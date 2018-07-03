Тарасов может стать игроком «Ростова»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов может перейти в «Ростов». В настоящее время ростовчане ведут переговоры с 31-летним футболистом.

В свою очередь, железнодорожники также общаются с хавбеком по поводу продления контракта, истекшего в июне. По информации СМИ, «Локомотив» предлагает Тарасову соглашение по схеме «1+1».

Тарасов защищает цвета красно-зеленых с 2009 года. В сезоне-2017/18 он принял участие в 34 матчах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.