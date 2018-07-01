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    Черчесов: «Матч с Испанией? Это как диктант – написал и сдал»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

    – Чувствуете ли особое давление, особое чувство ответственности, все-таки навылет игра?

    – Понятно, что это плей-офф, выйдет в четвертьфинал одна команда, отпечаток накладывается, есть определенная ответственность, ничего изменить будет нельзя. Это как диктант, написал и сдал, что будет, то будет. Это не сочинение, что написали, такую оценку и получили, пишем в «беловик» и сдаем, это касается и той, и другой команды.

    Матч пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Rusfootball.info

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    01.07.2018 09:02
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 июля 2018, 14:07

      А можно было и пошутить: "Что же вы меня не спрашиваете, буду ли я вечером следить за матчем в Нижнем Новгороде, где определится наш соперник по четвертьфиналу?". :-)))

      1
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      Рейтинг: +358

      Shak71 1 июля 2018, 11:49

      Аллегории Усача - это нечто)

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 июля 2018, 11:35

      может тебе не стоит тренировать а в учителя податься

      1
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 1 июля 2018, 10:12

      Грамотей сраный! В интервью научись грамотно говорить!

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 июля 2018, 09:25

      И диктант проверять надо перед тем как сдать, чтобы ошибок грамматических было меньше. Я ещё застал уроки чистописания с нажимом, волоском, закруглениями и тетради по ним были специальные. У нас тоже был "черновик" и "чистовик", а "беловик" впервые слышу. ))) Дай бог, чтобы в игре не было белого листа...

      3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Рубик Докоян 1 июля 2018, 10:17

      "Беловик" тоже существует. Всё зависит от местности. В каждом уголке страны существует свой говор, свой сленг и...даже мат.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > multiscan 1 июля 2018, 10:24

      Безусловно, вполне допускаю, что на Кавказе могли так говорить или в других регионах. Как и начать всё заново с чистого листа или с белого. Я вырос в Донбассе и у нас совсем по другому назывались одни и те же игры, что в России. Когда на перерыве в управлении мы играли в домино, ( уже живя в Питере ) то народ собирался не столько посмотреть как я играю, а послушать мою терминологию.)))

      1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 1 июля 2018, 09:12

      "беловик"? У нас "чистовик" называли

      4
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 1 июля 2018, 09:10

      Написал и сдал... А потом как у Бубнова: "Двойка!"

      5
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