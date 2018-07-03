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    Форсберг: «Геленджик – это фантастика. Хотим задержаться там как можно дольше»

    Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против швейцарцев (1:0) отметил место проживания своей команды. Скандинавы базируются в Геленджике.

    – У вас есть какие-то предпочтения: на каких стадионах играть, где тренироваться по ходу чемпионата мира?

    – О, нет. Сейчас мы живем в Геленджике, и это фантастика, хотели бы задержаться там как можно дольше. Не знаю, как скоро мы отправимся в Самару, чтобы сыграть там. Уверен, в любом месте в России все будет столь же фантастично для нас.

    Источник: Sportbox.ru

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    03.07.2018 23:12
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