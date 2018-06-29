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  • Дзюба: «Жду противостояния с Рамосом и Пике. Это на всю жизнь»

Дзюба: «Жду противостояния с Рамосом и Пике. Это на всю жизнь»

29 июня 2018, 14:35
24

Нападающий сборной России Артем Дзюба дал интервью перед матчем с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира.

– Две недели назад вы произнесли суперречь, с которой и начался ваш путь. Тогда вас ругали, сейчас ситуация другая – сборную хвалят. В какой обстановке комфортнее?

– Не могу сказать, что нас хвалят. Выполнили задачу-минимум. Трудно сказать, что нас хвалят. Понятно, что обстановка стала лучше, это не может не радовать.

Сделали скачок в игре и результате. Много болельщиков по всей стране ощутили праздник футбола. Даже те, кто не следил за игрой раньше. Сейчас хотим совершить небольшое чудо, подарить еще больший праздник и сделать так, чтобы нами гордилась вся страна.

Сказать, что испанцы уязвимы... да нет, Испания остается топ-командой. С защитой «Реала» и «Барселоны». Это говорит о многом. Все, что было в группе, осталось в группе. В плей-офф нет права на ошибку, и Испания будет намного агрессивнее и собраннее.

Но мы все равно будем искать слабые стороны. Знаем, что нужно в этой игре. Запасемся терпением и старанием. Будем искать свои шансы и постараемся использовать все шансы. Надо быть единым целым, чтобы никто не выпал. В этом ключ успеха. Но Испания – фаворит.

– В воскресенье будете играть против Рамоса и Пике. Что думаете об этом?

– Очень жду игру, как и все футболисты. Только против лучших можно понять свой уровень, понять, куда расти. Я лично с нетерпением жду противостояния с Рамосом и Пике. Это на всю жизнь. Посмотрим, кто кого!

Ранее Дзюба занял пятое место в рейтинге лучших нападающих групповой стадии турнира.

Матч Испания – Россия состоится 1 июля в «Лужниках».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Испания Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (24)
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T_REX
1530272441
Сломай Рамоса
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Atoniq
1530272966
Из всех этих противостоянии, хотя бы одно сделай результативным и ты будешь в Истрии сборной России по крайней мере до следующего чемпионата мира,а если еще и два гола забьешь, то вообще во всей стране праздник будет!!!! P.S.надо забить на один больше чем испанцы!!;)))
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Старикан
1530273297
Попробуй мне только праздник в воскресенье испортить...
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cska-62
1530273438
Рамос и Пике тоже не молодеют. И "косяков" уже наделали на этом чемпионате... Не в пример нашему Сергею Игнашевичу! Молодчина, Сергей Николаевич! Ещё и Кутепова готовит на смену!
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САДЫЧОК
1530275598
Особенно будет интересно посмотреть на Рамоса и Акинфеева , который недавно в комментариях грозился Рамоса уничтожить....ну вот Акинфеев и настал твой час.Слово не воробей !....
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Полная Канистра
1530283299
руки только прячь от Рамоса подальше а если забьешь сам усатый всю жизнь тебя на руках носить будет и сыном называть родным. ДАВАЙ ДЕРЗАЙ
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zigbert
1530285531
Посмотрим на что ты способен.Языком молотить ты умеешь.
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Cules2013
1530286538
Хорошее интервью, вот только про "на всю жизнь" не совсем понял. Дзюба больше не планирует играть на топ-уровне?
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Правдоруб100
1530287146
Память о том, как тебя СДЕЛАЛИ и как сам обосрался, да...ХОРОШАЯ ПАМЯТЬ, НА ВСЮ ЖИЗНЬ!!!!
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OfaZavr
1530287884
Рамос с Пике те еще персонажи, могут такое сделать что точно не забудешь их никогда)) желаю хорошо подготовиться и показать всей нашей команде лучшее из того на что способны.
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