Черчесов: «Попросили потренироваться в «Лужниках», но нам культурно отказали»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, из-за чего команда не смогла провести тренировку в «Лужниках» накануне матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Испанией. По его словам, организаторы культурно отказали российской сборной.

«Просили мы, но нам культурно отказали. Регламент позволяет организаторам принимать такие решения. Мы тренировались в «Лужниках» уже, так что дали испанцам. Нам дали возможность тренироваться на стадионе ЦСКА или в Новогорске. Смысла ехать на ЦСКА не было.

Мы тут уже играли, качество поля чуть-чуть другое. Во всех вещах есть плюсы. Наш плюс в том, что ехать никуда не надо было», – сказал Черчесов.

Матч Испания – Россия состоится в воскресенье, 1 июля, в «Лужниках» и начнется в 17:00 по московскому времени.