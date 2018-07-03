Самедов: «Победа над Испанией – лучший матч в моей карьере»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов назвал победу над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 лучшим матчем в своей карьере.

«Это лучший матч в моей карьере, самая выдающаяся победа – другого мнения быть не может. Все ребята бились до последнего на каждом участке поля, сделали все для успеха и добились его.

Эмоции абсолютно непередаваемые. Но никакой эйфории нет. Нам нужно вести себя приземленно и со всей серьезностью готовиться к четвертьфиналу», – заявил Самедов.

В матче 1/4 финала Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».