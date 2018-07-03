Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Самедов: «Победа над Испанией – лучший матч в моей карьере»

Самедов: «Победа над Испанией – лучший матч в моей карьере»

3 июля 2018, 06:56
18

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов назвал победу над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 лучшим матчем в своей карьере.

«Это лучший матч в моей карьере, самая выдающаяся победа – другого мнения быть не может. Все ребята бились до последнего на каждом участке поля, сделали все для успеха и добились его.

Эмоции абсолютно непередаваемые. Но никакой эйфории нет. Нам нужно вести себя приземленно и со всей серьезностью готовиться к четвертьфиналу», – заявил Самедов.

В матче 1/4 финала Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Испания Самедов Александр
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
yanedo
1530590993
более позорного матча я не видел чмошники дрожащие у своих ворот 120 минут
Ответить
BlackMurder
1530592201
Господа, у вас 1 удар в створ ворот и то это пенальти дзюбы! Более того, Испания то-ли не хотела, то-ли тоже хотели пенальти! Вас в 4 раза по пасам переплюнули, не спорю результат на лицо, но это не футбол, выступили мальчиками для битья! Радоваться, опладировать болельщикам приходилось даже когда мяч тупо брал акинфеев в руки и многие молились чтобы он не поскользнулся между рук в ворота! Это бред! Но 2 сейва в игре Игоря было, я не беру в счёт серию пенальти!
Ответить
KOLBIS
1530592368
Самый лучший матч твой Сашка,был лет десять назад,когда ты не ходил по полю,а хоть чуточку бегал...
Ответить
a-rakhmatov
1530592843
Самедов, лучший матч в твоей карьере будет тогда, когда ты забьешь хотя бы один гол на ЧМ....удачи Александр!!!
Ответить
Рубик Докоян
1530595072
Есть поражения за которые не стыдно, ( примеров много) взять хотя бы вчерашний матч Япония-Бельгия. И есть победы о которых лучше скромно молчать, мы знаем и такие...
Ответить
kepим
1530597550
Тебе арбузами торговать, а не футбол играть Стыдно должно быть
Ответить
Shaitan.
1530599080
Играл лично он отвратно, гордиться нечем. Благо остальные не подвели, иначе бочку на него катили бы знатно.
Ответить
АЛЕКС 58
1530604921
Молодцы! Вымучили! Но после ТАКОЙ победы,лучше всей команде закрыть рты!
Ответить
OfaZavr
1530605958
удовольствие доставили только серия пенальти и проход в 1/4, а сама игра была ужасно тягомотной и нудной. вряд ли матч можно назвать лучшим в карьере именно по игре, если по итоговому результату и по проходу дальше то еще можно понять.
Ответить
Argon
1530613239
Самедов пошутил? За две последние игры ни одного нормального навеса и куча потерь! К тому же его заменили!
Ответить
Главные новости
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
3
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
6
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
6
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
5
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
12
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
21
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+