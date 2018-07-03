ЦСКА близок к подписанию трехлетнего контракта с экс-форвардом «Халла» Эрнандесом

Агент Оскар Бентанкур, представляющий интересы бывшего нападающего «Халла» Абеля Эрнандеса, сообщил, что его клиент в ближайшее время может перебраться в ЦСКА.

«ЦСКА действительно предложил Абелю контракт на три года. Он гораздо лучше в финансовом плане, чем был до этого. Могу сказать, что мы очень близки к подписанию соглашения», – сказал Бентанкур.

За «Халл» уругваец выступал последние четыре сезона. В минувшей кампании 27-летний футболист принял участие в 10 матчах, забив восемь голов и сделав две результативные передачи.