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    Медведев посетил раздевалку сборной России после игры с Испанией

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил раздевалку сборной России после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1). В следующий раунд наша команда прошла благодаря победе в серии пенальти.

    Политик выступил перед футболистами с речью. Именно Медведев был президентом страны во время бронзового для нас Евро-2008.

    Матч 1/4 финала россияне проведут 7 июля.

    Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Снимки, которые мы будем показывать своим детям

    Источник: Twitter

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    01.07.2018 23:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 3 июля 2018, 13:06

      наверно премиальные пришел обсудить..посмотрим как с хорватами будут играть..игра покажет договорился или нет...а речь наверно была такая Ребята Вы молодцы)))денег нет но вы держитесь))...расчетаемся после принятия всех законов о* не повышении налогов и пенсионного возраста...*

      0
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 2 июля 2018, 16:07

      Пока наша доблестная дружина побеждает страны третьего Мира на футбольных полях - а быдло бьётся от счастья в пьяной агонии - правительство подняло нам пенсионной возраст))Приятно, что о нас не забывают)))Если в полу-финал выйдем наверно бензин будет по 200 рублей за литр, проезд по городу 100 рублей и талоны на хлеб)

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > AtticusFinch 3 июля 2018, 01:09

      быдло лазиет по форумам и кричит о повышении пенсионного возраста и ничего больше не делают, те кто захотел что-то делать не лезет со своими тупыми высерами на футбольные сайты, те вышли на митинги

      и вот пока быдло будет шариться по форумам и обсерать власть, власть будет делать что хочет :)

      лично мне же абсолютно похер с какого возраста там начинается пенсия, потому что с такой пенсией лучше в 65 сдохнуть на работе, чем существовать на пенсию

      -1
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > Masteralex 3 июля 2018, 02:30

      Во - первых какая тема на форуме, такую и обсуждаю!)
      Во - вторых -я вижу, что быдло на форумах лазит по форумам, с тупыми высерами - ты же отписалась!))
      В третьих , если бы тебе было по хер как ты говоришь, ты бы молча прошёл мимо этой темы и каментов к ней))Но нет - ты высрался))Делай вывод кто ты))

      -1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 2 июля 2018, 05:12

      ХАха Головину было просто пох........уй

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 2 июля 2018, 01:18

      Игоревич " Дмитрий Анатольевич, а мне обязательно до 65 лет бегать тут ?"
      Всех с победой.

      0
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 2 июля 2018, 00:12

      Его то там и не хватало как раз, парни сидели, грустили, не знали чем заняться до его прихода)))

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 1 июля 2018, 23:51

      и Путин такой думает: "блооо, как же так, с Медведевым они обычно сливали, а тут выиграли"

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      Рейтинг: +978

      РМЗ 1 июля 2018, 23:20

      Пенсионный возраст пришел им поднять. Еще один ботекс ходячий.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 1 июля 2018, 23:12

      И Мутко тут как тут. Куда ж без этого серого кардинала))) Уже вроде стройкой заведует, а все в футбол лезет

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      Рейтинг: +77

      Gazzaev_Pyos 1 июля 2018, 23:11

      Великий Человек!(нет)

      2
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