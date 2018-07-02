Рейнгольд: «Преклоняюсь перед Черчесовым. Я как критиковал, так и могу взять свои слова обратно»

Каждый имеет право на своё мнение.Так же каждый имеет право на ошибку.То что Валерий публично признал свою неправоту заслуживает уважения.
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что справедливо критиковал сборную России за невнятные результаты товарищеских матчей накануне ЧМ-2018. После победы над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира он заявил, что готов взять свои слова обратно.
«Критика в адрес Черчесова была добрая – не злая, не оскорбляла. Все были в шоке от того, как безобразно играла сборная в цикле подготовки. Теперь молчать, что ли? Мы должны говорить правду. Если в футболе ты ее не говоришь, то грош тебе цена!
В данный момент я преклоняюсь перед Черчесовым. Я как критиковал, так и могу взять свои слова обратно. Я поздравляю его, тренерский штаб и ребят. Они удивили не только меня, но и миллионы людей в России. Наша сборная показала зубы, полную самоотдачу и любовь к родине. Это дорогого стоит!» – сказал Рейнгольд.
В четвертьфинале чемпионата мира Россия сыграет с Хорватией. Матч состоится в субботу, 7 июля, в Сочи на стадионе «Фишт».