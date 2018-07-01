Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду помог травмированному Кавани. Лучший кадр дня


    3
    Голосов: 8
    01.07.2018 00:05
    Красиво.

    Кавани забил два потрясающих гола, но до конца матча доиграть не смог. Он провел на поле лишь 70-й минут, а покинул его в сопровождении Криштиану. Португалец аккуратно поддержал уругвайца, пока тот хромал, и помог ему выйти за пределы поля, где Кавани тут же показал, что ему нужна замена. Эти кадры еще не раз облетят весь интернет.

    Впрочем, счет к тому времени был уже 2:1, и португальцам лишняя затяжка времени была ни к чему. Роналду вывел Кавани с поля и сэкономил для команды время, а всех нас кратковременно накрыла волна умиления. Да, возможно, у Криштиану цель была – быстрее возобновить матч. Ну так разве из-за такого этот жест помощи стал менее красивым?

    Объятия Мбаппе и Месси после матча Франция – Аргентина – тоже в тему. Дальше этого будет больше – суперзвезды футбола и просто хорошие футболисты все чаще будут сталкиваться друг с другом в играх плей-офф.

    Утешающий Иньесту Дзюба идеально дополнил бы картину завтра.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, The Sun
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 июля 2018, 23:57

      следующий на золотой мяч..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Leo_12 1 июля 2018, 17:59

      что ж он его до скамейки не проводил?))
      какого то невероятного героя делают)
      согласен само действие неординарное, оно поверхностно красивое, но смысл все мы знаем для чего и зачем;)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Prology 1 июля 2018, 14:25

      Дзюба утешпет иньесту, вы серьёзно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Prology 1 июля 2018, 20:04

      да !!!!!!!!!)))))))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      АлексOZ 1 июля 2018, 12:24

      Роналду вывел Кавани, типа чтоб он время не тянул, типа "давай-давай пошевеливайся", а везде уже начали раздувать "блиииин, какой он маладессс"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +400

      Мария Мария 1 июля 2018, 11:54

      Роналду - благороден, да. У меня вопрос, а че коллега Лаксальт то повернулся к поверженному Кавани задницей а? или тока я так воспринимаю это, потому как недолюбливаю Лаксальта?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      УРДАН 1 июля 2018, 11:35

      красиво,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      Добрый Бобер 1 июля 2018, 10:34

      Тогда уж не Дзюба, а Черышев. Он испанский знает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 1 июля 2018, 04:37

      "Утешающий Иньесту Дзюба идеально дополнил бы картину завтра." Или пинающего всей толпой ублюдка Косту)))) Чувсвую, что этот черт будет провоцировать наших...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Superviser77 1 июля 2018, 10:03

      добавить нечего))) и то , и другое будет в тему)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      nailvakh 1 июля 2018, 01:59

      Статейка под редакцией "банбардир"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      nailvakh 1 июля 2018, 00:52

      что за бред: просто хотел чтоб быстрей вышел

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > nailvakh 1 июля 2018, 09:36

      Безусловно, НО ты часто видел, чтобы так делали другие - в основном все руками размахивают и на судью давят, требуя добавить время, которое уходит на помощь травмированному...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +136

      nailvakh > I_R_O_N_M_A_N 1 июля 2018, 12:01

      видел несколько раз

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > nailvakh 1 июля 2018, 13:03

      Рад за тебя, считай не зря родился!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11