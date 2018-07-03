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    Тарасов: «Ясность по поводу моего будущего наступит в ближайшие пять дней»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов не стал рассказывать, где продолжит карьеру. Его контракт с железнодорожниками истек в конце июня.

    Ранее сообщалось, что «Локомотив» предлагает футболисту продлить соглашение по схеме «1+1». Также в услугах хавбека заинтересован «Ростов».

    «По поводу контракта и вариантов пока не будет вообще никаких комментариев. Возможно, все определится в ближайшие дней пять. Тогда все и скажу», – заявил Тарасов.

    В прошлом сезоне Тарасов провел 34 игры, забив два мяча и сделав две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2018 15:58
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 19:51

      В последние годы играть стал хуже.

      1
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      ...
      Рейтинг: +510

      Baggio1986 > zigbert 3 июля 2018, 20:30

      А он когда-то лучше играл?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +510

      Baggio1986 > sssrspartak 5 июля 2018, 21:56

      на пальцах одной руки можно пересчитать,я к великому сожалению не видел у него хороших игр,если только на фоне хорошей игры всей команды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +261

      salexeich 3 июля 2018, 18:13

      Выжидает, где больше зарплату предложат без всякого патриотизма.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 3 июля 2018, 17:27

      кому ты нужен,даун!? свали из Локо уже! обратно в ФК Москва.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 3 июля 2018, 16:36

      "Возможно, все определится в ближайшие дней пять. Тогда все и скажу"
      Ну все ... расходимся ... сегодня "звезда" ничего не скажет

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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 3 июля 2018, 16:23

      бузатер

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1276

      Миша13 3 июля 2018, 16:22

      Не уважаю как человека..увы..

      2
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