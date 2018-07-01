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Медведев посетил раздевалку сборной России после игры с Испанией

1 июля 2018, 23:06
11

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил раздевалку сборной России после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1). В следующий раунд наша команда прошла благодаря победе в серии пенальти.

Политик выступил перед футболистами с речью. Именно Медведев был президентом страны во время бронзового для нас Евро-2008.

Матч 1/4 финала россияне проведут 7 июля.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

Да-да-да-да! Счастье!!!

Снимки, которые мы будем показывать своим детям

Источник: Twitter
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Испания Россия
Комментарии (11)
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Gazzaev_Pyos
1530475900
Великий Человек!(нет)
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Lester84
1530475975
И Мутко тут как тут. Куда ж без этого серого кардинала))) Уже вроде стройкой заведует, а все в футбол лезет
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РМЗ
1530476456
Пенсионный возраст пришел им поднять. Еще один ботекс ходячий.
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Masteralex
1530478280
и Путин такой думает: "блооо, как же так, с Медведевым они обычно сливали, а тут выиграли"
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ВикторВВ
1530479541
Его то там и не хватало как раз, парни сидели, грустили, не знали чем заняться до его прихода)))
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Dellleone
1530483481
Игоревич " Дмитрий Анатольевич, а мне обязательно до 65 лет бегать тут ?" Всех с победой.
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InterMilLano1908
1530497521
ХАха Головину было просто пох........уй
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ArReal
1530536852
Пока наша доблестная дружина побеждает страны третьего Мира на футбольных полях - а быдло бьётся от счастья в пьяной агонии - правительство подняло нам пенсионной возраст))Приятно, что о нас не забывают)))Если в полу-финал выйдем наверно бензин будет по 200 рублей за литр, проезд по городу 100 рублей и талоны на хлеб)
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andrebest4
1530612419
наверно премиальные пришел обсудить..посмотрим как с хорватами будут играть..игра покажет договорился или нет...а речь наверно была такая Ребята Вы молодцы)))денег нет но вы держитесь))...расчетаемся после принятия всех законов о* не повышении налогов и пенсионного возраста...*
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