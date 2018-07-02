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    Владелец баров из Екатеринбурга перепишет свой бизнес на Черчесова, если Россия выйдет в финал ЧМ-2018

    Бизнесмен и владелец четырех баров в Екатеринбурге («Дружба», «Alibi», «Юность», «Огонек») Евгений Кексин заявил, что не станет отказываться от своего обещания, данного накануне чемпионата мира.

    Перед началом турнира Кексин пообещал, что перепишет свой бизнес на главного тренера сборной России Станислава Черчесова в случае выхода национальной команды в финал.

    «Этого чемпионата я ждал много лет, как и все мои соотечественники. Нам было обещано успешное выступление и даже триумф сборной России. Но по факту мы видим, что обещания так и остались на словах. Ну, я решил не унывать и простимулировать нашего главного тренера Станислава Черчесова. Может хоть что-то способно заставить этого человека работать.

    В случае выхода нашей команды в финал турнира я перепишу доли во всех своих заведениях на имя нашего главного тренера. Да, вероятности мало. Да, Черчесов и так зарабатывает не по заслугам много. Но может, этот порыв обычного болельщика из Екатеринбурга что-то да изменит», – написал Кексин на своей странице в фэйсбуке 8 июня.

    После того, как россияне обыграли Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала, бизнесмен заявил, что по-прежнему готов сдержать свое слово.

    «Изначально я хотел просто немного хайпануть на теме чемпионата мира, но после матча с Испанией мой телефон разрывается: все хотят узнать, готов ли я сдержать обещание. Перед началом чемпионата мира я действительно дал обещание, что перепишу свой бизнес на Черчесова, если сборная дойдет до финала. Я написал два письма: одно отправил в РФС, второе – пресс-атташе сборной России. Конечно, ответов не получил. Думаю, там вряд ли серьезно отнеслись к моим словам, но если я что-то пообещал, то заднюю точно не включу.

    Конечно, я не приеду в РФС, не зайду в кабинет к Черчесову и не положу ему на стол кучу документов. Станислав Саламович сам должен будет приехать в Екатеринбург. Через дорогу от одного из наших баров есть нотариус, мы заберем все документы из бухгалтерии и за несколько минут перепишем их на главного тренера сборной.

    Во сколько раз выросли доходы баров во время чемпионата мира? Приток людей за эти две недели (особенно когда в Екатеринбурге гостили перуанцы и мексиканцы) вырос в шесть раз. Изначально я думал, что мексиканцы будут пить только текилу. Как же я ошибался! Мы просто не успевали пополнять запасы водки и пива! Для приезжих было смешно видеть наши цены. Мы повысили прайс на алкоголь, а в последние две ночи просто убрали с прилавков весь дешевый алкоголь, закрыли его на складе и торговали только дорогим. В эти дни мы делали выручку в миллион рублей. В обычное время она составляет порядка ста тысяч.

    Что буду делать, если сборная выйдет в финал, а я потеряю бизнес? Надеюсь, Черчесов оставит меня в качестве наемного рабочего какого-то бара. Бизнесом же все равно должен кто-то управлять, а у него не будет для этого времени. Кстати, уже думаю о том, чтобы переименовать бар «Дружба» и дать ему название «Дзюжба». Надеюсь, что болельщики, которые соберутся там и будут болеть за сборную России в четвертьфинале, помогут нашей команде пройти дальше», – сказал Кексин.

    Источник: Sport24

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    02.07.2018 17:57
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 09:54

      Про стимулировал Черчесова, только нужно ли ему это. За выход в финал ЧМ, Черчесов и так получит не мало.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 июля 2018, 21:30

      А если сборная России не выйдет в финал ЧМ, то Черчесов отдаст
      тебе свой коттедж в Австрии.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 2 июля 2018, 20:04

      так доли или бизнес

      0
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > спанчес 2 июля 2018, 20:47

      Я тоже не понял, то бизнес перепишу, то доли)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 2 июля 2018, 20:02

      Весь бизнес,а заодно и все долги...))))

      2
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 2 июля 2018, 19:32

      КЛОУН одним словом...))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3958

      Kollljan 2 июля 2018, 19:19

      Идиот.

      2
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      Рейтинг: +1369

      Hoahin 2 июля 2018, 19:19

      Нах ему эти бары =) Черчес не бедный человек, с кучей недвиги зарубежом, включая элитную в Австрии.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 июля 2018, 19:18

      Я думал с ума сходят по одиночке, а тут какой то массовый психоз.Один полез название населённого пункта в Дзюбу переименовывать, другой бизнес на Черчесова переписывает, третий петицию на Акинфеева создаёт.Как же надоела эта страна дураков.
      Занялись бы чем нибудь полезным.Помогли бы дому престарелых или детскому дому.Потребовали б отменить 20% НДС и повышение пенсионного возраста.Так нет же.Весь дрожу, но фарс держу.

      3
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Мары 2 июля 2018, 20:05

      слышал Дрогба фамилию поменял,теперь он Дзюгба

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > спанчес 2 июля 2018, 20:57

      Болезнь прогрессирует.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 июля 2018, 19:04

      После 18 он быстро переписал свой бар на бабушку из Урюпинска...

      1
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      Рейтинг: +411

      aam 2 июля 2018, 18:57

      Бред сумасшедшего.

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