Дзюба: «Жду противостояния с Рамосом и Пике. Это на всю жизнь»

Нападающий сборной России Артем Дзюба дал интервью перед матчем с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира.

– Две недели назад вы произнесли суперречь, с которой и начался ваш путь. Тогда вас ругали, сейчас ситуация другая – сборную хвалят. В какой обстановке комфортнее?

– Не могу сказать, что нас хвалят. Выполнили задачу-минимум. Трудно сказать, что нас хвалят. Понятно, что обстановка стала лучше, это не может не радовать.

Сделали скачок в игре и результате. Много болельщиков по всей стране ощутили праздник футбола. Даже те, кто не следил за игрой раньше. Сейчас хотим совершить небольшое чудо, подарить еще больший праздник и сделать так, чтобы нами гордилась вся страна.

Сказать, что испанцы уязвимы... да нет, Испания остается топ-командой. С защитой «Реала» и «Барселоны». Это говорит о многом. Все, что было в группе, осталось в группе. В плей-офф нет права на ошибку, и Испания будет намного агрессивнее и собраннее.

Но мы все равно будем искать слабые стороны. Знаем, что нужно в этой игре. Запасемся терпением и старанием. Будем искать свои шансы и постараемся использовать все шансы. Надо быть единым целым, чтобы никто не выпал. В этом ключ успеха. Но Испания – фаворит.

– В воскресенье будете играть против Рамоса и Пике. Что думаете об этом?

– Очень жду игру, как и все футболисты. Только против лучших можно понять свой уровень, понять, куда расти. Я лично с нетерпением жду противостояния с Рамосом и Пике. Это на всю жизнь. Посмотрим, кто кого!

Ранее Дзюба занял пятое место в рейтинге лучших нападающих групповой стадии турнира.

Матч Испания – Россия состоится 1 июля в «Лужниках».