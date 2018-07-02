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  • Дзюба: «Наши игроки до серии пенальти сказали, что Акинфеев возьмет как минимум два удара»

Дзюба: «Наши игроки до серии пенальти сказали, что Акинфеев возьмет как минимум два удара»

2 июля 2018, 01:25
3

Нападающий сборной России Артем Дзюба после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1, 4:3 по пенальти) рассказал о настроениях, имевших место перед серией 11-метровых ударов.

«Несколько игроков перед серией пенальти сразу сказали, что Игорь Акинфеев возьмет как минимум два удара. Кто это были? Например, Алан Дзагоев и Юрий Газинский», – поделился Дзюба в эфире «Матч ТВ».

В 1/4 финала россияне сыграют с хорватами.

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

Да-да-да-да! Счастье!!!

Снимки, которые мы будем показывать своим детям

«Для меня сегодня был Сталинград». Болельщики сборной – о чуде

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Испания Россия Акинфеев Игорь Дзюба Артем
Комментарии (3)
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Vitaly1960
1530505196
Игорь всегда готов и ещё взять, а вот эти несколько игроков как планируют нанести как минимум два удара в створ ворот (желательно, каждый) в следующей игре или мы опять станем свидетелями гениального тактического рисунка игры нашего тренера?! На такой футбол идти не хочется, это не зрелище, за которое нужно заплатить, чтобы потом была возможность заплатить ещё и его актёрам-игрокам. Это - смерть футбола как ИГРЫ! Стадионы понастроили не для того, чтобы посмотреть это, цитируя ослика ИА, жалкое зрелище!
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Рубик Докоян
1530506550
Пусть парни и дальше вангуют на удачу нашей сборной. Всегда бывают смешанные чувства, когда твоя команда здорово играла, показала классный футбол, но проиграла более сильному или удачливому сопернику. ( примеров предостаточно) Или вот как вчера, выставив автобус, отбивалась всей командой и выстояла, а при пробивании пенальти не дрогнули ни бьющие игроки, ни наш вратарь. Победы как и поражения бывают разными, но итог один, победившие веселятся, проигравшие не могут сдержать слёз...
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a-rakhmatov
1530625252
Это здорово, игроки верят в своего капитана и голкипера....респект Акинфееву)))
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