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    ЦСКА близок к подписанию трехлетнего контракта с экс-форвардом «Халла» Эрнандесом

    Агент Оскар Бентанкур, представляющий интересы бывшего нападающего «Халла» Абеля Эрнандеса, сообщил, что его клиент в ближайшее время может перебраться в ЦСКА.

    «ЦСКА действительно предложил Абелю контракт на три года. Он гораздо лучше в финансовом плане, чем был до этого. Могу сказать, что мы очень близки к подписанию соглашения», – сказал Бентанкур.

    За «Халл» уругваец выступал последние четыре сезона. В минувшей кампании 27-летний футболист принял участие в 10 матчах, забив восемь голов и сделав две результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2018 13:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июля 2018, 18:55

      очень даже неплохое приобретение для армейцев если конечно все получиться, в свое время он считался очень перспективным а вдруг здесь откроется второе дыхание и заиграет как Фарфан.

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 3 июля 2018, 16:50

      Отлично. Даю согласие!!! Подписывайте.

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 3 июля 2018, 15:19

      Хорошобы если купят

      0
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      Рейтинг: +35

      Магомед898989 3 июля 2018, 15:08

      До травмы прекрасно играл

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 3 июля 2018, 14:31

      если хочет играть а не на лавке сидеть как в Халле милости просим

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 3 июля 2018, 14:20

      Скорее бы подписали, отличный нап, за ЦСКА будет не так тревожно в этом сезоне.

      1
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 3 июля 2018, 14:17

      наконец то Цска на трансферном рынке задвигался .... Надеюсь буду качественные приобретения как обычно

      2
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      Рейтинг: +137

      coocoo > Derzkiy1 3 июля 2018, 17:35

      как обычно? это как?

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 3 июля 2018, 13:58

      Очень качественный футболист, дай бог чтоб так и было, ещё до ЧМ слухи ходили

      2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 3 июля 2018, 13:54

      Отличный нап, даже не вериться что ЦСКА ему моГУТ предложить зарплату, которая его устроит, но удачи им в этом, в РФПЛ появиться ещё один неплохой игрок.

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