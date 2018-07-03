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Агент: «На второй сбор с «Динамо» Ташаев не поедет»

3 июля 2018, 11:29
11

Футбольный агент Алан Агузаров, который представляет интересы полузащитника «Динамо» Александра Ташаева, рассказал о том, что футболист не поедет с командой на второй подготовительный сбор.

«На второй сбор с «Динамо» Ташаев не поедет», – рассказал агент.

24-летний футболист участвовал в первом сборе бело-голубых, который завершился 1 июля. Действующий контракт Ташаева с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2020 года. В минувшем сезоне хавбек провел 27 матчей, в которых забил семь голов и столько же результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в приглашении Ташаева.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Ташаев Александр
Комментарии (11)
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Blossiya
1530607474
Ждем в Спартаке. Пусть в Австрии тренируется как все наши.
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VGreen
1530607555
"в которых забил семь голов и столько же результативных передач" результативных передач тоже забил?)
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zigbert
1530608430
Ждем с нетерпением.
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ВикторВВ
1530608754
В Динамо играл бы в основе 100%, в Спартаке не факт...
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yurdin
1530629633
Ему уже и на первом делать было нечего.Иуда...
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яцык
1530633028
пусть едит в свинарник
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Shotlandets86
1530891008
Когда же российский футбол от этих чурок наглых избавится?.
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