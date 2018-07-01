Медведев посетил раздевалку сборной России после игры с Испанией

наверно премиальные пришел обсудить..посмотрим как с хорватами будут играть..игра покажет договорился или нет...а речь наверно была такая Ребята Вы молодцы)))денег нет но вы держитесь))...расчетаемся после принятия всех законов о* не повышении налогов и пенсионного возраста...*
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил раздевалку сборной России после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1). В следующий раунд наша команда прошла благодаря победе в серии пенальти.
Политик выступил перед футболистами с речью. Именно Медведев был президентом страны во время бронзового для нас Евро-2008.
Матч 1/4 финала россияне проведут 7 июля.
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— Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю
Снимки, которые мы будем показывать своим детям