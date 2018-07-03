Агент: «На второй сбор с «Динамо» Ташаев не поедет»

Футбольный агент Алан Агузаров, который представляет интересы полузащитника «Динамо» Александра Ташаева, рассказал о том, что футболист не поедет с командой на второй подготовительный сбор.

«На второй сбор с «Динамо» Ташаев не поедет», – рассказал агент.

24-летний футболист участвовал в первом сборе бело-голубых, который завершился 1 июля. Действующий контракт Ташаева с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2020 года. В минувшем сезоне хавбек провел 27 матчей, в которых забил семь голов и столько же результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в приглашении Ташаева.