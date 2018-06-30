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  • Уткин: «Наша сила в том, что Испания никогда не обыгрывала хозяев ЧМ. Правда, она не встречалась с ними, когда была сильнее всего»

Уткин: «Наша сила в том, что Испания никогда не обыгрывала хозяев ЧМ. Правда, она не встречалась с ними, когда была сильнее всего»

30 июня 2018, 12:59
10

Комментатор Василий Уткин высказал мнение, за счет чего сборная России может победить Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

«Нужно ждать и таиться, понимать свою слабость, свою, если хотите, убогость. Нужно копить в себе злость.

Эта злость есть у Черышева. Он, в конце концов, не признан в Испании: он воспитанник «Реала», в «Реале» он не играет и уже играть не будет. Но он и в «Вильярреале» в последнее время не был основным игроком. Он забил всего четыре мяча, правда, один в свои ворота, но ему просто было скучно – это был рикошет.

Кто бы ни был выбран из нападающих, у него тоже будет хорошая мотивация. Дзюба тут стал ведущим игроком сборной, а для Смолова это шанс, он ведь забивал дважды Испании в ноябре.

Главное, чтобы тренер смог посмотреть на своих игроков свежими глазами. Я в это не очень верю, но я на это надеюсь. Надеюсь на Черчесова, представляете? Потому что очень важно, чтобы им не двигали стереотипы. Тогда он сам станет немножечко Йоахимом Левом, а Черчесов с большим почтением к нему относится, как бы не со слишком большим.

Сила сборной России заключается в том, что она находится в осознанном положении андердога: ей нужно бояться Испанию. Ей лучше вспомнить, что ей нечем гордиться в ничьей, которой она достигла в матче в Петербурге. Это ничья, в которой мы пропустили три гола от защитников сборной Испании. Нам Альба забил головой. Мы с коллегой Рынкевичем не нашли ни одного гола Альбы, забитого головой во взрослом футболе.

Мы точно знаем, что Испания сама себе точно что-нибудь привезет. Наша задача – этим воспользоваться. Подойти к этому моменту, который обязательно представится, не упустив еще все. Вот так формулируется наша надежда.

Рецепта победы над Испанией не существует. Это одна из двух сильнейших команд и лучших по показанной игре на этом чемпионате. А мы – хозяева. Наша сила в том, что Испания никогда не обыгрывала хозяев. Правда, когда Испания была сильнее всего, ей везло обходить хозяев.

Вряд ли бы она уступила ЮАР в 2010-м, Австрии – в 2008-м, Украине – в 2012-м. Но так уже было. Испания не зря, на словах, правда, остерегалась встречи со сборной России. Не гипертрофировать бы это. Удачи нам всем», – сказал Уткин.

Матч Испания – Россия состоится в воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 17:00 по московскому времени.

Источник: YouTube
Чемпионат мира Испания Россия Уткин Василий
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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hevbn 28
1530354195
Во всём согласен с Уткиным , хочу только добавить , что Испания на мой взгляд не такая уж и страшная , как её "малюют", конечно по игрокам Испания действительно одна из самых сильных команд в мире, но мы видели с какими проблемами им дался матч с Ираном , Иран вполне мог не проиграть им , я вообще считаю если играть правильно и грамотно в плей- офф можно обыграть любую команду, для этого и существует плей-офф. Но тут есть одна загвоздка недостаточно понимать как играть с Испанией надо воплотить это в жизнь. Вообще умение реализовать задуманное является ключевым моментом как в футболе так и в жизни, должно быть интересно, по крайней мере этого хочется пожелать нашей сборной. Самое не интересное в таких матчах когда фаворит к тридцатой минуте ведет например 2-0.
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тщмек 19
1530354407
хитрожопая свинья, и поклонники у него свиньи
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KOLBIS
1530354903
Все как всегда с черным юмором и иронией,а мы Вася верим!!!...
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Cupota
1530356755
Уткин Вася теперь не никто, Вася Уткин теперь штатный алкоэксперд сайта. Вы ему наливаете, а он вам нетленку, штоле?!
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Супервайзер
1530356949
Тут для сборной подходит девиз сталеваров: "Вся сила в плавках"!
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shinnik
1530357041
Когда он трезвый-гениальность подразумевается.
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val-berezko
1530359382
Блуждаем около футбола. Всё дело в настрое и удаче. И хотелось бы Лунева в воротах,а то этот патриарх опять нам в ближний привезет.
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zigbert
1530369068
Хорошо бы слова Уткина стали пророческими.
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OfaZavr
1530375765
молодец на этот раз по делу все вроде сказал)
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