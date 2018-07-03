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    «Спартак» не намерен отдавать Рошу в аренду. Клуб заинтересован только в продаже игрока

    «Спартак» не собирается отпускать нападающего Педро Рошу в аренду. В услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Сан-Паулу», «Гремио», «Крузейро» и «Фламенго», однако все они хотят лишь арендовать его.

    «Позиция «Спартака» такова, что он не намерены отдавать игрока в аренду. Клуб готов только продать его», – сказал агент Роши Бернард Хэмилтон.

    Роша перебрался в московскую команду из «Гремио» летом 2017 года. В прошлом сезоне он принял участие в 14 матчах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

    Источник: Yahoo

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    03.07.2018 14:53
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 19:35

      На протяжении всего сезона в его игре присутствовала какая то недосказанность.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июля 2018, 19:02

      зря торопятся этот сезон стал бы для него показательным а уж после если так ничего не показал то и продавали бы. думаю нужно дать еще шанс проявить себя.

      2
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      Рейтинг: +92

      Борис РВ 3 июля 2018, 18:54

      Покупали ради того, чтобы думать потом как его продать!

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 3 июля 2018, 16:52

      Накуй покупали??? не понятное приобретение!!! Если только отмывания денег.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 июля 2018, 16:40

      Бесполезное приобретение Спартака (((
      Думали,кого купить.перед закрытием трансферного окна,теперь.куда продать ))

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 июля 2018, 16:40

      Глупость какая.
      Парня надо отпускать.
      Пусть либо в арене играет либо до основы допускайте бойскаута.

      4
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      Рейтинг: +12191

      ВетеR 3 июля 2018, 15:32

      Наигрался,Рожа?,изиините Роша ))

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 3 июля 2018, 15:16

      Специфическое впечатление осталось о Роше ,иногда играл очень хорошо, а иногда "пропадал " совсем и к сожалению второе случалось на много чаще , чем первое .Возможно это просто не его команда и не его чемпионат.

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 3 июля 2018, 15:15

      Что-бы продать что-нибудь не нужное, надо купить что-нибудь не нужное! Как из мультфильма Простоквашино!

      0
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      Рейтинг: +545

      T_REX 3 июля 2018, 15:01

      Игрок который играл 5-10 минут и сыграл всего в 14 играх и настаивают на продажи, то цена его потолок в 1-2 млн, чтобы продать его "крупнее", то отпустите его в аренду на полсезона и может там повезет и заберут хотя бы за 5ку

      4
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > T_REX 3 июля 2018, 15:11

      В общем-то ты прав.

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