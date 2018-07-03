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  • «Спартак» не намерен отдавать Рошу в аренду. Клуб заинтересован только в продаже игрока

«Спартак» не намерен отдавать Рошу в аренду. Клуб заинтересован только в продаже игрока

3 июля 2018, 14:53
11

«Спартак» не собирается отпускать нападающего Педро Рошу в аренду. В услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Сан-Паулу», «Гремио», «Крузейро» и «Фламенго», однако все они хотят лишь арендовать его.

«Позиция «Спартака» такова, что он не намерены отдавать игрока в аренду. Клуб готов только продать его», – сказал агент Роши Бернард Хэмилтон.

Роша перебрался в московскую команду из «Гремио» летом 2017 года. В прошлом сезоне он принял участие в 14 матчах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Источник: Yahoo
Россия. Премьер-лига Спартак Роша Педро
Комментарии (11)
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T_REX
1530619287
Игрок который играл 5-10 минут и сыграл всего в 14 играх и настаивают на продажи, то цена его потолок в 1-2 млн, чтобы продать его "крупнее", то отпустите его в аренду на полсезона и может там повезет и заберут хотя бы за 5ку
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Опорник84
1530620144
Что-бы продать что-нибудь не нужное, надо купить что-нибудь не нужное! Как из мультфильма Простоквашино!
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hevbn 28
1530620192
Специфическое впечатление осталось о Роше ,иногда играл очень хорошо, а иногда "пропадал " совсем и к сожалению второе случалось на много чаще , чем первое .Возможно это просто не его команда и не его чемпионат.
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ВетеR
1530621166
Наигрался,Рожа?,изиините Роша ))
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Мары
1530625231
Глупость какая. Парня надо отпускать. Пусть либо в арене играет либо до основы допускайте бойскаута.
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acer2003
1530625259
Бесполезное приобретение Спартака ((( Думали,кого купить.перед закрытием трансферного окна,теперь.куда продать ))
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Отчаянный Пердун
1530625976
Накуй покупали??? не понятное приобретение!!! Если только отмывания денег.
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Борис РВ
1530633269
Покупали ради того, чтобы думать потом как его продать!
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OfaZavr
1530633775
зря торопятся этот сезон стал бы для него показательным а уж после если так ничего не показал то и продавали бы. думаю нужно дать еще шанс проявить себя.
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zigbert
1530635725
На протяжении всего сезона в его игре присутствовала какая то недосказанность.
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