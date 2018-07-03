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    Уткин: «Бельгия – команда-трансформер. Ее возможности близки к неисчерпаемым»

    Комментатор Василий Уткин поделился мнением о выходе сборной Бельгии в четвертьфинал ЧМ-2018.

    В 1/8 финала чемпионата мира бельгийцы в непростом матче победили Японию (3:2), проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2. В следующей игре они встретятся с Бразилией.

    «Бельгия еще раз показала, что ее возможности близки к неисчерпаемым. Главный потенциал Бельгии – она команда-трансформер. И ее неисчерпаемость – в обилии вариантов ведения игры, которыми она могла бы манипулировать. Но это иллюзия.

    Да, игра с Японией в этом, казалось бы, убедила. Не вышло сыграть на классе – Бельгия задумалась, поискала новое. Но пока искала пропустила: раз-раз – два удара навстречу, два гола от задиристого соперника. И тогда команда включила давление. Два гола после затяжных атак, колебавшихся между стандартами и позиционным розыгрышем. Задавила.

    Какое обилие возможностей! Хотим, опустим Де Брюйне в опорную зону. Плевать, что не отбирает. Мы просто никому мяч не отдадим, и отбирать не придется. А потом отправим Кевина вперед и смутим подстроившихся было соперников новым придумщиком под самым нападением.

    Будем играть на Лукаку. Надо будет – он спиной к воротам станет распределять скидки между подключающимися партнерами. А потом развернется к воротам и пойдет гвоздить. А если что, к нему вперед отправится еще и Феллайни. И лови их там. Эден Азар может с успехом манипулировать любым из этих вариантов и еще, как классный плеймейкер, всегда угрожает тем, что возьмет игру на себя. Все так.

    Но почему же Бельгия оказывается на грани поражения с японцами? Почему Бельгия так бесславно проиграла на чемпионате мира в Бразилии (вдруг и не вспомнишь, кому и как), а на Евро – Уэльсу, который был великолепен, но по классу бельгийцам не ровня?

    Почему эта Бельгия пока не стала участником ни одного эпического матча, великой битвы? И остается на больших турнирах лишь элементом антуража, как роскошная кровать с балдахином в любовной истории – притягивает внимание, но не целуется и слов не говорит, а потому как ей сопереживать?

    Многообразие вариантов и стилей оборачивается отсутствием конкретного стиля. А когда стиль, наоборот, есть – он сплачивает команду похлеще детской дружбы лидеров или речи в раздевалке Ромелу Лукаку. Не говоря уже о национальном флаге. Именно стиль дает команде уверенность в своей уникальности, в том, что она несет футбольному миру какую-то свою правду, которую, как знамя, необходимо укрепить в самой высокой точке.

    Матч с Бразилией дает Бельгии такой шанс. Бельгия оказывается не фаворитом. Это она будет травить и заарканивать драгоценную дичь, а не сама ею пребывать. У нее наконец-то грандиозный соперник, на битву с которым будет смотреть весь мир. И на самом деле у Бельгии есть потенциал даже для того, чтобы играть с Бразилией с позиции силы. Но нужно что-то выбрать.

    В историю попадают не потенциалом, а делами. Для дела нужен план. Нужен выбор. Нужны узнаваемые, запоминающиеся черты лица! Сборная Бельгии станет великой или останется просто Бельгией, какой и была всегда.

    Самое знаменитое место в Бельгии – Ватерлоо. Место битвы, в которой самой страны не было. Она была плацдармом, фоном для героизма, удали и пафоса других. Как примерно кровать в романтической истории», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Источник: Telegram

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    03.07.2018 15:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +214

      Yurini 3 июля 2018, 18:33

      Бразильцам будет очень и очень тяжело.... это факт! Бельгия вперёд!

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