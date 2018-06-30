Гуардадо: «Неймар преувеличивает фолы на себе и валится на газон. Судьи должны остановить это»

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо раскритиковал нападающего сборной Бразилии Неймара за симуляции на поле.

«Все мы знаем, кто такой Неймар. Но судить его не мне или моей команде, а судьям и ФИФА. Теперь есть VAR. Видеоассистенты должны следить за его стилем и знать, как с ним справляться.

Мы знаем, что он любит преувеличивать фолы на себе и валиться на газон. Это его стиль. Тот, кто должен остановить это, – рефери, а не мы», – сказал Гуардадо.

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