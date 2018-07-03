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  • ЦСКА близок к подписанию трехлетнего контракта с экс-форвардом «Халла» Эрнандесом

ЦСКА близок к подписанию трехлетнего контракта с экс-форвардом «Халла» Эрнандесом

3 июля 2018, 13:51
10

Агент Оскар Бентанкур, представляющий интересы бывшего нападающего «Халла» Абеля Эрнандеса, сообщил, что его клиент в ближайшее время может перебраться в ЦСКА.

«ЦСКА действительно предложил Абелю контракт на три года. Он гораздо лучше в финансовом плане, чем был до этого. Могу сказать, что мы очень близки к подписанию соглашения», – сказал Бентанкур.

За «Халл» уругваец выступал последние четыре сезона. В минувшей кампании 27-летний футболист принял участие в 10 матчах, забив восемь голов и сделав две результативные передачи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Эрнандес Абель
Комментарии (10)
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STAFOR13
1530615249
Отличный нап, даже не вериться что ЦСКА ему моГУТ предложить зарплату, которая его устроит, но удачи им в этом, в РФПЛ появиться ещё один неплохой игрок.
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Стаz
1530615508
Очень качественный футболист, дай бог чтоб так и было, ещё до ЧМ слухи ходили
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Derzkiy1
1530616661
наконец то Цска на трансферном рынке задвигался .... Надеюсь буду качественные приобретения как обычно
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Dgad
1530616812
Скорее бы подписали, отличный нап, за ЦСКА будет не так тревожно в этом сезоне.
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giluxa1963
1530617485
если хочет играть а не на лавке сидеть как в Халле милости просим
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Магомед898989
1530619738
До травмы прекрасно играл
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вместе с ЦСКА
1530620388
Хорошобы если купят
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Отчаянный Пердун
1530625838
Отлично. Даю согласие!!! Подписывайте.
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OfaZavr
1530633338
очень даже неплохое приобретение для армейцев если конечно все получиться, в свое время он считался очень перспективным а вдруг здесь откроется второе дыхание и заиграет как Фарфан.
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