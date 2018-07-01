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  • Черчесов: «Матч с Испанией? Это как диктант – написал и сдал»

Черчесов: «Матч с Испанией? Это как диктант – написал и сдал»

1 июля 2018, 09:02
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

– Чувствуете ли особое давление, особое чувство ответственности, все-таки навылет игра?

– Понятно, что это плей-офф, выйдет в четвертьфинал одна команда, отпечаток накладывается, есть определенная ответственность, ничего изменить будет нельзя. Это как диктант, написал и сдал, что будет, то будет. Это не сочинение, что написали, такую оценку и получили, пишем в «беловик» и сдаем, это касается и той, и другой команды.

Матч пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: Rusfootball.info
Чемпионат мира Испания Россия Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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Lester84
1530425407
Написал и сдал... А потом как у Бубнова: "Двойка!"
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Vickont
1530425562
"беловик"? У нас "чистовик" называли
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Рубик Докоян
1530426337
И диктант проверять надо перед тем как сдать, чтобы ошибок грамматических было меньше. Я ещё застал уроки чистописания с нажимом, волоском, закруглениями и тетради по ним были специальные. У нас тоже был "черновик" и "чистовик", а "беловик" впервые слышу. ))) Дай бог, чтобы в игре не было белого листа...
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АЛЕКС 58
1530429163
Грамотей сраный! В интервью научись грамотно говорить!
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Garrincha58
1530434126
может тебе не стоит тренировать а в учителя податься
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Shak71
1530434975
Аллегории Усача - это нечто)
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cska-62
1530443240
А можно было и пошутить: "Что же вы меня не спрашиваете, буду ли я вечером следить за матчем в Нижнем Новгороде, где определится наш соперник по четвертьфиналу?". :-)))
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