на данный момент является Франция, а Бельгия идет вслед за ней. У остальных команд сильные тренеры.

    У меня нет никакого представления, кто в итоге окажется на вершине», – считает Шмейхель.

    Матчи 1/4 финала чемпионата мира-2018 стартуют в пятницу, 6 июля.

    Источник: RT

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    04.07.2018 08:16
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +24

      Selecao1982 4 июля 2018, 11:14

      У Шмейхеля именно почему-то Бразилия никакая и Неймар симулянт а вот Французы с его родной Данией играют в антифутбол он это почему-то не замечает.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 июля 2018, 11:13

      Если уругвайцы засушат,то вряд ли..Австралийцев случайно выиграли...

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