Тарасов может стать игроком «Ростова»

Тарасов будучи молодым и перспективным смотрелся как восходящая звезда в нашем футболе.Однако парнишка словил "звезду",а про то что для роста ещё нужно пахать и пахать совершенно забыл.Плюс гламурные скандальчики и т д. Палыч в ЛОКО пытался его настроить на конструктив,однако видать не задалось.Уж слишком строптивый парнишечка...Так что даже не знаю получится ли у Валеры сладить со столь сложным футболёром или нет.То что Тарасов умеет видеть поле,разрушать и создавать(в меньшей мере) это так,но захочет ли он сам выкладываться за дончан... это вопрос.Будем посмотреть..дай то бог чтобы всё сладилось как надо...
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов может перейти в «Ростов». В настоящее время ростовчане ведут переговоры с 31-летним футболистом.
В свою очередь, железнодорожники также общаются с хавбеком по поводу продления контракта, истекшего в июне. По информации СМИ, «Локомотив» предлагает Тарасову соглашение по схеме «1+1».
Тарасов защищает цвета красно-зеленых с 2009 года. В сезоне-2017/18 он принял участие в 34 матчах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.