Рейнгольд: «Преклоняюсь перед Черчесовым. Я как критиковал, так и могу взять свои слова обратно»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что справедливо критиковал сборную России за невнятные результаты товарищеских матчей накануне ЧМ-2018. После победы над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира он заявил, что готов взять свои слова обратно.

«Критика в адрес Черчесова была добрая – не злая, не оскорбляла. Все были в шоке от того, как безобразно играла сборная в цикле подготовки. Теперь молчать, что ли? Мы должны говорить правду. Если в футболе ты ее не говоришь, то грош тебе цена!

В данный момент я преклоняюсь перед Черчесовым. Я как критиковал, так и могу взять свои слова обратно. Я поздравляю его, тренерский штаб и ребят. Они удивили не только меня, но и миллионы людей в России. Наша сборная показала зубы, полную самоотдачу и любовь к родине. Это дорогого стоит!» – сказал Рейнгольд.

В четвертьфинале чемпионата мира Россия сыграет с Хорватией. Матч состоится в субботу, 7 июля, в Сочи на стадионе «Фишт».