«Спартак» не намерен отдавать Рошу в аренду. Клуб заинтересован только в продаже игрока

«Спартак» не собирается отпускать нападающего Педро Рошу в аренду. В услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Сан-Паулу», «Гремио», «Крузейро» и «Фламенго», однако все они хотят лишь арендовать его.

«Позиция «Спартака» такова, что он не намерены отдавать игрока в аренду. Клуб готов только продать его», – сказал агент Роши Бернард Хэмилтон.

Роша перебрался в московскую команду из «Гремио» летом 2017 года. В прошлом сезоне он принял участие в 14 матчах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.