Испанцы за матч с Россией сделали столько же точных пасов, сколько россияне за четыре игры

На это тоже уныло смотреть, как и на автобус. До 42 минуты вообще ни одного удара по воротам Акинфеева, до Диего Косты мяч вообще не доходил. Своего рода это тоже антифутбол. Только после пенальти зашевелились. Но, учитывая количество пасов, коэффициент их полезности очень низкий. У Акинфеева 9 сэйвов. Но настоящих только 3, остальные обычная работа вратаря.
Сборная Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной России (1:1, 3:4 по пенальти) сделала в общей сложности 1029 точных передач. Всего на счету команды Фернандо Йерро 1137 пасов.
Сборной России, чтобы сделать 1029 завершенных передач, понадобились все матчи группового этапа и сама встреча с испанцами.
В четвертьфинале наша команда сыграет против сборной Хорватии.
Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю
Снимки, которые мы будем показывать своим детям
«Для меня сегодня был Сталинград». Болельщики сборной – о чуде