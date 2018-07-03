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  • В случае покупки Головина «Челси» отдаст его в аренду в «Витесс»

В случае покупки Головина «Челси» отдаст его в аренду в «Витесс»

3 июля 2018, 18:41
53

«Челси» ведет переговоры с ЦСКА о приобретении полузащитника Александра Головина. Ранее сообщалось, что лондонцы готовы заплатить за 22-летнего футболиста 27 миллионов фунтов стерлингов.

Сообщается, что если трансфер состоится, то синие отдадут россиянина в годичную аренду в «Витесс», который возглавляет бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.

При этом отмечается, что Головин согласится на переход в «Челси» только если будет уверен в том, что получит место в основном составе английской команды в следующем сезоне.

Источник: Tribalfootball
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Голландия ЦСКА Челси Витесс Головин Александр
Комментарии (53)
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Борис РВ
1530633080
Лучше играть в основе ЦСКА, чем в Витессе!
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Рубик Докоян
1530633452
Я понимаю, когда Зинченко отдавали в аренду в ПСВ, ему в состав "Мансити" не попасть, и он к играм в АПЛ был не готов. Да и за него копейки "Уралу" заплатили. Но тут фигурирует сумма в 27млн. фунтов стерлингов, игрок более качественный, игравший в ЦСКА в основе, лидер команды, поигравший в еврокубках, а в составе сборной страны на ЧМ и в аренду в "Витесс" ? Можно было бы потихоньку наигрывать за "Челси" в чемпионате, на Кубок Англии, Кубке футбольной лиги. Посмотрим как будет дальше, пока это всё слухи и вбросы.
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Garrincha58
1530633648
наши звезды раскатали губки кому они на хр-н нужны
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Diesel133
1530633869
отдать столько бабла и в аренду, бред какой-то. Но если правда, нахер тогда этот Челси.
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УхоГорлоНос
1530634182
Голландская лига по уровню +/- как наша, там он не будет прогрессировать. Лучше уйти в клуб попроще, но с 100% местом в основе
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dinar7777dinar
1530634916
ахахахахахахахахахахахахааххааххх !! потом еще куда нибудь в будущем в зенит !
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dugnik62
1530638990
Если делaeте ставки -> stavki.webtalk.ru
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Аэратор
1530640367
не соответствует головин уровню апл. его место либо витесс,либо конюшня до пенсии
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abhvfdtcn
1530654461
здец, носятся с этим обрубком как курица с яйцом,
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O-Z
1530682936
Всё верно его уровень на данный момент.
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