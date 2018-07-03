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  • Лебедев: «Страна готова носить футболистов сборной на руках. Если выйдем в полуфинал, Россия неделю гулять будет»

Лебедев: «Страна готова носить футболистов сборной на руках. Если выйдем в полуфинал, Россия неделю гулять будет»

3 июля 2018, 16:59
10

Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что сборная России победит Хорватию в матча 1/4 финала ЧМ-2018.

«Тактика, выбранная Черчесовым на матч с Испанией, была абсолютно правильной. Играть в открытый футбол с грандами европейского уровня мы пока еще не в состоянии. Поэтому не стоит подвергать критике решение тренера построить футбол от обороны. Есть сборные, которые всегда так поступают. Вспомните, например, победителя Евро-2004 Грецию: она весь турнир придерживалась подобной манеры – 90 минут стояла сзади, рассчитывая на одну оплошность, осечку соперника в штрафной. И так стала чемпионом.

Черчесов пошел тем же путем, и ошибка у испанцев случилась. А гол в наши ворота – казус. Если бы его не было, не исключаю, что матч завершился бы нулевой ничьей. Но после случайности, когда мяч от пятки Игнашевича отлетел в сетку, нам пришлось искать счастье в штрафной Де Хеа. Не бывает так, чтобы звезды вообще не ошибались, вот Пике и допустил ляп. Мы этим воспользовались, а потом терпели. И это не нужно скрывать.

С хорватами будет другая тактика. Во-первых, уже когда появились стартовый состав на матч с Испанией, стало понятно, что рассчитываем на ничью – пять защитников, только Дзюба и Головин впереди, расчет на быстрые контратаки и на Артем, который борется за верховые мячи, выигрывать единоборства и дает тем самым передышку обороне. С хорватами же, думаю, сыграем как с Египтом и Саудовской Аравией – в открытый футбол на встречных курсах.

Положа руку на сердце – терять уже нечего. Мы уже достигли такой футбольной высоты, что страна готова футболистов носить на руках. А если и в полуфинал пройдем, то Россия будет неделю гулять. Мой прогноз – победа. Правда, не знаю, в основное время или в дополнительное», – сказал Лебедев.

Встреча Россия – Хорватия состоится в Сочи в субботу, 7 июля. Начало – в 21:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Хорватия Лебедев Игорь
Комментарии (10)
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a-rakhmatov
1530626574
Мы все верим и надеемся на победу нашей сборной )))
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Тони Монтана Б
1530627959
Удачи нашим!
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KOLBIS
1530628357
Или в больницу попадут с сердечным приступом...
Ответить
тщмек 19
1530630849
а если не выйдем, то дней шесть только...
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ЮНик
1530630968
Нельзя "гулять неделю". Можно на седьмой день зачать дебила...
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DeStar
1530632584
прямо эксперт тактики .
Ответить
TERMIK2142
1530632894
Страна сможет и больше пробухать, причем не важно выйдем или не выйдем. Повод найдется при любом раскладе будет))))
Ответить
shinnik
1530636456
Неделю гулять вы с папой будете.. А мы дальше вьиябывать
Ответить
Полная Канистра
1530636702
ну гулять то вы думцы будете у вас же не регламентированный график а народу на работу к 8-00 часам
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zigbert
1530637677
Конечно в такой футбол постоянно играть нельзя. Играть можно разучиться.
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