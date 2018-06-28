Сколько алкоголя вмещает Неймар

Причем не в себя.

Против коста-риканцев Неймар запомнился двумя вещами:

1. Хныканье, нырки и первая симуляция ЧМ, смачно зафиксированная через VAR.

2. Божественная минута в дополнительное время с альфа-финтом, голом и слезами радости.

Нападающий примагнитил новую порцию внимания. Ничего особенного, но среди поклоняющихся школьников, злостных комментариев и шаблонных мемов затесался ироничный бразильский бар. Владелец заведения Malcom в городе Куяба обещал по бесплатному шоту за каждое падение Неймара в матче с сербами.

Паб вмещает 170 человек и полностью забит во время матчей Бразилии. За Неймара на газоне наливают Shotmalcom – 50 мл мятного алкоголя за 30 местных реалов (459 рублей). Мы отрядили специального человека, который смотрел только на виновника веселья и подсчитал его масштабы.

Минута, за которую Неймар заткнул всех

Лучший клип про ЧМ готов. Снимал Гай Ричи