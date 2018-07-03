Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В случае покупки Головина «Челси» отдаст его в аренду в «Витесс»

    «Челси» ведет переговоры с ЦСКА о приобретении полузащитника Александра Головина. Ранее сообщалось, что лондонцы готовы заплатить за 22-летнего футболиста 27 миллионов фунтов стерлингов.

    Сообщается, что если трансфер состоится, то синие отдадут россиянина в годичную аренду в «Витесс», который возглавляет бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.

    При этом отмечается, что Головин согласится на переход в «Челси» только если будет уверен в том, что получит место в основном составе английской команды в следующем сезоне.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2018 18:41
    Рекомендуем
    Комментарии49
    ...
    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 4 июля 2018, 15:04

      В Витесс не стоит, лучше уж в ЦСКА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +706

      111ax 4 июля 2018, 13:09

      не стоит, лучше в юве если туда и Криш перейдет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 4 июля 2018, 12:46

      На стажировку. Есть смысл за одну зарплату поиграть в двух чемпионатах сразу. В Голландии проросли многие игроки, в последствии оставившие след футболе. Ромарио тоже начинал с Голландии в Европе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 4 июля 2018, 10:21

      Хорошо Слуцкий не Аль-Наср возглавил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июля 2018, 10:20

      при таких раскладах и незачем тогда туда идти.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 июля 2018, 10:12

      Да уж купили бы лямов за 50 и в аренду в ЦСКА оставили... Играй Головин в ЦСКА стань легендой, как Акинфеев!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 4 июля 2018, 08:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Всё верно его уровень на данный момент.

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 4 июля 2018, 00:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      здец, носятся с этим обрубком как курица с яйцом,

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 4 июля 2018, 00:06

      ну и нафига ему этот витесс

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 3 июля 2018, 23:15

      Аренда,маловероятно-РФПЛ гораздо сильнее...Головина всё равно кто-то заберёт,это понимает Абрамович,поэтому хочет перебить ставки других.Дай то бог,чтобы получилось...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11