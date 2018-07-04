Триппьер: «Гол Колумбии в наши ворота – моя вина»

Защитник сборной Англии Киран Триппьер поделился эмоциями после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Колумбии (1:1). Благодаря победе в серии пенальти дальше прошли европейцы.

«В первом тайме мы играли хорошо, но во втором наши старания были смазаны голом Йерри Мины. Его мяч – моя вина», – считает британец.

В 1/4 финала англичане сыграют со шведами.

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