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    Рейнгольд: «Преклоняюсь перед Черчесовым. Я как критиковал, так и могу взять свои слова обратно»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что справедливо критиковал сборную России за невнятные результаты товарищеских матчей накануне ЧМ-2018. После победы над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира он заявил, что готов взять свои слова обратно.

    «Критика в адрес Черчесова была добрая – не злая, не оскорбляла. Все были в шоке от того, как безобразно играла сборная в цикле подготовки. Теперь молчать, что ли? Мы должны говорить правду. Если в футболе ты ее не говоришь, то грош тебе цена!

    В данный момент я преклоняюсь перед Черчесовым. Я как критиковал, так и могу взять свои слова обратно. Я поздравляю его, тренерский штаб и ребят. Они удивили не только меня, но и миллионы людей в России. Наша сборная показала зубы, полную самоотдачу и любовь к родине. Это дорогого стоит!» – сказал Рейнгольд.

    В четвертьфинале чемпионата мира Россия сыграет с Хорватией. Матч состоится в субботу, 7 июля, в Сочи на стадионе «Фишт».

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.07.2018 13:35
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 2 июля 2018, 21:25

      Каждый имеет право на своё мнение.Так же каждый имеет право на ошибку.То что Валерий публично признал свою неправоту заслуживает уважения.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 июля 2018, 18:57

      ага.
      чё с тебя убудет-то..?
      Пенсиоспартанер.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 2 июля 2018, 18:28

      это значит хреновый из него эксперт, если сразу все не прочухал. Тогда любого болельщика можно экспертом назвать

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 2 июля 2018, 18:23

      мужиком надо быть и все а извинения не к чему

      0
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      Рейтинг: +1130

      petr69 2 июля 2018, 17:12

      Миллионы и миллионы пересматривают игру и...наслаждаются.

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 2 июля 2018, 17:01

      Дык...вся Росея критиковала...и даже и не критиковала, говном поливала...А тут вон как оно вышло...прости нас Саламыч. Ты выжал из наших футболеров все что смог...

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 17:01

      В успехе нашей сборной ,есть и заслуга Черчесова.

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 2 июля 2018, 16:16

      Рейнгольд хозяин своего слова. То дает, то забирает его обратно.

      1
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      Рейтинг: +3958

      Kollljan 2 июля 2018, 15:52

      Черчесову нужно сказать спасибо и до свидания. Сборной нужен другой тренер.

      1
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      Рейтинг: +150

      реалушка 2 июля 2018, 15:47

      взял свои слова обратно.ненадолго.скоро опять понесет их адресату.не впервой.

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