Испанцы за матч с Россией сделали столько же точных пасов, сколько россияне за четыре игры

Сборная Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной России (1:1, 3:4 по пенальти) сделала в общей сложности 1029 точных передач. Всего на счету команды Фернандо Йерро 1137 пасов.

Сборной России, чтобы сделать 1029 завершенных передач, понадобились все матчи группового этапа и сама встреча с испанцами.

В четвертьфинале наша команда сыграет против сборной Хорватии.

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

Да-да-да-да! Счастье!!!

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