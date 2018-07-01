Сантуш: «Мы вылетели с чемпионата мира-2018 не из-за Роналду, дело не в нем»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 от уругвайцев (1:2) поговорил о фигуре атакующего игрока своей команды Криштиану Роналду.

«Я говорил, что если Роналду будет играть один, то мы проиграем? Я сказал, что ни одна команда не может играть одним игроком, не уточняя про Криштиану. Роналду играл, как обычно, но Уругвай был сильнее. Дело не в нeм», – считает тренер.

Ранее «Бомбардир» приводил статистику Роналду в плей-офф чемпионатов мира.

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