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    Сколько алкоголя вмещает Неймар


    4.5
    Голосов: 2
    28.06.2018 10:20
    Причем не в себя.

    Против коста-риканцев Неймар запомнился двумя вещами:

    1. Хныканье, нырки и первая симуляция ЧМ, смачно зафиксированная через VAR.

    2. Божественная минута в дополнительное время с альфа-финтом, голом и слезами радости.

    Нападающий примагнитил новую порцию внимания. Ничего особенного, но среди поклоняющихся школьников, злостных комментариев и шаблонных мемов затесался ироничный бразильский бар. Владелец заведения Malcom в городе Куяба обещал по бесплатному шоту за каждое падение Неймара в матче с сербами.

    Паб вмещает 170 человек и полностью забит во время матчей Бразилии. За Неймара на газоне наливают Shotmalcom – 50 мл мятного алкоголя за 30 местных реалов (459 рублей). Мы отрядили специального человека, который смотрел только на виновника веселья и подсчитал его масштабы.

    Минута, за которую Неймар заткнул всех

    Лучший клип про ЧМ готов. Снимал Гай Ричи

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 2
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 28 июня 2018, 23:48

      не думаю что в каждого посететиля влезло по 350 мл этого алкоголя, не все же такие алкаши

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 28 июня 2018, 11:18

      Хорошая пиар акция,заработал втрое больше...

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