Роналду помог травмированному Кавани. Лучший кадр дня

Красиво.

Кавани забил два потрясающих гола, но до конца матча доиграть не смог. Он провел на поле лишь 70-й минут, а покинул его в сопровождении Криштиану. Португалец аккуратно поддержал уругвайца, пока тот хромал, и помог ему выйти за пределы поля, где Кавани тут же показал, что ему нужна замена. Эти кадры еще не раз облетят весь интернет.

Впрочем, счет к тому времени был уже 2:1, и португальцам лишняя затяжка времени была ни к чему. Роналду вывел Кавани с поля и сэкономил для команды время, а всех нас кратковременно накрыла волна умиления. Да, возможно, у Криштиану цель была – быстрее возобновить матч. Ну так разве из-за такого этот жест помощи стал менее красивым?

Объятия Мбаппе и Месси после матча Франция – Аргентина – тоже в тему. Дальше этого будет больше – суперзвезды футбола и просто хорошие футболисты все чаще будут сталкиваться друг с другом в играх плей-офф.

Утешающий Иньесту Дзюба идеально дополнил бы картину завтра.