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  • Рейнгольд: «Преклоняюсь перед Черчесовым. Я как критиковал, так и могу взять свои слова обратно»

Рейнгольд: «Преклоняюсь перед Черчесовым. Я как критиковал, так и могу взять свои слова обратно»

2 июля 2018, 13:35
19

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что справедливо критиковал сборную России за невнятные результаты товарищеских матчей накануне ЧМ-2018. После победы над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира он заявил, что готов взять свои слова обратно.

«Критика в адрес Черчесова была добрая – не злая, не оскорбляла. Все были в шоке от того, как безобразно играла сборная в цикле подготовки. Теперь молчать, что ли? Мы должны говорить правду. Если в футболе ты ее не говоришь, то грош тебе цена!

В данный момент я преклоняюсь перед Черчесовым. Я как критиковал, так и могу взять свои слова обратно. Я поздравляю его, тренерский штаб и ребят. Они удивили не только меня, но и миллионы людей в России. Наша сборная показала зубы, полную самоотдачу и любовь к родине. Это дорогого стоит!» – сказал Рейнгольд.

В четвертьфинале чемпионата мира Россия сыграет с Хорватией. Матч состоится в субботу, 7 июля, в Сочи на стадионе «Фишт».

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Испания Черчесов Станислав Рейнгольд Валерий
Комментарии (19)
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Romantic2010
1530529001
Собака переобувака...
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Иванов Иван Иванович
1530531013
Футбольной проституцией попахивает )) Сегодня даю слово, завтра забираю )
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САДЫЧОК
1530533653
Рейнгольд-флюгер картонный !.....красные пришли-за красных!....белые пришли-за белых!
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реалушка
1530535678
взял свои слова обратно.ненадолго.скоро опять понесет их адресату.не впервой.
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Kollljan
1530535951
Черчесову нужно сказать спасибо и до свидания. Сборной нужен другой тренер.
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тщмек 19
1530537417
Рейнгольд хозяин своего слова. То дает, то забирает его обратно.
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zigbert
1530540064
В успехе нашей сборной ,есть и заслуга Черчесова.
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Чикомас
1530540108
Дык...вся Росея критиковала...и даже и не критиковала, говном поливала...А тут вон как оно вышло...прости нас Саламыч. Ты выжал из наших футболеров все что смог...
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Diesel133
1530545317
это значит хреновый из него эксперт, если сразу все не прочухал. Тогда любого болельщика можно экспертом назвать
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Krossmen73
1530555919
Каждый имеет право на своё мнение.Так же каждый имеет право на ошибку.То что Валерий публично признал свою неправоту заслуживает уважения.
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