Черчесов: «Матч с Испанией? Это как диктант – написал и сдал»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

– Чувствуете ли особое давление, особое чувство ответственности, все-таки навылет игра?

– Понятно, что это плей-офф, выйдет в четвертьфинал одна команда, отпечаток накладывается, есть определенная ответственность, ничего изменить будет нельзя. Это как диктант, написал и сдал, что будет, то будет. Это не сочинение, что написали, такую оценку и получили, пишем в «беловик» и сдаем, это касается и той, и другой команды.

Матч пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.