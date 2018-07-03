Тарасов: «Ясность по поводу моего будущего наступит в ближайшие пять дней»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов не стал рассказывать, где продолжит карьеру. Его контракт с железнодорожниками истек в конце июня.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» предлагает футболисту продлить соглашение по схеме «1+1». Также в услугах хавбека заинтересован «Ростов».

«По поводу контракта и вариантов пока не будет вообще никаких комментариев. Возможно, все определится в ближайшие дней пять. Тогда все и скажу», – заявил Тарасов.

В прошлом сезоне Тарасов провел 34 игры, забив два мяча и сделав две результативные передачи.