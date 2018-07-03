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    Агент: «На второй сбор с «Динамо» Ташаев не поедет»

    Футбольный агент Алан Агузаров, который представляет интересы полузащитника «Динамо» Александра Ташаева, рассказал о том, что футболист не поедет с командой на второй подготовительный сбор.

    «На второй сбор с «Динамо» Ташаев не поедет», – рассказал агент.

    24-летний футболист участвовал в первом сборе бело-голубых, который завершился 1 июля. Действующий контракт Ташаева с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2020 года. В минувшем сезоне хавбек провел 27 матчей, в которых забил семь голов и столько же результативных передач.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в приглашении Ташаева.

    Источник: ТАСС

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    03.07.2018 11:29
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 6 июля 2018, 18:30

      Когда же российский футбол от этих чурок наглых избавится?.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +115

      яцык 3 июля 2018, 18:50

      пусть едит в свинарник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 3 июля 2018, 17:53

      Ему уже и на первом делать было нечего.Иуда...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 3 июля 2018, 12:05

      В Динамо играл бы в основе 100%, в Спартаке не факт...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > gol_kak_sokol 3 июля 2018, 16:01

      Дзюба))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > gol_kak_sokol 3 июля 2018, 20:50

      Таких примеров сколько угодно
      Жано Ананидзе
      Паршивлюк
      Самедов
      Погребняк
      Дзюба
      Веллитон
      Джанаев
      Давыдов(Русский месси Я ржал)
      И этот список продолжать можно долго
      Вот кто от вас на повышение ушёл тут всё просто
      НЕМАНЬЯ ВИИИИИИДДДДИИИИИЧЧЧЧЧ
      и всё.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > gol_kak_sokol 3 июля 2018, 22:03

      Если я брежу то у ты просто дебил.
      Все перечисленные сбежали от вас потому что по разным причинам не проходили в состав хотя каждому из них в разное время дифирамбы пели.
      Что не было нытья вашего Сослана в сборную он лучший и тд.
      а стоило ошибиться разок как сразу слили пацана.
      Жано с Дзюбой как играл за ростов в Аренде(напряги извилину)
      Паршивлюк капитанил у вас начинал играть за сборную вы падлы молились на него и где это всё теперь.
      Бокетти когда перешёл к вам орали надо паспорт, в сборную и тд. где он щас.
      Погребняка слили типо говно игрок а он в Томи сразу же забивать стал потом в Зеню, забивал и в ЛЕ и за сборную бронзу получил.
      Так же тебе оссобо одарённому напомню про таких игроков как Роха Родригес и тд.
      Так что ещё раз по поводу бреда ты себя проверь, и про глушака себе напомни видимо больше никого и не знаешь.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 12:00

      Ждем с нетерпением.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 3 июля 2018, 11:45

      "в которых забил семь голов и столько же результативных передач"

      результативных передач тоже забил?)

      -1
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 3 июля 2018, 11:44

      Ждем в Спартаке. Пусть в Австрии тренируется как все наши.

      3
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Blossiya 3 июля 2018, 16:57

      Пока тренируется в московском дворе, а Динамо и Спартак
      его не взяли на сборы. Но вопрос о переходе, похоже,
      решен.

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