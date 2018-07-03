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    Тарасов может стать игроком «Ростова»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов может перейти в «Ростов». В настоящее время ростовчане ведут переговоры с 31-летним футболистом.

    В свою очередь, железнодорожники также общаются с хавбеком по поводу продления контракта, истекшего в июне. По информации СМИ, «Локомотив» предлагает Тарасову соглашение по схеме «1+1».

    Тарасов защищает цвета красно-зеленых с 2009 года. В сезоне-2017/18 он принял участие в 34 матчах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

    Источник: Sport24

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    03.07.2018 13:59
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 4 июля 2018, 05:05

      Тарасов будучи молодым и перспективным смотрелся как восходящая звезда в нашем футболе.Однако парнишка словил "звезду",а про то что для роста ещё нужно пахать и пахать совершенно забыл.Плюс гламурные скандальчики и т д. Палыч в ЛОКО пытался его настроить на конструктив,однако видать не задалось.Уж слишком строптивый парнишечка...Так что даже не знаю получится ли у Валеры сладить со столь сложным футболёром или нет.То что Тарасов умеет видеть поле,разрушать и создавать(в меньшей мере) это так,но захочет ли он сам выкладываться за дончан... это вопрос.Будем посмотреть..дай то бог чтобы всё сладилось как надо...

      3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 19:17

      Тарасов больше разрушитель чем созидатель.

      3
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > zigbert 3 июля 2018, 20:48

      Разрушитель Локомотива)

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 3 июля 2018, 17:07

      не любит Палыч розовых...

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 3 июля 2018, 16:50

      В добрый путь!

      0
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 3 июля 2018, 16:39

      Мне лично безразлично, что будет, что не будет. (Облако рай.) Может как человек он хороший, а как футболист не в женский половой, не в красную армию.

      5
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 июля 2018, 16:35

      Ростову требуются более прогрессивные игроки....а пополнение в лице Тарасова не решит проблем команды.

      7
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > a-rakhmatov 3 июля 2018, 17:17

      зато Локомотиву будет хорошо,здорово,и будет он богаче на 200 млн руб в год..а те "игроки",что мимо мяча бегают и пинают не туда..зачем они нужны!? в дом-2 их!

      2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > 3 июля 2018, 20:49

      Анатолий,не знаю о чем ты,но тарас нам не нужен и никогда не был нужным,даже в тот сезон,что повязку носил и голы забивал..деревяшка он,как и дзззюба

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 июля 2018, 16:35

      Здесь может быть учтён только фактор денег.При всех других составляющих, Тарасова из Москвы и трактором не сдвинешь.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Мары 3 июля 2018, 18:34

      У Тарасова "личка" в "Локо" 2, 4 млн. евро. В "Ростове" ему и лимон не смогут платить. На такое существенное понижение зарплаты в этом возрасте он не пойдёт. Если с "Локо" ведутся переговоры, то договорятся на снижение зарплаты до 1,8-2 лямов я так думаю и контракт по схеме 2+1 или 1+1 подпишут.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Рубик Докоян 3 июля 2018, 21:02

      Вполне реально.

      3
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      Рейтинг: +54663

      MaxRnD 3 июля 2018, 15:15

      Да боже сбавь. Насобирали уже такого убойного гуано по всему РФПЛ, неужели ещё что-то подобное поместится ? Волера кудааа ?

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 3 июля 2018, 14:47

      если в итоге осядет в Ростове, то будет отличным столпом для команды

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Joko21 3 июля 2018, 20:48

      Скорее столбом.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 3 июля 2018, 14:37

      Я вообще достаточно хорошо всегда относился к Тарасову , он довольно не плохой ролевой игрок ,хороший чистый опорник и с одной стороны переход его в Ростов это усиление команды , но с другой у Ростова вообще очень возрастная команда, особенно если учитывать лидеров команды Калачёв, Гацкан,Сигурдсон им всем за 30 , и тут брать ещё одного возрастного игрока может быть не целесообразно , хотя в команде появился тот же Скопинцев, который

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > hevbn 28 3 июля 2018, 14:43

      (осечка)... кажется является очень перспективным игроком, да и Карпин умеет находить и работать с молодыми, как я понимаю именно по его протекции в команду пришёл Гулиев, по моему очень даже интересный игрок.Интересно будет посмотреть что получится у Ростова в новом сезоне. Желаю удачи команде .

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > hevbn 28 3 июля 2018, 19:37

      " не плохой ролевой игрок ".Это вам Бузова рассказала?))))))))

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