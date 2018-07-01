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    Сантуш: «Мы вылетели с чемпионата мира-2018 не из-за Роналду, дело не в нем»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 от уругвайцев (1:2) поговорил о фигуре атакующего игрока своей команды Криштиану Роналду.

    «Я говорил, что если Роналду будет играть один, то мы проиграем? Я сказал, что ни одна команда не может играть одним игроком, не уточняя про Криштиану. Роналду играл, как обычно, но Уругвай был сильнее. Дело не в нeм», – считает тренер.

    Ранее «Бомбардир» приводил статистику Роналду в плей-офф чемпионатов мира.

    Роналду помог травмированному Кавани. Лучший кадр дня

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.07.2018 01:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 1 июля 2018, 14:02

      эх жаль ману так и не поиграл толком за сборную

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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 1 июля 2018, 07:50

      Просто Роналду не сотворил чудо.

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