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Тарасов может стать игроком «Ростова»

3 июля 2018, 13:59
22

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов может перейти в «Ростов». В настоящее время ростовчане ведут переговоры с 31-летним футболистом.

В свою очередь, железнодорожники также общаются с хавбеком по поводу продления контракта, истекшего в июне. По информации СМИ, «Локомотив» предлагает Тарасову соглашение по схеме «1+1».

Тарасов защищает цвета красно-зеленых с 2009 года. В сезоне-2017/18 он принял участие в 34 матчах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Тарасов Дмитрий
Комментарии (22)
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KOLBIS
1530616385
Во куда без Бузовой то занесло...
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hevbn 28
1530617833
Я вообще достаточно хорошо всегда относился к Тарасову , он довольно не плохой ролевой игрок ,хороший чистый опорник и с одной стороны переход его в Ростов это усиление команды , но с другой у Ростова вообще очень возрастная команда, особенно если учитывать лидеров команды Калачёв, Гацкан,Сигурдсон им всем за 30 , и тут брать ещё одного возрастного игрока может быть не целесообразно , хотя в команде появился тот же Скопинцев, который
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Joko21
1530618466
если в итоге осядет в Ростове, то будет отличным столпом для команды
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MaxRnD
1530620139
Да боже сбавь. Насобирали уже такого убойного гуано по всему РФПЛ, неужели ещё что-то подобное поместится ? Волера кудааа ?
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Мары
1530624925
Здесь может быть учтён только фактор денег.При всех других составляющих, Тарасова из Москвы и трактором не сдвинешь.
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a-rakhmatov
1530624947
Ростову требуются более прогрессивные игроки....а пополнение в лице Тарасова не решит проблем команды.
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Чуни Муни
1530625186
Мне лично безразлично, что будет, что не будет. (Облако рай.) Может как человек он хороший, а как футболист не в женский половой, не в красную армию.
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тщмек 19
1530626849
не любит Палыч розовых...
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zigbert
1530634666
Тарасов больше разрушитель чем созидатель.
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Krossmen73
1530669908
Тарасов будучи молодым и перспективным смотрелся как восходящая звезда в нашем футболе.Однако парнишка словил "звезду",а про то что для роста ещё нужно пахать и пахать совершенно забыл.Плюс гламурные скандальчики и т д. Палыч в ЛОКО пытался его настроить на конструктив,однако видать не задалось.Уж слишком строптивый парнишечка...Так что даже не знаю получится ли у Валеры сладить со столь сложным футболёром или нет.То что Тарасов умеет видеть поле,разрушать и создавать(в меньшей мере) это так,но захочет ли он сам выкладываться за дончан... это вопрос.Будем посмотреть..дай то бог чтобы всё сладилось как надо...
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