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    Триппьер: «Гол Колумбии в наши ворота – моя вина»

    Защитник сборной Англии Киран Триппьер поделился эмоциями после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Колумбии (1:1). Благодаря победе в серии пенальти дальше прошли европейцы.

    «В первом тайме мы играли хорошо, но во втором наши старания были смазаны голом Йерри Мины. Его мяч – моя вина», – считает британец.

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    Источник: BBC

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    04.07.2018 00:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 4 июля 2018, 08:40

      Игрок с такой звучной фамилией должен иметь право ошибиться.

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