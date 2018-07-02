Дзюба: «Наши игроки до серии пенальти сказали, что Акинфеев возьмет как минимум два удара»

Нападающий сборной России Артем Дзюба после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1, 4:3 по пенальти) рассказал о настроениях, имевших место перед серией 11-метровых ударов.

«Несколько игроков перед серией пенальти сразу сказали, что Игорь Акинфеев возьмет как минимум два удара. Кто это были? Например, Алан Дзагоев и Юрий Газинский», – поделился Дзюба в эфире «Матч ТВ».

В 1/4 финала россияне сыграют с хорватами.

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Да-да-да-да! Счастье!!!

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