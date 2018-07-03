В случае покупки Головина «Челси» отдаст его в аренду в «Витесс»

«Челси» ведет переговоры с ЦСКА о приобретении полузащитника Александра Головина. Ранее сообщалось, что лондонцы готовы заплатить за 22-летнего футболиста 27 миллионов фунтов стерлингов.

Сообщается, что если трансфер состоится, то синие отдадут россиянина в годичную аренду в «Витесс», который возглавляет бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.

При этом отмечается, что Головин согласится на переход в «Челси» только если будет уверен в том, что получит место в основном составе английской команды в следующем сезоне.