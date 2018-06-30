Уткин: «Наша сила в том, что Испания никогда не обыгрывала хозяев ЧМ. Правда, она не встречалась с ними, когда была сильнее всего»

Комментатор Василий Уткин высказал мнение, за счет чего сборная России может победить Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

«Нужно ждать и таиться, понимать свою слабость, свою, если хотите, убогость. Нужно копить в себе злость.

Эта злость есть у Черышева. Он, в конце концов, не признан в Испании: он воспитанник «Реала», в «Реале» он не играет и уже играть не будет. Но он и в «Вильярреале» в последнее время не был основным игроком. Он забил всего четыре мяча, правда, один в свои ворота, но ему просто было скучно – это был рикошет.

Кто бы ни был выбран из нападающих, у него тоже будет хорошая мотивация. Дзюба тут стал ведущим игроком сборной, а для Смолова это шанс, он ведь забивал дважды Испании в ноябре.

Главное, чтобы тренер смог посмотреть на своих игроков свежими глазами. Я в это не очень верю, но я на это надеюсь. Надеюсь на Черчесова, представляете? Потому что очень важно, чтобы им не двигали стереотипы. Тогда он сам станет немножечко Йоахимом Левом, а Черчесов с большим почтением к нему относится, как бы не со слишком большим.

Сила сборной России заключается в том, что она находится в осознанном положении андердога: ей нужно бояться Испанию. Ей лучше вспомнить, что ей нечем гордиться в ничьей, которой она достигла в матче в Петербурге. Это ничья, в которой мы пропустили три гола от защитников сборной Испании. Нам Альба забил головой. Мы с коллегой Рынкевичем не нашли ни одного гола Альбы, забитого головой во взрослом футболе.

Мы точно знаем, что Испания сама себе точно что-нибудь привезет. Наша задача – этим воспользоваться. Подойти к этому моменту, который обязательно представится, не упустив еще все. Вот так формулируется наша надежда.

Рецепта победы над Испанией не существует. Это одна из двух сильнейших команд и лучших по показанной игре на этом чемпионате. А мы – хозяева. Наша сила в том, что Испания никогда не обыгрывала хозяев. Правда, когда Испания была сильнее всего, ей везло обходить хозяев.

Вряд ли бы она уступила ЮАР в 2010-м, Австрии – в 2008-м, Украине – в 2012-м. Но так уже было. Испания не зря, на словах, правда, остерегалась встречи со сборной России. Не гипертрофировать бы это. Удачи нам всем», – сказал Уткин.

Матч Испания – Россия состоится в воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 17:00 по московскому времени.