Лебедев: «Страна готова носить футболистов сборной на руках. Если выйдем в полуфинал, Россия неделю гулять будет»

Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что сборная России победит Хорватию в матча 1/4 финала ЧМ-2018.

«Тактика, выбранная Черчесовым на матч с Испанией, была абсолютно правильной. Играть в открытый футбол с грандами европейского уровня мы пока еще не в состоянии. Поэтому не стоит подвергать критике решение тренера построить футбол от обороны. Есть сборные, которые всегда так поступают. Вспомните, например, победителя Евро-2004 Грецию: она весь турнир придерживалась подобной манеры – 90 минут стояла сзади, рассчитывая на одну оплошность, осечку соперника в штрафной. И так стала чемпионом.

Черчесов пошел тем же путем, и ошибка у испанцев случилась. А гол в наши ворота – казус. Если бы его не было, не исключаю, что матч завершился бы нулевой ничьей. Но после случайности, когда мяч от пятки Игнашевича отлетел в сетку, нам пришлось искать счастье в штрафной Де Хеа. Не бывает так, чтобы звезды вообще не ошибались, вот Пике и допустил ляп. Мы этим воспользовались, а потом терпели. И это не нужно скрывать.

С хорватами будет другая тактика. Во-первых, уже когда появились стартовый состав на матч с Испанией, стало понятно, что рассчитываем на ничью – пять защитников, только Дзюба и Головин впереди, расчет на быстрые контратаки и на Артем, который борется за верховые мячи, выигрывать единоборства и дает тем самым передышку обороне. С хорватами же, думаю, сыграем как с Египтом и Саудовской Аравией – в открытый футбол на встречных курсах.

Положа руку на сердце – терять уже нечего. Мы уже достигли такой футбольной высоты, что страна готова футболистов носить на руках. А если и в полуфинал пройдем, то Россия будет неделю гулять. Мой прогноз – победа. Правда, не знаю, в основное время или в дополнительное», – сказал Лебедев.

Встреча Россия – Хорватия состоится в Сочи в субботу, 7 июля. Начало – в 21:00 по московскому времени.