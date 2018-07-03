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    Самедов: «Победа над Испанией – лучший матч в моей карьере»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов назвал победу над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 лучшим матчем в своей карьере.

    «Это лучший матч в моей карьере, самая выдающаяся победа – другого мнения быть не может. Все ребята бились до последнего на каждом участке поля, сделали все для успеха и добились его.

    Эмоции абсолютно непередаваемые. Но никакой эйфории нет. Нам нужно вести себя приземленно и со всей серьезностью готовиться к четвертьфиналу», – заявил Самедов.

    В матче 1/4 финала Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

    Источник: Известия

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    03.07.2018 06:56
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1168

      Argon 3 июля 2018, 13:20

      Самедов пошутил? За две последние игры ни одного нормального навеса и куча потерь! К тому же его заменили!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 11:37

      Именно с его подачи и получился пенальти.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июля 2018, 11:19

      удовольствие доставили только серия пенальти и проход в 1/4, а сама игра была ужасно тягомотной и нудной. вряд ли матч можно назвать лучшим в карьере именно по игре, если по итоговому результату и по проходу дальше то еще можно понять.

      5
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 3 июля 2018, 11:02

      Молодцы! Вымучили! Но после ТАКОЙ победы,лучше всей команде закрыть рты!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 3 июля 2018, 09:24

      Играл лично он отвратно, гордиться нечем.
      Благо остальные не подвели, иначе бочку на него катили бы знатно.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +143

      kepим 3 июля 2018, 08:59

      Тебе арбузами торговать, а не футбол играть
      Стыдно должно быть

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 июля 2018, 08:17

      Есть поражения за которые не стыдно, ( примеров много) взять хотя бы вчерашний матч Япония-Бельгия. И есть победы о которых лучше скромно молчать, мы знаем и такие...

      7
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      Рейтинг: +5904

      mialkov > Рубик Докоян 3 июля 2018, 08:49

      Абсолютно верное замечание!

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > mialkov 3 июля 2018, 08:52

      Спасибо. Адекватным болельщикам со стажем это понятно. Мы же не экзальтированные барышни, которые бросают чепчики вверх по поводу данного успеха.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      nirita 3 июля 2018, 08:12

      Какая победа? Во сне чтоли приснилась?

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 июля 2018, 07:40

      Самедов, лучший матч в твоей карьере будет тогда, когда ты забьешь хотя бы один гол на ЧМ....удачи Александр!!!

      4
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > a-rakhmatov 3 июля 2018, 08:30

      И когда навесы нормальные раздавать научится))

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 июля 2018, 07:32

      Самый лучший матч твой Сашка,был лет десять назад,когда ты не ходил по полю,а хоть чуточку бегал...

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