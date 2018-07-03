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    Лебедев: «Страна готова носить футболистов сборной на руках. Если выйдем в полуфинал, Россия неделю гулять будет»

    Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что сборная России победит Хорватию в матча 1/4 финала ЧМ-2018.

    «Тактика, выбранная Черчесовым на матч с Испанией, была абсолютно правильной. Играть в открытый футбол с грандами европейского уровня мы пока еще не в состоянии. Поэтому не стоит подвергать критике решение тренера построить футбол от обороны. Есть сборные, которые всегда так поступают. Вспомните, например, победителя Евро-2004 Грецию: она весь турнир придерживалась подобной манеры – 90 минут стояла сзади, рассчитывая на одну оплошность, осечку соперника в штрафной. И так стала чемпионом.

    Черчесов пошел тем же путем, и ошибка у испанцев случилась. А гол в наши ворота – казус. Если бы его не было, не исключаю, что матч завершился бы нулевой ничьей. Но после случайности, когда мяч от пятки Игнашевича отлетел в сетку, нам пришлось искать счастье в штрафной Де Хеа. Не бывает так, чтобы звезды вообще не ошибались, вот Пике и допустил ляп. Мы этим воспользовались, а потом терпели. И это не нужно скрывать.

    С хорватами будет другая тактика. Во-первых, уже когда появились стартовый состав на матч с Испанией, стало понятно, что рассчитываем на ничью – пять защитников, только Дзюба и Головин впереди, расчет на быстрые контратаки и на Артем, который борется за верховые мячи, выигрывать единоборства и дает тем самым передышку обороне. С хорватами же, думаю, сыграем как с Египтом и Саудовской Аравией – в открытый футбол на встречных курсах.

    Положа руку на сердце – терять уже нечего. Мы уже достигли такой футбольной высоты, что страна готова футболистов носить на руках. А если и в полуфинал пройдем, то Россия будет неделю гулять. Мой прогноз – победа. Правда, не знаю, в основное время или в дополнительное», – сказал Лебедев.

    Встреча Россия – Хорватия состоится в Сочи в субботу, 7 июля. Начало – в 21:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2018 16:59
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 20:07

      Конечно в такой футбол постоянно играть нельзя. Играть можно разучиться.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 июля 2018, 19:51

      ну гулять то вы думцы будете у вас же не регламентированный график а народу на работу к 8-00 часам

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 июля 2018, 19:47

      Неделю гулять вы с папой будете..
      А мы дальше вьиябывать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +478

      TERMIK2142 3 июля 2018, 18:48

      Страна сможет и больше пробухать, причем не важно выйдем или не выйдем. Повод найдется при любом раскладе будет))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 3 июля 2018, 18:43

      прямо эксперт тактики .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 3 июля 2018, 18:16

      Нельзя "гулять неделю". Можно на седьмой день зачать дебила...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 3 июля 2018, 18:14

      а если не выйдем, то дней шесть только...

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 июля 2018, 17:32

      Или в больницу попадут с сердечным приступом...

      0
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 3 июля 2018, 17:25

      Удачи нашим!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 июля 2018, 17:02

      Мы все верим и надеемся на победу нашей сборной )))

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